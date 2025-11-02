ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή AVIAH Protocol είναι 6.069 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AVIAH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AVIAH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AVIAH

Πληροφορίες Τιμής AVIAH

Τι είναι το AVIAH

Whitepaper AVIAH

Επίσημος Ιστότοπος AVIAH

Tokenomics AVIAH

Προβλέψεις Τιμών AVIAH

Ιστορικό AVIAH

Οδηγός Αγοράς AVIAH

Μετατροπέας νομίσματος AVIAH-σε-Fiat

Spot AVIAH

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

AVIAH Protocol Λογότ.

Τιμή AVIAH Protocol(AVIAH)

Live Τιμή 1 AVIAH σε USD

$6.069
$6.069$6.069
-0.65%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:54 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 6.055
$ 6.055$ 6.055
Κατώτ. 24H
$ 6.135
$ 6.135$ 6.135
Υψηλ. 24H

$ 6.055
$ 6.055$ 6.055

$ 6.135
$ 6.135$ 6.135

--
----

--
----

+0.18%

-0.65%

-1.18%

-1.18%

AVIAH Protocol (AVIAH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 6.069. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVIAH μεταξύ ενός χαμηλού $ 6.055 και ενός υψηλού $ 6.135, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVIAH είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVIAH έχει αλλάξει κατά +0.18% την τελευταία ώρα, -0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 67.56K
$ 67.56K$ 67.56K

$ 30.35B
$ 30.35B$ 30.35B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AVIAH Protocol είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 67.56K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVIAH είναι --, με συνολική προσφορά 5000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.35B

AVIAH Protocol (AVIAH) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AVIAH Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.03971-0.65%
30 ημέρες$ +0.365+6.39%
60 Ημέρες$ +3.569+142.76%
90 Ημέρες$ +3.569+142.76%
AVIAH Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AVIAH κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.03971 (-0.65%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AVIAH Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.365 (+6.39%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AVIAH Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AVIAH άλλαξε κατά $ +3.569 (+142.76%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AVIAH Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +3.569 (+142.76%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AVIAH Protocol (AVIAH);

Ελέγξτε τώρα τη AVIAH Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AVIAH Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAVIAH τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAVIAH Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AVIAH Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AVIAH Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AVIAH Protocol (AVIAH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AVIAH Protocol (AVIAH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AVIAH Protocol.

Ελέγξτε την AVIAH Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AVIAH Protocol (AVIAH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AVIAH token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AVIAH Protocol (AVIAH)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AVIAH Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AVIAH Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AVIAH Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AVIAH Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος AVIAH Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AVIAH Protocol

Πόσο αξίζει το AVIAH Protocol (AVIAH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AVIAH στο USD είναι 6.069 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AVIAH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AVIAH σε USD είναι $ 6.069. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AVIAH Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AVIAH είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVIAH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVIAH είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AVIAH;
Το AVIAH πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AVIAH;
Το AVIAH είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AVIAH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AVIAH είναι $ 67.56K USD.
Θα ανέβει το AVIAH υψηλότερα φέτος;
Το AVIAH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AVIAH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:54 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

