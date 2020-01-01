Bistroo (BIST) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bistroo (BIST), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bistroo (BIST) Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bistroo.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bistroo.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bistroo (BIST), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 536.71K $ 536.71K $ 536.71K Συνολική προμήθεια: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 925.65K $ 925.65K $ 925.65K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00935 $ 0.00935 $ 0.00935 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bistroo (BIST)

Tokenomics Bistroo (BIST): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bistroo (BIST) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BIST token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BIST token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BIST, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BIST token!

Πώς να Αγοράσετε BIST Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Bistroo (BIST) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BIST, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer.

Bistroo (BIST) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BIST βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής BIST Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BIST; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BIST συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

