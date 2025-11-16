Εξερευνήστε τα tokenomics Amped Finance (AMPED) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AMPED, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Amped Finance (AMPED) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AMPED, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!