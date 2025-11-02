ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Aster Inu είναι 0.000237 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ASTERINU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ASTERINU εύκολα στη MEXC τώρα.

Aster Inu Λογότ.

Τιμή Aster Inu(ASTERINU)

Live Τιμή 1 ASTERINU σε USD

$0.000237
-3.65%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:04 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000232
Κατώτ. 24H
$ 0.000259
Υψηλ. 24H

$ 0.000232
$ 0.000259
$ 0.008002267526781424
$ 0.000230910459771523
-1.25%

-3.65%

-31.71%

-31.71%

Aster Inu (ASTERINU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000237. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASTERINU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000232 και ενός υψηλού $ 0.000259, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASTERINU είναι $ 0.008002267526781424, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000230910459771523.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASTERINU έχει αλλάξει κατά -1.25% την τελευταία ώρα, -3.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -31.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) Πληροφορίες αγοράς

No.2833

$ 234.63K
$ 3.87K
$ 237.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aster Inu είναι $ 234.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 3.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASTERINU είναι 990.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 237.00K

Aster Inu (ASTERINU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Aster Inu για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00000898-3.65%
30 ημέρες$ -0.001859-88.70%
60 Ημέρες$ -0.001263-84.20%
90 Ημέρες$ -0.001263-84.20%
Aster Inu Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ASTERINU κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00000898 (-3.65%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Aster Inu Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001859 (-88.70%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Aster Inu Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ASTERINU άλλαξε κατά $ -0.001263 (-84.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Aster Inu Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.001263 (-84.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Aster Inu (ASTERINU);

Ελέγξτε τώρα τη Aster Inu σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Aster Inuεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεASTERINU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAster Inu ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Aster Inu ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Aster Inu Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Aster Inu (ASTERINU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Aster Inu (ASTERINU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Aster Inu.

Ελέγξτε την Aster Inu πρόβλεψη τιμής τώρα!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Aster Inu (ASTERINU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ASTERINU token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Aster Inu (ASTERINU)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Aster Inu? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Aster Inu στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ASTERINU σε Τοπικά Νομίσματα

1 Aster Inu(ASTERINU) σε VND
6.236655
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AUD
A$0.00036024
1 Aster Inu(ASTERINU) σε GBP
0.00018012
1 Aster Inu(ASTERINU) σε EUR
0.00020382
1 Aster Inu(ASTERINU) σε USD
$0.000237
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MYR
RM0.00099303
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TRY
0.009954
1 Aster Inu(ASTERINU) σε JPY
¥0.036261
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ARS
ARS$0.34002864
1 Aster Inu(ASTERINU) σε RUB
0.01905243
1 Aster Inu(ASTERINU) σε INR
0.02103849
1 Aster Inu(ASTERINU) σε IDR
Rp3.94999842
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PHP
0.01390953
1 Aster Inu(ASTERINU) σε EGP
￡E.0.011139
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BRL
R$0.00127269
1 Aster Inu(ASTERINU) σε CAD
C$0.0003318
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BDT
0.02888082
1 Aster Inu(ASTERINU) σε NGN
0.34248396
1 Aster Inu(ASTERINU) σε COP
$0.91153755
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ZAR
R.0.00411669
1 Aster Inu(ASTERINU) σε UAH
0.00990423
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TZS
T.Sh.0.58088226
1 Aster Inu(ASTERINU) σε VES
Bs0.052377
1 Aster Inu(ASTERINU) σε CLP
$0.22278
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PKR
Rs0.0669288
1 Aster Inu(ASTERINU) σε KZT
0.12513126
1 Aster Inu(ASTERINU) σε THB
฿0.00763614
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TWD
NT$0.00729723
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AED
د.إ0.00086979
1 Aster Inu(ASTERINU) σε CHF
Fr0.0001896
1 Aster Inu(ASTERINU) σε HKD
HK$0.00184149
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AMD
֏0.09038706
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MAD
.د.م0.00218751
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MXN
$0.00439872
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SAR
ريال0.00088875
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ETB
Br0.03641031
1 Aster Inu(ASTERINU) σε KES
KSh0.03053508
1 Aster Inu(ASTERINU) σε JOD
د.أ0.000168033
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PLN
0.00087216
1 Aster Inu(ASTERINU) σε RON
лв0.00104517
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SEK
kr0.00224913
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BGN
лв0.00040053
1 Aster Inu(ASTERINU) σε HUF
Ft0.07921014
1 Aster Inu(ASTERINU) σε CZK
0.00499833
1 Aster Inu(ASTERINU) σε KWD
د.ك0.000072285
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ILS
0.00077025
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BOB
Bs0.00163293
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AZN
0.0004029
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TJS
SM0.00217566
1 Aster Inu(ASTERINU) σε GEL
0.00064227
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AOA
Kz0.21723183
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BHD
.د.ب0.000088875
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BMD
$0.000237
1 Aster Inu(ASTERINU) σε DKK
kr0.00153339
1 Aster Inu(ASTERINU) σε HNL
L0.00621414
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MUR
0.01084038
1 Aster Inu(ASTERINU) σε NAD
$0.00409773
1 Aster Inu(ASTERINU) σε NOK
kr0.00239844
1 Aster Inu(ASTERINU) σε NZD
$0.00041238
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PAB
B/.0.000237
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PGK
K0.0009954
1 Aster Inu(ASTERINU) σε QAR
ر.ق0.00086031
1 Aster Inu(ASTERINU) σε RSD
дин.0.02395122
1 Aster Inu(ASTERINU) σε UZS
soʻm2.82142812
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ALL
L0.01978713
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ANG
ƒ0.00042423
1 Aster Inu(ASTERINU) σε AWG
ƒ0.00042423
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BBD
$0.000474
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BAM
KM0.00039816
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BIF
Fr0.692751
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BND
$0.00030573
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BSD
$0.000237
1 Aster Inu(ASTERINU) σε JMD
$0.03793185
1 Aster Inu(ASTERINU) σε KHR
0.948
1 Aster Inu(ASTERINU) σε KMF
Fr0.100962
1 Aster Inu(ASTERINU) σε LAK
5.15217381
1 Aster Inu(ASTERINU) σε LKR
රු0.07194846
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MDL
L0.00402189
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MGA
Ar1.0627791
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MOP
P0.00189126
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MVR
0.0036261
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MWK
MK0.4100337
1 Aster Inu(ASTERINU) σε MZN
MT0.0151443
1 Aster Inu(ASTERINU) σε NPR
रु0.03352128
1 Aster Inu(ASTERINU) σε PYG
1.668954
1 Aster Inu(ASTERINU) σε RWF
Fr0.343413
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SBD
$0.00195051
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SCR
0.00346968
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SRD
$0.0091245
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SVC
$0.00206664
1 Aster Inu(ASTERINU) σε SZL
L0.00409773
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TMT
m0.0008295
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TND
د.ت0.000697728
1 Aster Inu(ASTERINU) σε TTD
$0.00159975
1 Aster Inu(ASTERINU) σε UGX
Sh0.822864
1 Aster Inu(ASTERINU) σε XAF
Fr0.133905
1 Aster Inu(ASTERINU) σε XCD
$0.0006399
1 Aster Inu(ASTERINU) σε XOF
Fr0.133905
1 Aster Inu(ASTERINU) σε XPF
Fr0.024174
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BWP
P0.00317343
1 Aster Inu(ASTERINU) σε BZD
$0.000474
1 Aster Inu(ASTERINU) σε CVE
$0.02252685
1 Aster Inu(ASTERINU) σε DJF
Fr0.041949
1 Aster Inu(ASTERINU) σε DOP
$0.01518222
1 Aster Inu(ASTERINU) σε DZD
د.ج0.03080289
1 Aster Inu(ASTERINU) σε FJD
$0.00054273
1 Aster Inu(ASTERINU) σε GNF
Fr2.04294
1 Aster Inu(ASTERINU) σε GTQ
Q0.00181068
1 Aster Inu(ASTERINU) σε GYD
$0.04944531
1 Aster Inu(ASTERINU) σε ISK
kr0.029388

Aster Inu Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Aster Inu, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Aster Inu
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Aster Inu

Πόσο αξίζει το Aster Inu (ASTERINU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ASTERINU στο USD είναι 0.000237 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ASTERINU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ASTERINU σε USD είναι $ 0.000237. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Aster Inu;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ASTERINU είναι $ 234.63K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ASTERINU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ASTERINU είναι 990.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ASTERINU;
Το ASTERINU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.008002267526781424 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ASTERINU;
Το ASTERINU είχε τιμή ATL ύψους 0.000230910459771523 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ASTERINU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ASTERINU είναι $ 3.87K USD.
Θα ανέβει το ASTERINU υψηλότερα φέτος;
Το ASTERINU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ASTERINU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:04 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

