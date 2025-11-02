ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Broadcom είναι 366.14 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AVGOON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AVGOON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Broadcom είναι 366.14 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AVGOON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AVGOON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AVGOON

Πληροφορίες Τιμής AVGOON

Τι είναι το AVGOON

Επίσημος Ιστότοπος AVGOON

Tokenomics AVGOON

Προβλέψεις Τιμών AVGOON

Ιστορικό AVGOON

Οδηγός Αγοράς AVGOON

Μετατροπέας νομίσματος AVGOON-σε-Fiat

Spot AVGOON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Broadcom Λογότ.

Τιμή Broadcom(AVGOON)

Live Τιμή 1 AVGOON σε USD

$366.28
$366.28$366.28
-1.58%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:40 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 364.84
$ 364.84$ 364.84
Κατώτ. 24H
$ 372.73
$ 372.73$ 372.73
Υψηλ. 24H

$ 364.84
$ 364.84$ 364.84

$ 372.73
$ 372.73$ 372.73

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

+0.34%

-1.58%

+3.33%

+3.33%

Broadcom (AVGOON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 366.14. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVGOON μεταξύ ενός χαμηλού $ 364.84 και ενός υψηλού $ 372.73, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVGOON είναι $ 390.63879187276996, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 297.29808264469034.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVGOON έχει αλλάξει κατά +0.34% την τελευταία ώρα, -1.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Broadcom (AVGOON) Πληροφορίες αγοράς

No.2078

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

3.29K
3.29K 3.29K

3,294.65744573
3,294.65744573 3,294.65744573

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Broadcom είναι $ 1.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.45K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVGOON είναι 3.29K, με συνολική προσφορά 3294.65744573. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.21M

Broadcom (AVGOON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Broadcom για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -5.8801-1.58%
30 ημέρες$ +23.22+6.77%
60 Ημέρες$ +86.14+30.76%
90 Ημέρες$ +86.14+30.76%
Broadcom Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AVGOON κατέγραψε μια αλλαγή $ -5.8801 (-1.58%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Broadcom Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +23.22 (+6.77%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Broadcom Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AVGOON άλλαξε κατά $ +86.14 (+30.76%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Broadcom Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +86.14 (+30.76%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Broadcom (AVGOON);

Ελέγξτε τώρα τη Broadcom σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Broadcomεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAVGOON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBroadcom ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Broadcom ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Broadcom Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Broadcom (AVGOON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Broadcom (AVGOON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Broadcom.

Ελέγξτε την Broadcom πρόβλεψη τιμής τώρα!

Broadcom (AVGOON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Broadcom (AVGOON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AVGOON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Broadcom (AVGOON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Broadcom? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Broadcom στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AVGOON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Broadcom(AVGOON) σε VND
9,634,974.1
1 Broadcom(AVGOON) σε AUD
A$556.5328
1 Broadcom(AVGOON) σε GBP
278.2664
1 Broadcom(AVGOON) σε EUR
314.8804
1 Broadcom(AVGOON) σε USD
$366.14
1 Broadcom(AVGOON) σε MYR
RM1,534.1266
1 Broadcom(AVGOON) σε TRY
15,377.88
1 Broadcom(AVGOON) σε JPY
¥56,019.42
1 Broadcom(AVGOON) σε ARS
ARS$525,308.3808
1 Broadcom(AVGOON) σε RUB
29,433.9946
1 Broadcom(AVGOON) σε INR
32,502.2478
1 Broadcom(AVGOON) σε IDR
Rp6,102,330.8924
1 Broadcom(AVGOON) σε PHP
21,488.7566
1 Broadcom(AVGOON) σε EGP
￡E.17,208.58
1 Broadcom(AVGOON) σε BRL
R$1,966.1718
1 Broadcom(AVGOON) σε CAD
C$512.596
1 Broadcom(AVGOON) σε BDT
44,617.8204
1 Broadcom(AVGOON) σε NGN
529,101.5912
1 Broadcom(AVGOON) σε COP
$1,408,229.361
1 Broadcom(AVGOON) σε ZAR
R.6,359.8518
1 Broadcom(AVGOON) σε UAH
15,300.9906
1 Broadcom(AVGOON) σε TZS
T.Sh.897,401.8172
1 Broadcom(AVGOON) σε VES
Bs80,916.94
1 Broadcom(AVGOON) σε CLP
$344,171.6
1 Broadcom(AVGOON) σε PKR
Rs103,397.936
1 Broadcom(AVGOON) σε KZT
193,314.5972
1 Broadcom(AVGOON) σε THB
฿11,797.0308
1 Broadcom(AVGOON) σε TWD
NT$11,273.4506
1 Broadcom(AVGOON) σε AED
د.إ1,343.7338
1 Broadcom(AVGOON) σε CHF
Fr292.912
1 Broadcom(AVGOON) σε HKD
HK$2,844.9078
1 Broadcom(AVGOON) σε AMD
֏139,638.4732
1 Broadcom(AVGOON) σε MAD
.د.م3,379.4722
1 Broadcom(AVGOON) σε MXN
$6,795.5584
1 Broadcom(AVGOON) σε SAR
ريال1,373.025
1 Broadcom(AVGOON) σε ETB
Br56,250.0882
1 Broadcom(AVGOON) σε KES
KSh47,173.4776
1 Broadcom(AVGOON) σε JOD
د.أ259.59326
1 Broadcom(AVGOON) σε PLN
1,347.3952
1 Broadcom(AVGOON) σε RON
лв1,614.6774
1 Broadcom(AVGOON) σε SEK
kr3,474.6686
1 Broadcom(AVGOON) σε BGN
лв618.7766
1 Broadcom(AVGOON) σε HUF
Ft122,371.3108
1 Broadcom(AVGOON) σε CZK
7,721.8926
1 Broadcom(AVGOON) σε KWD
د.ك111.6727
1 Broadcom(AVGOON) σε ILS
1,189.955
1 Broadcom(AVGOON) σε BOB
Bs2,522.7046
1 Broadcom(AVGOON) σε AZN
622.438
1 Broadcom(AVGOON) σε TJS
SM3,361.1652
1 Broadcom(AVGOON) σε GEL
992.2394
1 Broadcom(AVGOON) σε AOA
Kz335,600.2626
1 Broadcom(AVGOON) σε BHD
.د.ب137.3025
1 Broadcom(AVGOON) σε BMD
$366.14
1 Broadcom(AVGOON) σε DKK
kr2,368.9258
1 Broadcom(AVGOON) σε HNL
L9,600.1908
1 Broadcom(AVGOON) σε MUR
16,747.2436
1 Broadcom(AVGOON) σε NAD
$6,330.5606
1 Broadcom(AVGOON) σε NOK
kr3,705.3368
1 Broadcom(AVGOON) σε NZD
$637.0836
1 Broadcom(AVGOON) σε PAB
B/.366.14
1 Broadcom(AVGOON) σε PGK
K1,537.788
1 Broadcom(AVGOON) σε QAR
ر.ق1,329.0882
1 Broadcom(AVGOON) σε RSD
дин.37,002.1084
1 Broadcom(AVGOON) σε UZS
soʻm4,358,808.8264
1 Broadcom(AVGOON) σε ALL
L30,569.0286
1 Broadcom(AVGOON) σε ANG
ƒ655.3906
1 Broadcom(AVGOON) σε AWG
ƒ655.3906
1 Broadcom(AVGOON) σε BBD
$732.28
1 Broadcom(AVGOON) σε BAM
KM615.1152
1 Broadcom(AVGOON) σε BIF
Fr1,070,227.22
1 Broadcom(AVGOON) σε BND
$472.3206
1 Broadcom(AVGOON) σε BSD
$366.14
1 Broadcom(AVGOON) σε JMD
$58,600.707
1 Broadcom(AVGOON) σε KHR
1,464,560
1 Broadcom(AVGOON) σε KMF
Fr155,975.64
1 Broadcom(AVGOON) σε LAK
7,959,565.0582
1 Broadcom(AVGOON) σε LKR
රු111,152.7812
1 Broadcom(AVGOON) σε MDL
L6,213.3958
1 Broadcom(AVGOON) σε MGA
Ar1,641,881.602
1 Broadcom(AVGOON) σε MOP
P2,921.7972
1 Broadcom(AVGOON) σε MVR
5,601.942
1 Broadcom(AVGOON) σε MWK
MK633,458.814
1 Broadcom(AVGOON) σε MZN
MT23,396.346
1 Broadcom(AVGOON) σε NPR
रु51,786.8416
1 Broadcom(AVGOON) σε PYG
2,578,357.88
1 Broadcom(AVGOON) σε RWF
Fr530,536.86
1 Broadcom(AVGOON) σε SBD
$3,013.3322
1 Broadcom(AVGOON) σε SCR
5,360.2896
1 Broadcom(AVGOON) σε SRD
$14,096.39
1 Broadcom(AVGOON) σε SVC
$3,192.7408
1 Broadcom(AVGOON) σε SZL
L6,330.5606
1 Broadcom(AVGOON) σε TMT
m1,281.49
1 Broadcom(AVGOON) σε TND
د.ت1,077.91616
1 Broadcom(AVGOON) σε TTD
$2,471.445
1 Broadcom(AVGOON) σε UGX
Sh1,271,238.08
1 Broadcom(AVGOON) σε XAF
Fr206,869.1
1 Broadcom(AVGOON) σε XCD
$988.578
1 Broadcom(AVGOON) σε XOF
Fr206,869.1
1 Broadcom(AVGOON) σε XPF
Fr37,346.28
1 Broadcom(AVGOON) σε BWP
P4,902.6146
1 Broadcom(AVGOON) σε BZD
$732.28
1 Broadcom(AVGOON) σε CVE
$34,801.607
1 Broadcom(AVGOON) σε DJF
Fr64,806.78
1 Broadcom(AVGOON) σε DOP
$23,454.9284
1 Broadcom(AVGOON) σε DZD
د.ج47,587.2158
1 Broadcom(AVGOON) σε FJD
$838.4606
1 Broadcom(AVGOON) σε GNF
Fr3,156,126.8
1 Broadcom(AVGOON) σε GTQ
Q2,797.3096
1 Broadcom(AVGOON) σε GYD
$76,387.7882
1 Broadcom(AVGOON) σε ISK
kr45,401.36

Broadcom Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Broadcom, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Broadcom
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Broadcom

Πόσο αξίζει το Broadcom (AVGOON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AVGOON στο USD είναι 366.14 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AVGOON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AVGOON σε USD είναι $ 366.14. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Broadcom;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AVGOON είναι $ 1.21M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVGOON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVGOON είναι 3.29K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AVGOON;
Το AVGOON πέτυχε τιμή ATH ύψους 390.63879187276996 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AVGOON;
Το AVGOON είχε τιμή ATL ύψους 297.29808264469034 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AVGOON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AVGOON είναι $ 55.45K USD.
Θα ανέβει το AVGOON υψηλότερα φέτος;
Το AVGOON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AVGOON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:40 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής AVGOON-σε-USD

Ποσό

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 366.14 USD

Συναλλαγή AVGOON

AVGOON/USDT
$366.28
$366.28$366.28
-1.55%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,358.93
$110,358.93$110,358.93

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.01
$3,859.01$3,859.01

-0.93%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02992
$0.02992$0.02992

-0.43%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.58
$184.58$184.58

-0.98%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,358.93
$110,358.93$110,358.93

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.01
$3,859.01$3,859.01

-0.93%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.59
$93.59$93.59

+31.98%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.58
$184.58$184.58

-0.98%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5118
$2.5118$2.5118

+0.43%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2248
$1.2248$1.2248

+2,349.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05527
$0.05527$0.05527

+176.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07451
$0.07451$0.07451

-11.66%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2248
$1.2248$1.2248

+2,349.60%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0045938
$0.0045938$0.0045938

+125.21%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07279
$0.07279$0.07279

+67.10%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.339121
$2.339121$2.339121

+62.97%