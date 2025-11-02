ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Amazon είναι 244.57 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMZNON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMZNON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Amazon είναι 244.57 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMZNON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMZNON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AMZNON

Πληροφορίες Τιμής AMZNON

Τι είναι το AMZNON

Επίσημος Ιστότοπος AMZNON

Tokenomics AMZNON

Προβλέψεις Τιμών AMZNON

Ιστορικό AMZNON

Οδηγός Αγοράς AMZNON

Μετατροπέας νομίσματος AMZNON-σε-Fiat

Spot AMZNON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Amazon Λογότ.

Τιμή Amazon(AMZNON)

Live Τιμή 1 AMZNON σε USD

$244.57
$244.57$244.57
+0.46%1D
USD
Amazon (AMZNON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:19 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 243.39
$ 243.39$ 243.39
Κατώτ. 24H
$ 245.23
$ 245.23$ 245.23
Υψηλ. 24H

$ 243.39
$ 243.39$ 243.39

$ 245.23
$ 245.23$ 245.23

$ 253.85647706467418
$ 253.85647706467418$ 253.85647706467418

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

+0.29%

+0.46%

+9.13%

+9.13%

Amazon (AMZNON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 244.57. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMZNON μεταξύ ενός χαμηλού $ 243.39 και ενός υψηλού $ 245.23, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMZNON είναι $ 253.85647706467418, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 211.30485215454203.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMZNON έχει αλλάξει κατά +0.29% την τελευταία ώρα, +0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Amazon (AMZNON) Πληροφορίες αγοράς

No.1895

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

7.09K
7.09K 7.09K

7,087.95254971
7,087.95254971 7,087.95254971

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Amazon είναι $ 1.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMZNON είναι 7.09K, με συνολική προσφορά 7087.95254971. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.73M

Amazon (AMZNON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Amazon για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.1199+0.46%
30 ημέρες$ +20.84+9.31%
60 Ημέρες$ +64.57+35.87%
90 Ημέρες$ +64.57+35.87%
Amazon Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AMZNON κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.1199 (+0.46%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Amazon Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +20.84 (+9.31%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Amazon Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AMZNON άλλαξε κατά $ +64.57 (+35.87%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Amazon Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +64.57 (+35.87%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Amazon (AMZNON);

Ελέγξτε τώρα τη Amazon σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Amazonεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAMZNON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAmazon ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Amazon ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Amazon Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Amazon (AMZNON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Amazon (AMZNON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Amazon.

Ελέγξτε την Amazon πρόβλεψη τιμής τώρα!

Amazon (AMZNON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Amazon (AMZNON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AMZNON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Amazon (AMZNON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Amazon? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Amazon στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AMZNON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Amazon(AMZNON) σε VND
6,435,859.55
1 Amazon(AMZNON) σε AUD
A$371.7464
1 Amazon(AMZNON) σε GBP
185.8732
1 Amazon(AMZNON) σε EUR
210.3302
1 Amazon(AMZNON) σε USD
$244.57
1 Amazon(AMZNON) σε MYR
RM1,024.7483
1 Amazon(AMZNON) σε TRY
10,271.94
1 Amazon(AMZNON) σε JPY
¥37,419.21
1 Amazon(AMZNON) σε ARS
ARS$350,889.4704
1 Amazon(AMZNON) σε RUB
19,660.9823
1 Amazon(AMZNON) σε INR
21,710.4789
1 Amazon(AMZNON) σε IDR
Rp4,076,165.0362
1 Amazon(AMZNON) σε PHP
14,353.8133
1 Amazon(AMZNON) σε EGP
￡E.11,494.79
1 Amazon(AMZNON) σε BRL
R$1,313.3409
1 Amazon(AMZNON) σε CAD
C$342.398
1 Amazon(AMZNON) σε BDT
29,803.3002
1 Amazon(AMZNON) σε NGN
353,423.2156
1 Amazon(AMZNON) σε COP
$940,652.9055
1 Amazon(AMZNON) σε ZAR
R.4,248.1809
1 Amazon(AMZNON) σε UAH
10,220.5803
1 Amazon(AMZNON) σε TZS
T.Sh.599,436.1786
1 Amazon(AMZNON) σε VES
Bs54,049.97
1 Amazon(AMZNON) σε CLP
$229,895.8
1 Amazon(AMZNON) σε PKR
Rs69,066.568
1 Amazon(AMZNON) σε KZT
129,128.0686
1 Amazon(AMZNON) σε THB
฿7,880.0454
1 Amazon(AMZNON) σε TWD
NT$7,530.3103
1 Amazon(AMZNON) σε AED
د.إ897.5719
1 Amazon(AMZNON) σε CHF
Fr195.656
1 Amazon(AMZNON) σε HKD
HK$1,900.3089
1 Amazon(AMZNON) σε AMD
֏93,274.1066
1 Amazon(AMZNON) σε MAD
.د.م2,257.3811
1 Amazon(AMZNON) σε MXN
$4,539.2192
1 Amazon(AMZNON) σε SAR
ريال917.1375
1 Amazon(AMZNON) σε ETB
Br37,573.2891
1 Amazon(AMZNON) σε KES
KSh31,510.3988
1 Amazon(AMZNON) σε JOD
د.أ173.40013
1 Amazon(AMZNON) σε PLN
900.0176
1 Amazon(AMZNON) σε RON
лв1,078.5537
1 Amazon(AMZNON) σε SEK
kr2,320.9693
1 Amazon(AMZNON) σε BGN
лв413.3233
1 Amazon(AMZNON) σε HUF
Ft81,740.1854
1 Amazon(AMZNON) σε CZK
5,157.9813
1 Amazon(AMZNON) σε KWD
د.ك74.59385
1 Amazon(AMZNON) σε ILS
794.8525
1 Amazon(AMZNON) σε BOB
Bs1,685.0873
1 Amazon(AMZNON) σε AZN
415.769
1 Amazon(AMZNON) σε TJS
SM2,245.1526
1 Amazon(AMZNON) σε GEL
662.7847
1 Amazon(AMZNON) σε AOA
Kz224,170.4163
1 Amazon(AMZNON) σε BHD
.د.ب91.71375
1 Amazon(AMZNON) σε BMD
$244.57
1 Amazon(AMZNON) σε DKK
kr1,582.3679
1 Amazon(AMZNON) σε HNL
L6,412.6254
1 Amazon(AMZNON) σε MUR
11,186.6318
1 Amazon(AMZNON) σε NAD
$4,228.6153
1 Amazon(AMZNON) σε NOK
kr2,475.0484
1 Amazon(AMZNON) σε NZD
$425.5518
1 Amazon(AMZNON) σε PAB
B/.244.57
1 Amazon(AMZNON) σε PGK
K1,027.194
1 Amazon(AMZNON) σε QAR
ر.ق887.7891
1 Amazon(AMZNON) σε RSD
дин.24,716.2442
1 Amazon(AMZNON) σε UZS
soʻm2,911,547.1532
1 Amazon(AMZNON) σε ALL
L20,419.1493
1 Amazon(AMZNON) σε ANG
ƒ437.7803
1 Amazon(AMZNON) σε AWG
ƒ437.7803
1 Amazon(AMZNON) σε BBD
$489.14
1 Amazon(AMZNON) σε BAM
KM410.8776
1 Amazon(AMZNON) σε BIF
Fr714,878.11
1 Amazon(AMZNON) σε BND
$315.4953
1 Amazon(AMZNON) σε BSD
$244.57
1 Amazon(AMZNON) σε JMD
$39,143.4285
1 Amazon(AMZNON) σε KHR
978,280
1 Amazon(AMZNON) σε KMF
Fr104,186.82
1 Amazon(AMZNON) σε LAK
5,316,739.0241
1 Amazon(AMZNON) σε LKR
රු74,246.5606
1 Amazon(AMZNON) σε MDL
L4,150.3529
1 Amazon(AMZNON) σε MGA
Ar1,096,725.251
1 Amazon(AMZNON) σε MOP
P1,951.6686
1 Amazon(AMZNON) σε MVR
3,741.921
1 Amazon(AMZNON) σε MWK
MK423,130.557
1 Amazon(AMZNON) σε MZN
MT15,628.023
1 Amazon(AMZNON) σε NPR
रु34,591.9808
1 Amazon(AMZNON) σε PYG
1,722,261.94
1 Amazon(AMZNON) σε RWF
Fr354,381.93
1 Amazon(AMZNON) σε SBD
$2,012.8111
1 Amazon(AMZNON) σε SCR
3,580.5048
1 Amazon(AMZNON) σε SRD
$9,415.945
1 Amazon(AMZNON) σε SVC
$2,132.6504
1 Amazon(AMZNON) σε SZL
L4,228.6153
1 Amazon(AMZNON) σε TMT
m855.995
1 Amazon(AMZNON) σε TND
د.ت720.01408
1 Amazon(AMZNON) σε TTD
$1,650.8475
1 Amazon(AMZNON) σε UGX
Sh849,147.04
1 Amazon(AMZNON) σε XAF
Fr138,182.05
1 Amazon(AMZNON) σε XCD
$660.339
1 Amazon(AMZNON) σε XOF
Fr138,182.05
1 Amazon(AMZNON) σε XPF
Fr24,946.14
1 Amazon(AMZNON) σε BWP
P3,274.7923
1 Amazon(AMZNON) σε BZD
$489.14
1 Amazon(AMZNON) σε CVE
$23,246.3785
1 Amazon(AMZNON) σε DJF
Fr43,288.89
1 Amazon(AMZNON) σε DOP
$15,667.1542
1 Amazon(AMZNON) σε DZD
د.ج31,786.7629
1 Amazon(AMZNON) σε FJD
$560.0653
1 Amazon(AMZNON) σε GNF
Fr2,108,193.4
1 Amazon(AMZNON) σε GTQ
Q1,868.5148
1 Amazon(AMZNON) σε GYD
$51,024.6391
1 Amazon(AMZNON) σε ISK
kr30,326.68

Amazon Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Amazon, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Amazon
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Amazon

Πόσο αξίζει το Amazon (AMZNON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AMZNON στο USD είναι 244.57 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AMZNON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AMZNON σε USD είναι $ 244.57. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Amazon;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AMZNON είναι $ 1.73M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMZNON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMZNON είναι 7.09K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AMZNON;
Το AMZNON πέτυχε τιμή ATH ύψους 253.85647706467418 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AMZNON;
Το AMZNON είχε τιμή ATL ύψους 211.30485215454203 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AMZNON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AMZNON είναι $ 54.87K USD.
Θα ανέβει το AMZNON υψηλότερα φέτος;
Το AMZNON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AMZNON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:19 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής AMZNON-σε-USD

Ποσό

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 244.57 USD

Συναλλαγή AMZNON

AMZNON/USDT
$244.57
$244.57$244.57
+0.44%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,367.54
$110,367.54$110,367.54

+0.07%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.65
$3,857.65$3,857.65

-0.97%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03035
$0.03035$0.03035

+0.99%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.94
$184.94$184.94

-0.79%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,367.54
$110,367.54$110,367.54

+0.07%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.65
$3,857.65$3,857.65

-0.97%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.63
$92.63$92.63

+30.63%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.94
$184.94$184.94

-0.79%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5120
$2.5120$2.5120

+0.44%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.3356
$1.3356$1.3356

+2,571.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05522
$0.05522$0.05522

+176.10%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07405
$0.07405$0.07405

-12.21%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.3356
$1.3356$1.3356

+2,571.20%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044521
$0.0044521$0.0044521

+118.27%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07281
$0.07281$0.07281

+67.14%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.350220
$2.350220$2.350220

+63.74%