Η σημερινή live τιμή του AVB σήμερα είναι 0.00204 USD. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι AVB 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AVB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα!

Τιμή AVB(AVB)

Live Τιμή 1 AVB σε USD

$0.00204
-8.60%1D
USD
AVB (AVB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-12-05 12:46:02 (UTC+8)

AVB Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή AVB (AVB) σήμερα είναι $ 0.00204, με μεταβολή 8.60% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής AVB σε USD είναι $ 0.00204 ανά AVB.

Το AVB σήμερα κατατάσσεται στο #3812 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 0.00, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 0.00 AVB. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του AVB κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002012 (χαμηλό) και $ 0.002315 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.07838687215106645 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.00012291405298022.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το AVB κινήθηκε -0.05% την τελευταία ώρα και +10.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 56.00K.

AVB (AVB) Πληροφορίες αγοράς

No.3812

$ 0.00
$ 56.00K
$ 2.04M
0.00
1,000,000,000
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AVB είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.00K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVB είναι 0.00, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.04M

AVB Ιστορικό τιμών USD

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.002012
Κατώτ. 24H
$ 0.002315
Υψηλ. 24H

$ 0.002012
$ 0.002315
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
-0.05%

-8.60%

+10.15%

+10.15%

AVB (AVB) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AVB για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00019195-8.60%
30 ημέρες$ +0.000072+3.65%
60 Ημέρες$ -0.00296-59.20%
90 Ημέρες$ -0.00296-59.20%
AVB Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AVB κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00019195 (-8.60%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AVB Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.000072 (+3.65%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AVB Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AVB άλλαξε κατά $ -0.00296 (-59.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AVB Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00296 (-59.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AVB (AVB);

Ελέγξτε τώρα τη AVB σελίδα Ιστορικό τιμών.

Πρόβλεψη τιμής για το AVB

AVB (AVB) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια)
Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του AVB το 2030 είναι $ -- με ρυθμό ανάπτυξης 0.00%.
AVB (AVB) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια)

Το 2040, η τιμή του AVB θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ --.

Για προβολές σεναρίων σε πραγματικό χρόνο και μια πιο εξατομικευμένη ανάλυση, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο πρόβλεψης τιμών της MEXC και τις πληροφορίες αγοράς AI.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτά τα σενάρια είναι ενδεικτικά και εκπαιδευτικά. Τα κρυπτονομίσματα είναι ευμετάβλητα - διεξάγετε τη δική σας έρευνα (DYOR) πριν λάβετε αποφάσεις.
Θέλετε να μάθετε ποια θα είναι η τιμή του AVB το 2025-2026; Επισκεφθείτε τη σελίδα μας AVB Πρόβλεψη Τιμών για προβλέψεις τιμών για τα έτη 2025-2026 κάνοντας κλικ στην επιλογή AVB Πρόβλεψη Τιμών.

Πώς να αγοράσετε και να επενδύσετε σε AVB

Έτοιμοι να ξεκινήσετε με το AVB; Η αγορά του AVB είναι γρήγορη και φιλική προς τους αρχάριους στη MEXC. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τις συναλλαγές μόλις πραγματοποιήσετε την πρώτη σας αγορά. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τον πλήρη οδηγό μας για το πώς να αγοράσετε AVB. Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση 5 βημάτων που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην αγορά AVB (AVB).

Βήμα 1

Εγγραφείτε για Λογαριασμό και Ολοκληρώστε το KYC

Αρχικά, εγγραφείτε για λογαριασμό και ολοκληρώστε το KYC στη MEXC. Αυτό μπορεί να γίνει στον επίσημο ιστότοπο της MEXC ή στην εφαρμογή MEXC, χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας.
Βήμα 2

Προσθέστε USDT, USDC ή USDE στο Πορτοφόλι σας

Τα USDT, USDC και USDE διευκολύνουν τις συναλλαγές στη MEXC. Μπορείτε να αγοράσετε USDT, USDC και USDE μέσω τραπεζικού εμβάσματος, εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή συναλλαγών P2P.
Βήμα 3

Μεταβείτε στη Σελίδα Συναλλαγών Spot

Στον ιστότοπο της MEXC, κάντε κλικ στην ενότητα "Spot" στην επάνω μπάρα και αναζητήστε τα token της επιλογής σας.
Βήμα 4

Επιλέξτε τα Token σας

Με πάνω από 0.00 διαθέσιμα token, μπορείτε εύκολα να αγοράσετε Bitcoin, Ethereum και άλλα δημοφιλή token.
Βήμα 5

Ολοκληρώστε την Αγορά σας

Εισαγάγετε το ποσό των token ή το ισοδύναμο ποσό στο τοπικό σας νόμισμα. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αγορά" και το AVB θα πιστωθεί αμέσως στο πορτοφόλι σας.
Οδηγός: Πώς να αγοράσετε AVB(AVB)

Τι μπορείτε να κάνετε με AVB

Η κατοχή AVB σας επιτρέπει να ανοίξετε περισσότερες πόρτες σε σχέση με την απλή αγορά και διακράτηση. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε BTC σε εκατοντάδες αγορές, να κερδίζετε παθητικές ανταμοιβές μέσω προϊόντων ευέλικτου staking και αποταμίευσης ή να αξιοποιείτε επαγγελματικά εργαλεία συναλλαγών για να αυξάνετε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, έμπειρος επενδυτής, η MEXC σας διευκολύνει να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές σας στα κρύπτο. Ακολουθούν οι τέσσερις κορυφαίοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα Bitcoin tokens σας

  • Εξερευνήστε την Αγορά Spot της MEXC

    Κάντε συναλλαγές σε 2.800+ tokens με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις.

    Συναλλαγές Futures

    Συναλλαγές με μόχλευση έως και 500x και μεγάλη ρευστότητα.

  • MEXC Launchpool

    Κάντε staking σε tokens και κερδίστε καταπληκτικά airdrops.

    MEXC πριν από τη διάθεση στην αγορά

    Αγοράστε και πουλήστε νέα tokens πριν από την επίσημη καταχώρισή τους.

Συναλλαγές με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις στη MEXC

Η αγορά AVB (AVB) στη MEXC σημαίνει μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Ως μία από τις πλατφόρμες κρύπτο με τις χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, η MEXC σας βοηθά να μειώσετε το κόστος από την πρώτη κιόλας συναλλαγή σας.

Προμήθειες συναλλαγών spot:
--
Ειδικός Διαπραγματευτής
--
Λήπτης
Προμήθειες συναλλαγών futures:
--
Ειδικός Διαπραγματευτής
--
Λήπτης

Επιπλέον, μπορείτε να εμπορεύεστε επιλεγμένα spot tokens χωρίς καμία απολύτως προμήθεια μέσω του Zero Fee Fest της MEXC.

Τι είναι AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AVB, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AVB

Πόσο θα αξίζει 1 AVB το 2030;
Εάν το AVB αυξανόταν με ετήσιο ποσοστό 5%, η εκτιμώμενη αξία του θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα -- $ μέχρι το 2026, τα -- $ μέχρι το 2030, τα -- $ μέχρι το 2035 και τα -- $ μέχρι το 2040. Αυτά τα στοιχεία απεικονίζουν μια περίπτωση σταθερής σύνθετης ανάπτυξης ανατοκισμού, αν και η πραγματική μελλοντική τιμή θα εξαρτηθεί από την αποδοχή της αγοράς, τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις μακροοικονομικές συνθήκες. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη πίνακα προβλέψεων παρακάτω για μια λεπτομερή ανάλυση ανά έτος των πιθανών τιμών AVB και της αναμενόμενης απόδοσης επένδυσης.
AVB (AVB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
12-04 09:24:58Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Νομισματική Πολιτική
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Ενημερώσεις κλάδου
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Ενημερώσεις κλάδου
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Ενημερώσεις κλάδου
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Εξερευνήστε περισσότερα για το AVB

AVB USDT (Εκτέλεση συναλλαγών Futures)

Επενδύστε μακροπρ. ή βραχυπρ. σε AVB με μόχλευση. Εξερευνήστε τις συναλλαγές futures AVB USDT στη MEXC και επωφεληθείτε από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Συναλλαγή αγορών AVB (AVB) στο MEXC

Εξερευνήστε τις αγορές Spot και Futures, δείτε τις ζωντανές τιμές AVB, τον όγκο και κάντε απευθείας συναλλαγές.

Ζευγάρια
Τιμή
Αλλαγή 24 Ωρών
Όγκος 24 Ωρών
AVB/USDT
$0.00204
$0.00204
-8.79%
0.00% (USDT)

$0.000

$0.0000

$0.0000

$0.0000000

$0.0000

$0.000000290

$0.65667

$0.0000000098

$0.006400

$0.00000000001944

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

