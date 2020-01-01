ChainAware (AWARE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ChainAware (AWARE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ChainAware (AWARE) ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ChainAware.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Αγοράστε AWARE τώρα!

ChainAware (AWARE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ChainAware (AWARE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 242.05K $ 242.05K $ 242.05K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 657.30K $ 657.30K $ 657.30K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 501 $ 501 $ 501 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006573 $ 0.006573 $ 0.006573 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ChainAware (AWARE)

Tokenomics ChainAware (AWARE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ChainAware (AWARE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AWARE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AWARE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AWARE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AWARE token!

Πώς να Αγοράσετε AWARE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ChainAware (AWARE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AWARE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AWARE στη MEXC τώρα!

ChainAware (AWARE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AWARE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AWARE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AWARE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AWARE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AWARE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AWARE Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!