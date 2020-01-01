BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bossfighters.game/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://wiki.bossfighters.game/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Αγοράστε BFTOKEN τώρα!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 171.73K $ 171.73K $ 171.73K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0017524 $ 0.0017524 $ 0.0017524 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Tokenomics BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BFTOKEN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BFTOKEN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BFTOKEN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BFTOKEN token!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BFTOKEN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BFTOKEN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BFTOKEN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BFTOKEN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BFTOKEN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BFTOKEN Token τώρα!

