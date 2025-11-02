ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ant Token είναι 0.0000241 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANTY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANTY εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Ant Token(ANTY)

Live Τιμή 1 ANTY σε USD

$0.0000241
-67.95%1D
USD
Ant Token (ANTY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:11:15 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000241
Κατώτ. 24H
$ 0.000102
Υψηλ. 24H

$ 0.0000241
$ 0.000102
--
--
-4.75%

-67.95%

-97.59%

-97.59%

Ant Token (ANTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000241. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000241 και ενός υψηλού $ 0.000102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANTY είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANTY έχει αλλάξει κατά -4.75% την τελευταία ώρα, -67.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -97.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ant Token (ANTY) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 492.04K
$ 2.41K
--
100,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ant Token είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 492.04K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANTY είναι --, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.41K

Ant Token (ANTY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ant Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000051095-67.95%
30 ημέρες$ -0.0009759-97.59%
60 Ημέρες$ -0.0009759-97.59%
90 Ημέρες$ -0.0009759-97.59%
Ant Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ANTY κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000051095 (-67.95%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ant Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0009759 (-97.59%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ant Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ANTY άλλαξε κατά $ -0.0009759 (-97.59%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ant Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0009759 (-97.59%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ant Token (ANTY);

Ελέγξτε τώρα τη Ant Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ant Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεANTY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAnt Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ant Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ant Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ant Token (ANTY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ant Token (ANTY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ant Token.

Ελέγξτε την Ant Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ant Token (ANTY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ant Token (ANTY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ANTY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ant Token (ANTY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ant Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ant Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ANTY σε Τοπικά Νομίσματα

1 Ant Token(ANTY) σε VND
0.6341915
1 Ant Token(ANTY) σε AUD
A$0.000036632
1 Ant Token(ANTY) σε GBP
0.000018316
1 Ant Token(ANTY) σε EUR
0.000020726
1 Ant Token(ANTY) σε USD
$0.0000241
1 Ant Token(ANTY) σε MYR
RM0.000100979
1 Ant Token(ANTY) σε TRY
0.0010122
1 Ant Token(ANTY) σε JPY
¥0.0036873
1 Ant Token(ANTY) σε ARS
ARS$0.034576752
1 Ant Token(ANTY) σε RUB
0.001937399
1 Ant Token(ANTY) σε INR
0.002139357
1 Ant Token(ANTY) σε IDR
Rp0.401666506
1 Ant Token(ANTY) σε PHP
0.001414429
1 Ant Token(ANTY) σε EGP
￡E.0.0011327
1 Ant Token(ANTY) σε BRL
R$0.000129417
1 Ant Token(ANTY) σε CAD
C$0.00003374
1 Ant Token(ANTY) σε BDT
0.002936826
1 Ant Token(ANTY) σε NGN
0.034826428
1 Ant Token(ANTY) σε COP
$0.092692215
1 Ant Token(ANTY) σε ZAR
R.0.000418617
1 Ant Token(ANTY) σε UAH
0.001007139
1 Ant Token(ANTY) σε TZS
T.Sh.0.059068618
1 Ant Token(ANTY) σε VES
Bs0.0053261
1 Ant Token(ANTY) σε CLP
$0.022654
1 Ant Token(ANTY) σε PKR
Rs0.00680584
1 Ant Token(ANTY) σε KZT
0.012724318
1 Ant Token(ANTY) σε THB
฿0.000776502
1 Ant Token(ANTY) σε TWD
NT$0.000742039
1 Ant Token(ANTY) σε AED
د.إ0.000088447
1 Ant Token(ANTY) σε CHF
Fr0.00001928
1 Ant Token(ANTY) σε HKD
HK$0.000187257
1 Ant Token(ANTY) σε AMD
֏0.009191258
1 Ant Token(ANTY) σε MAD
.د.م0.000222443
1 Ant Token(ANTY) σε MXN
$0.000447296
1 Ant Token(ANTY) σε SAR
ريال0.000090375
1 Ant Token(ANTY) σε ETB
Br0.003702483
1 Ant Token(ANTY) σε KES
KSh0.003105044
1 Ant Token(ANTY) σε JOD
د.أ0.0000170869
1 Ant Token(ANTY) σε PLN
0.000088688
1 Ant Token(ANTY) σε RON
лв0.000106281
1 Ant Token(ANTY) σε SEK
kr0.000228709
1 Ant Token(ANTY) σε BGN
лв0.000040729
1 Ant Token(ANTY) σε HUF
Ft0.008054702
1 Ant Token(ANTY) σε CZK
0.000508269
1 Ant Token(ANTY) σε KWD
د.ك0.0000073505
1 Ant Token(ANTY) σε ILS
0.000078325
1 Ant Token(ANTY) σε BOB
Bs0.000166049
1 Ant Token(ANTY) σε AZN
0.00004097
1 Ant Token(ANTY) σε TJS
SM0.000221238
1 Ant Token(ANTY) σε GEL
0.000065311
1 Ant Token(ANTY) σε AOA
Kz0.022089819
1 Ant Token(ANTY) σε BHD
.د.ب0.0000090375
1 Ant Token(ANTY) σε BMD
$0.0000241
1 Ant Token(ANTY) σε DKK
kr0.000155927
1 Ant Token(ANTY) σε HNL
L0.000631902
1 Ant Token(ANTY) σε MUR
0.001102334
1 Ant Token(ANTY) σε NAD
$0.000416689
1 Ant Token(ANTY) σε NOK
kr0.000243892
1 Ant Token(ANTY) σε NZD
$0.000041934
1 Ant Token(ANTY) σε PAB
B/.0.0000241
1 Ant Token(ANTY) σε PGK
K0.00010122
1 Ant Token(ANTY) σε QAR
ر.ق0.000087483
1 Ant Token(ANTY) σε RSD
дин.0.002435546
1 Ant Token(ANTY) σε UZS
soʻm0.286904716
1 Ant Token(ANTY) σε ALL
L0.002012109
1 Ant Token(ANTY) σε ANG
ƒ0.000043139
1 Ant Token(ANTY) σε AWG
ƒ0.000043139
1 Ant Token(ANTY) σε BBD
$0.0000482
1 Ant Token(ANTY) σε BAM
KM0.000040488
1 Ant Token(ANTY) σε BIF
Fr0.0704443
1 Ant Token(ANTY) σε BND
$0.000031089
1 Ant Token(ANTY) σε BSD
$0.0000241
1 Ant Token(ANTY) σε JMD
$0.003857205
1 Ant Token(ANTY) σε KHR
0.0964
1 Ant Token(ANTY) σε KMF
Fr0.0102666
1 Ant Token(ANTY) σε LAK
0.523913033
1 Ant Token(ANTY) σε LKR
රු0.007316278
1 Ant Token(ANTY) σε MDL
L0.000408977
1 Ant Token(ANTY) σε MGA
Ar0.10807163
1 Ant Token(ANTY) σε MOP
P0.000192318
1 Ant Token(ANTY) σε MVR
0.00036873
1 Ant Token(ANTY) σε MWK
MK0.04169541
1 Ant Token(ANTY) σε MZN
MT0.00153999
1 Ant Token(ANTY) σε NPR
रु0.003408704
1 Ant Token(ANTY) σε PYG
0.1697122
1 Ant Token(ANTY) σε RWF
Fr0.0349209
1 Ant Token(ANTY) σε SBD
$0.000198343
1 Ant Token(ANTY) σε SCR
0.000352824
1 Ant Token(ANTY) σε SRD
$0.00092785
1 Ant Token(ANTY) σε SVC
$0.000210152
1 Ant Token(ANTY) σε SZL
L0.000416689
1 Ant Token(ANTY) σε TMT
m0.00008435
1 Ant Token(ANTY) σε TND
د.ت0.0000709504
1 Ant Token(ANTY) σε TTD
$0.000162675
1 Ant Token(ANTY) σε UGX
Sh0.0836752
1 Ant Token(ANTY) σε XAF
Fr0.0136165
1 Ant Token(ANTY) σε XCD
$0.00006507
1 Ant Token(ANTY) σε XOF
Fr0.0136165
1 Ant Token(ANTY) σε XPF
Fr0.0024582
1 Ant Token(ANTY) σε BWP
P0.000322699
1 Ant Token(ANTY) σε BZD
$0.0000482
1 Ant Token(ANTY) σε CVE
$0.002290705
1 Ant Token(ANTY) σε DJF
Fr0.0042657
1 Ant Token(ANTY) σε DOP
$0.001543846
1 Ant Token(ANTY) σε DZD
د.ج0.003132277
1 Ant Token(ANTY) σε FJD
$0.000055189
1 Ant Token(ANTY) σε GNF
Fr0.207742
1 Ant Token(ANTY) σε GTQ
Q0.000184124
1 Ant Token(ANTY) σε GYD
$0.005027983
1 Ant Token(ANTY) σε ISK
kr0.0029884

Ant Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ant Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Ant Token
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ant Token

Πόσο αξίζει το Ant Token (ANTY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ANTY στο USD είναι 0.0000241 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ANTY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ANTY σε USD είναι $ 0.0000241. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ant Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ANTY είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANTY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANTY είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ANTY;
Το ANTY πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ANTY;
Το ANTY είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ANTY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ANTY είναι $ 492.04K USD.
Θα ανέβει το ANTY υψηλότερα φέτος;
Το ANTY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ANTY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:11:15 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

