Εξερευνήστε τα tokenomics AssetMint (ASSETMINT) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ASSETMINT, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics AssetMint (ASSETMINT) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ASSETMINT, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!