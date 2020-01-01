BitDCA (BDCA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BitDCA (BDCA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BitDCA (BDCA) BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bitdca.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gitbook.bitdca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Αγοράστε BDCA τώρα!

BitDCA (BDCA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BitDCA (BDCA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 68.39M $ 68.39M $ 68.39M Συνολική προμήθεια: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 75.08M $ 75.08M $ 75.08M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 129.95M $ 129.95M $ 129.95M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0668 $ 1.0668 $ 1.0668 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9109 $ 0.9109 $ 0.9109 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BitDCA (BDCA)

Tokenomics BitDCA (BDCA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BitDCA (BDCA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BDCA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BDCA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BDCA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BDCA token!

Πώς να Αγοράσετε BDCA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BitDCA (BDCA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BDCA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BDCA στη MEXC τώρα!

BitDCA (BDCA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BDCA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BDCA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BDCA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BDCA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BDCA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BDCA Token τώρα!

