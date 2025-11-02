ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή America Party είναι 0.0007456 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο APETH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής APETH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το APETH

Πληροφορίες Τιμής APETH

Τι είναι το APETH

Επίσημος Ιστότοπος APETH

Tokenomics APETH

Προβλέψεις Τιμών APETH

Ιστορικό APETH

Οδηγός Αγοράς APETH

Μετατροπέας νομίσματος APETH-σε-Fiat

Spot APETH

APETH Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

America Party Λογότ.

Τιμή America Party(APETH)

Live Τιμή 1 APETH σε USD

$0.0007456
$0.0007456$0.0007456
-1.02%1D
USD
America Party (APETH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:57 (UTC+8)

America Party (APETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453
Κατώτ. 24H
$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582
Υψηλ. 24H

$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453

$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.26%

-1.02%

-22.98%

-22.98%

America Party (APETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0007456. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0007453 και ενός υψηλού $ 0.0007582, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APETH είναι $ 0.041828596012183014, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000003393228455216.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APETH έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -1.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

America Party (APETH) Πληροφορίες αγοράς

No.2319

$ 745.60K
$ 745.60K$ 745.60K

$ 57.50K
$ 57.50K$ 57.50K

$ 745.60K
$ 745.60K$ 745.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του America Party είναι $ 745.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.50K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APETH είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 745.60K

America Party (APETH) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών America Party για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000007683-1.02%
30 ημέρες$ -0.0009894-57.03%
60 Ημέρες$ -0.0021994-74.69%
90 Ημέρες$ -0.0067604-90.07%
America Party Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το APETH κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000007683 (-1.02%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

America Party Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0009894 (-57.03%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

America Party Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το APETH άλλαξε κατά $ -0.0021994 (-74.69%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

America Party Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0067604 (-90.07%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του America Party (APETH);

Ελέγξτε τώρα τη America Party σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των America Partyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAPETH τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAmerica Party ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας America Party ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

America Party Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το America Party (APETH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία America Party (APETH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το America Party.

Ελέγξτε την America Party πρόβλεψη τιμής τώρα!

America Party (APETH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του America Party (APETH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του APETH token τώρα!

Πώς να αγοράσετε America Party (APETH)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε America Party? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα America Party στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

APETH σε Τοπικά Νομίσματα

1 America Party(APETH) σε VND
19.620464
1 America Party(APETH) σε AUD
A$0.001133312
1 America Party(APETH) σε GBP
0.000566656
1 America Party(APETH) σε EUR
0.000641216
1 America Party(APETH) σε USD
$0.0007456
1 America Party(APETH) σε MYR
RM0.003124064
1 America Party(APETH) σε TRY
0.0313152
1 America Party(APETH) σε JPY
¥0.1140768
1 America Party(APETH) σε ARS
ARS$1.069727232
1 America Party(APETH) σε RUB
0.059938784
1 America Party(APETH) σε INR
0.066186912
1 America Party(APETH) σε IDR
Rp12.426661696
1 America Party(APETH) σε PHP
0.043759264
1 America Party(APETH) σε EGP
￡E.0.0350432
1 America Party(APETH) σε BRL
R$0.004003872
1 America Party(APETH) σε CAD
C$0.00104384
1 America Party(APETH) σε BDT
0.090858816
1 America Party(APETH) σε NGN
1.077451648
1 America Party(APETH) σε COP
$2.86768944
1 America Party(APETH) σε ZAR
R.0.012951072
1 America Party(APETH) σε UAH
0.031158624
1 America Party(APETH) σε TZS
T.Sh.1.827450688
1 America Party(APETH) σε VES
Bs0.1647776
1 America Party(APETH) σε CLP
$0.700864
1 America Party(APETH) σε PKR
Rs0.21055744
1 America Party(APETH) σε KZT
0.393661888
1 America Party(APETH) σε THB
฿0.024023232
1 America Party(APETH) σε TWD
NT$0.022957024
1 America Party(APETH) σε AED
د.إ0.002736352
1 America Party(APETH) σε CHF
Fr0.00059648
1 America Party(APETH) σε HKD
HK$0.005793312
1 America Party(APETH) σε AMD
֏0.284356928
1 America Party(APETH) σε MAD
.د.م0.006881888
1 America Party(APETH) σε MXN
$0.013838336
1 America Party(APETH) σε SAR
ريال0.002796
1 America Party(APETH) σε ETB
Br0.114546528
1 America Party(APETH) σε KES
KSh0.096063104
1 America Party(APETH) σε JOD
د.أ0.0005286304
1 America Party(APETH) σε PLN
0.002743808
1 America Party(APETH) σε RON
лв0.003288096
1 America Party(APETH) σε SEK
kr0.007075744
1 America Party(APETH) σε BGN
лв0.001260064
1 America Party(APETH) σε HUF
Ft0.249194432
1 America Party(APETH) σε CZK
0.015724704
1 America Party(APETH) σε KWD
د.ك0.000227408
1 America Party(APETH) σε ILS
0.0024232
1 America Party(APETH) σε BOB
Bs0.005137184
1 America Party(APETH) σε AZN
0.00126752
1 America Party(APETH) σε TJS
SM0.006844608
1 America Party(APETH) σε GEL
0.002020576
1 America Party(APETH) σε AOA
Kz0.683409504
1 America Party(APETH) σε BHD
.د.ب0.0002796
1 America Party(APETH) σε BMD
$0.0007456
1 America Party(APETH) σε DKK
kr0.004824032
1 America Party(APETH) σε HNL
L0.019549632
1 America Party(APETH) σε MUR
0.034103744
1 America Party(APETH) σε NAD
$0.012891424
1 America Party(APETH) σε NOK
kr0.007545472
1 America Party(APETH) σε NZD
$0.001297344
1 America Party(APETH) σε PAB
B/.0.0007456
1 America Party(APETH) σε PGK
K0.00313152
1 America Party(APETH) σε QAR
ر.ق0.002706528
1 America Party(APETH) σε RSD
дин.0.075350336
1 America Party(APETH) σε UZS
soʻm8.876189056
1 America Party(APETH) σε ALL
L0.062250144
1 America Party(APETH) σε ANG
ƒ0.001334624
1 America Party(APETH) σε AWG
ƒ0.001334624
1 America Party(APETH) σε BBD
$0.0014912
1 America Party(APETH) σε BAM
KM0.001252608
1 America Party(APETH) σε BIF
Fr2.1793888
1 America Party(APETH) σε BND
$0.000961824
1 America Party(APETH) σε BSD
$0.0007456
1 America Party(APETH) σε JMD
$0.11933328
1 America Party(APETH) σε KHR
2.9824
1 America Party(APETH) σε KMF
Fr0.3176256
1 America Party(APETH) σε LAK
16.208695328
1 America Party(APETH) σε LKR
රු0.226349248
1 America Party(APETH) σε MDL
L0.012652832
1 America Party(APETH) σε MGA
Ar3.34349408
1 America Party(APETH) σε MOP
P0.005949888
1 America Party(APETH) σε MVR
0.01140768
1 America Party(APETH) σε MWK
MK1.28996256
1 America Party(APETH) σε MZN
MT0.04764384
1 America Party(APETH) σε NPR
रु0.105457664
1 America Party(APETH) σε PYG
5.2505152
1 America Party(APETH) σε RWF
Fr1.0803744
1 America Party(APETH) σε SBD
$0.006136288
1 America Party(APETH) σε SCR
0.010915584
1 America Party(APETH) σε SRD
$0.0287056
1 America Party(APETH) σε SVC
$0.006501632
1 America Party(APETH) σε SZL
L0.012891424
1 America Party(APETH) σε TMT
m0.0026096
1 America Party(APETH) σε TND
د.ت0.0021950464
1 America Party(APETH) σε TTD
$0.0050328
1 America Party(APETH) σε UGX
Sh2.5887232
1 America Party(APETH) σε XAF
Fr0.421264
1 America Party(APETH) σε XCD
$0.00201312
1 America Party(APETH) σε XOF
Fr0.421264
1 America Party(APETH) σε XPF
Fr0.0760512
1 America Party(APETH) σε BWP
P0.009983584
1 America Party(APETH) σε BZD
$0.0014912
1 America Party(APETH) σε CVE
$0.07086928
1 America Party(APETH) σε DJF
Fr0.1319712
1 America Party(APETH) σε DOP
$0.047763136
1 America Party(APETH) σε DZD
د.ج0.096905632
1 America Party(APETH) σε FJD
$0.001707424
1 America Party(APETH) σε GNF
Fr6.427072
1 America Party(APETH) σε GTQ
Q0.005696384
1 America Party(APETH) σε GYD
$0.155554528
1 America Party(APETH) σε ISK
kr0.0924544

America Party Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του America Party, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος America Party
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με America Party

Πόσο αξίζει το America Party (APETH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή APETH στο USD είναι 0.0007456 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή APETH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του APETH σε USD είναι $ 0.0007456. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του America Party;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το APETH είναι $ 745.60K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APETH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APETH είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του APETH;
Το APETH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.041828596012183014 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του APETH;
Το APETH είχε τιμή ATL ύψους 0.000003393228455216 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του APETH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το APETH είναι $ 57.50K USD.
Θα ανέβει το APETH υψηλότερα φέτος;
Το APETH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την APETH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:57 (UTC+8)

America Party (APETH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

