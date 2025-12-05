AVB Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή AVB (AVB) σήμερα είναι $ 0.00204, με μεταβολή 8.60% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής AVB σε USD είναι $ 0.00204 ανά AVB.

Το AVB σήμερα κατατάσσεται στο #3812 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 0.00, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 0.00 AVB. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του AVB κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002012 (χαμηλό) και $ 0.002315 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.07838687215106645 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.00012291405298022.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το AVB κινήθηκε -0.05% την τελευταία ώρα και +10.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 56.00K.

AVB (AVB) Πληροφορίες αγοράς

Κατάταξη No.3812 Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Όγκος (24 ώρες) $ 56.00K$ 56.00K $ 56.00K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Προμήθεια Κυκλοφορίας 0.00 0.00 0.00 Συνολικός Όγκος 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Δημόσιο Blockchain SOL

