Η σημερινή ζωντανή τιμή AppLovin είναι 648.95 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο APPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής APPON εύκολα στη MEXC τώρα.

AppLovin Λογότ.

Τιμή AppLovin(APPON)

Live Τιμή 1 APPON σε USD

$648.95
+1.18%1D
AppLovin (APPON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:10 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 621.74
Κατώτ. 24H
$ 664.3
Υψηλ. 24H

$ 621.74
$ 664.3
$ 726.556761752886
$ 470.4602767878368
+1.24%

+1.18%

+8.75%

+8.75%

AppLovin (APPON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 648.95. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APPON μεταξύ ενός χαμηλού $ 621.74 και ενός υψηλού $ 664.3, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APPON είναι $ 726.556761752886, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 470.4602767878368.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APPON έχει αλλάξει κατά +1.24% την τελευταία ώρα, +1.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +8.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AppLovin (APPON) Πληροφορίες αγοράς

No.2777

$ 285.56K
$ 61.28K
$ 285.56K
440.03
440.02629993
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AppLovin είναι $ 285.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 61.28K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APPON είναι 440.03, με συνολική προσφορά 440.02629993. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 285.56K

AppLovin (APPON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AppLovin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +7.5683+1.18%
30 ημέρες$ -42.4-6.14%
60 Ημέρες$ +148.95+29.79%
90 Ημέρες$ +148.95+29.79%
AppLovin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το APPON κατέγραψε μια αλλαγή $ +7.5683 (+1.18%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AppLovin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -42.4 (-6.14%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AppLovin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το APPON άλλαξε κατά $ +148.95 (+29.79%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AppLovin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +148.95 (+29.79%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AppLovin (APPON);

Ελέγξτε τώρα τη AppLovin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AppLovin (APPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AppLovinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAPPON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAppLovin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AppLovin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AppLovin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AppLovin (APPON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AppLovin (APPON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AppLovin.

Ελέγξτε την AppLovin πρόβλεψη τιμής τώρα!

AppLovin (APPON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AppLovin (APPON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του APPON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AppLovin (APPON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AppLovin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AppLovin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

APPON σε Τοπικά Νομίσματα

1 AppLovin(APPON) σε VND
17,077,119.25
1 AppLovin(APPON) σε AUD
A$986.404
1 AppLovin(APPON) σε GBP
493.202
1 AppLovin(APPON) σε EUR
558.097
1 AppLovin(APPON) σε USD
$648.95
1 AppLovin(APPON) σε MYR
RM2,719.1005
1 AppLovin(APPON) σε TRY
27,255.9
1 AppLovin(APPON) σε JPY
¥99,289.35
1 AppLovin(APPON) σε ARS
ARS$931,061.544
1 AppLovin(APPON) σε RUB
52,169.0905
1 AppLovin(APPON) σε INR
57,607.2915
1 AppLovin(APPON) σε IDR
Rp10,815,829.007
1 AppLovin(APPON) σε PHP
38,086.8755
1 AppLovin(APPON) σε EGP
￡E.30,500.65
1 AppLovin(APPON) σε BRL
R$3,484.8615
1 AppLovin(APPON) σε CAD
C$908.53
1 AppLovin(APPON) σε BDT
79,081.047
1 AppLovin(APPON) σε NGN
937,784.666
1 AppLovin(APPON) σε COP
$2,495,959.0425
1 AppLovin(APPON) σε ZAR
R.11,272.2615
1 AppLovin(APPON) σε UAH
27,119.6205
1 AppLovin(APPON) σε TZS
T.Sh.1,590,563.471
1 AppLovin(APPON) σε VES
Bs143,417.95
1 AppLovin(APPON) σε CLP
$610,013
1 AppLovin(APPON) σε PKR
Rs183,263.48
1 AppLovin(APPON) σε KZT
342,632.621
1 AppLovin(APPON) σε THB
฿20,909.169
1 AppLovin(APPON) σε TWD
NT$19,981.1705
1 AppLovin(APPON) σε AED
د.إ2,381.6465
1 AppLovin(APPON) σε CHF
Fr519.16
1 AppLovin(APPON) σε HKD
HK$5,042.3415
1 AppLovin(APPON) σε AMD
֏247,496.551
1 AppLovin(APPON) σε MAD
.د.م5,989.8085
1 AppLovin(APPON) σε MXN
$12,044.512
1 AppLovin(APPON) σε SAR
ريال2,433.5625
1 AppLovin(APPON) σε ETB
Br99,698.1885
1 AppLovin(APPON) σε KES
KSh83,610.718
1 AppLovin(APPON) σε JOD
د.أ460.10555
1 AppLovin(APPON) σε PLN
2,388.136
1 AppLovin(APPON) σε RON
лв2,861.8695
1 AppLovin(APPON) σε SEK
kr6,158.5355
1 AppLovin(APPON) σε BGN
лв1,096.7255
1 AppLovin(APPON) σε HUF
Ft216,892.069
1 AppLovin(APPON) σε CZK
13,686.3555
1 AppLovin(APPON) σε KWD
د.ك197.92975
1 AppLovin(APPON) σε ILS
2,109.0875
1 AppLovin(APPON) σε BOB
Bs4,471.2655
1 AppLovin(APPON) σε AZN
1,103.215
1 AppLovin(APPON) σε TJS
SM5,957.361
1 AppLovin(APPON) σε GEL
1,758.6545
1 AppLovin(APPON) σε AOA
Kz594,821.0805
1 AppLovin(APPON) σε BHD
.د.ب243.35625
1 AppLovin(APPON) σε BMD
$648.95
1 AppLovin(APPON) σε DKK
kr4,198.7065
1 AppLovin(APPON) σε HNL
L17,015.469
1 AppLovin(APPON) σε MUR
29,682.973
1 AppLovin(APPON) σε NAD
$11,220.3455
1 AppLovin(APPON) σε NOK
kr6,567.374
1 AppLovin(APPON) σε NZD
$1,129.173
1 AppLovin(APPON) σε PAB
B/.648.95
1 AppLovin(APPON) σε PGK
K2,725.59
1 AppLovin(APPON) σε QAR
ر.ق2,355.6885
1 AppLovin(APPON) σε RSD
дин.65,582.887
1 AppLovin(APPON) σε UZS
soʻm7,725,594.002
1 AppLovin(APPON) σε ALL
L54,180.8355
1 AppLovin(APPON) σε ANG
ƒ1,161.6205
1 AppLovin(APPON) σε AWG
ƒ1,161.6205
1 AppLovin(APPON) σε BBD
$1,297.9
1 AppLovin(APPON) σε BAM
KM1,090.236
1 AppLovin(APPON) σε BIF
Fr1,896,880.85
1 AppLovin(APPON) σε BND
$837.1455
1 AppLovin(APPON) σε BSD
$648.95
1 AppLovin(APPON) σε JMD
$103,864.4475
1 AppLovin(APPON) σε KHR
2,595,800
1 AppLovin(APPON) σε KMF
Fr276,452.7
1 AppLovin(APPON) σε LAK
14,107,608.4135
1 AppLovin(APPON) σε LKR
රු197,008.241
1 AppLovin(APPON) σε MDL
L11,012.6815
1 AppLovin(APPON) σε MGA
Ar2,910,086.485
1 AppLovin(APPON) σε MOP
P5,178.621
1 AppLovin(APPON) σε MVR
9,928.935
1 AppLovin(APPON) σε MWK
MK1,122,748.395
1 AppLovin(APPON) σε MZN
MT41,467.905
1 AppLovin(APPON) σε NPR
रु91,787.488
1 AppLovin(APPON) σε PYG
4,569,905.9
1 AppLovin(APPON) σε RWF
Fr940,328.55
1 AppLovin(APPON) σε SBD
$5,340.8585
1 AppLovin(APPON) σε SCR
9,500.628
1 AppLovin(APPON) σε SRD
$24,984.575
1 AppLovin(APPON) σε SVC
$5,658.844
1 AppLovin(APPON) σε SZL
L11,220.3455
1 AppLovin(APPON) σε TMT
m2,271.325
1 AppLovin(APPON) σε TND
د.ت1,910.5088
1 AppLovin(APPON) σε TTD
$4,380.4125
1 AppLovin(APPON) σε UGX
Sh2,253,154.4
1 AppLovin(APPON) σε XAF
Fr366,656.75
1 AppLovin(APPON) σε XCD
$1,752.165
1 AppLovin(APPON) σε XOF
Fr366,656.75
1 AppLovin(APPON) σε XPF
Fr66,192.9
1 AppLovin(APPON) σε BWP
P8,689.4405
1 AppLovin(APPON) σε BZD
$1,297.9
1 AppLovin(APPON) σε CVE
$61,682.6975
1 AppLovin(APPON) σε DJF
Fr114,864.15
1 AppLovin(APPON) σε DOP
$41,571.737
1 AppLovin(APPON) σε DZD
د.ج84,344.0315
1 AppLovin(APPON) σε FJD
$1,486.0955
1 AppLovin(APPON) σε GNF
Fr5,593,949
1 AppLovin(APPON) σε GTQ
Q4,957.978
1 AppLovin(APPON) σε GYD
$135,390.4385
1 AppLovin(APPON) σε ISK
kr80,469.8

AppLovin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AppLovin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος AppLovin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AppLovin

Πόσο αξίζει το AppLovin (APPON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή APPON στο USD είναι 648.95 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή APPON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του APPON σε USD είναι $ 648.95. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AppLovin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το APPON είναι $ 285.56K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APPON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APPON είναι 440.03 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του APPON;
Το APPON πέτυχε τιμή ATH ύψους 726.556761752886 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του APPON;
Το APPON είχε τιμή ATL ύψους 470.4602767878368 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του APPON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το APPON είναι $ 61.28K USD.
Θα ανέβει το APPON υψηλότερα φέτος;
Το APPON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την APPON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:10 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

