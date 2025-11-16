Εξερευνήστε τα tokenomics AppLovin (APPON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token APPON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics AppLovin (APPON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token APPON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!