Τιμή AVB(AVB)
Η ζωντανή τιμή AVB (AVB) σήμερα είναι $ 0.00204, με μεταβολή 8.60% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής AVB σε USD είναι $ 0.00204 ανά AVB.
Το AVB σήμερα κατατάσσεται στο #3812 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 0.00, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 0.00 AVB. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του AVB κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002012 (χαμηλό) και $ 0.002315 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.07838687215106645 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.00012291405298022.
Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το AVB κινήθηκε -0.05% την τελευταία ώρα και +10.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 56.00K.
No.3812
SOL
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AVB είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.00K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVB είναι 0.00, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.04M
Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AVB για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ -0.00019195
|-8.60%
|30 ημέρες
|$ +0.000072
|+3.65%
|60 Ημέρες
|$ -0.00296
|-59.20%
|90 Ημέρες
|$ -0.00296
|-59.20%
Σήμερα, το AVB κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00019195 (-8.60%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.000072 (+3.65%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.
Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AVB άλλαξε κατά $ -0.00296 (-59.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.
Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00296 (-59.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.
Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AVB (AVB);
Ελέγξτε τώρα τη AVB σελίδα Ιστορικό τιμών.
Το 2040, η τιμή του AVB θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ --.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AVB, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:
Κορυφαία κρυπτονομίσματα με δεδομένα αγοράς διαθέσιμα στο MEXC
Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά
Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές
Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο
Ποσό
1 AVB = 0.00204 USD