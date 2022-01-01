Aleph Zero (AZERO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aleph Zero (AZERO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.alephzero.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.alephzero.org/ Block Explorer: https://alephzero.subscan.io/

Aleph Zero (AZERO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aleph Zero (AZERO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Συνολική προμήθεια: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02283 $ 0.02283 $ 0.02283 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aleph Zero (AZERO)

Tokenomics Aleph Zero (AZERO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aleph Zero (AZERO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AZERO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AZERO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AZERO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AZERO token!

Πώς να Αγοράσετε AZERO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Aleph Zero (AZERO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AZERO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AZERO στη MEXC τώρα!

Aleph Zero (AZERO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AZERO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AZERO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AZERO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AZERO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AZERO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AZERO Token τώρα!

