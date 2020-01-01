Big Time (BIGTIME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Big Time (BIGTIME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Big Time (BIGTIME) Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bigtime.gg/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Αγοράστε BIGTIME τώρα!

Big Time (BIGTIME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Big Time (BIGTIME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 110.95M $ 110.95M $ 110.95M Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 283.35M $ 283.35M $ 283.35M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Τρέχουσα τιμή: $ 0.05667 $ 0.05667 $ 0.05667 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Big Time (BIGTIME)

Tokenomics Big Time (BIGTIME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Big Time (BIGTIME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BIGTIME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BIGTIME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BIGTIME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BIGTIME token!

Πώς να Αγοράσετε BIGTIME Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Big Time (BIGTIME) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BIGTIME, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BIGTIME στη MEXC τώρα!

Big Time (BIGTIME) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BIGTIME βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BIGTIME τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BIGTIME Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BIGTIME; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BIGTIME συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BIGTIME Token τώρα!

