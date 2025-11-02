ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Amped Finance είναι 0.00582 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMPED σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMPED εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 AMPED σε USD

$0.00582
$0.00582$0.00582
-0.17%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:05 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00579
$ 0.00579$ 0.00579
Κατώτ. 24H
$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584
Υψηλ. 24H

$ 0.00579
$ 0.00579$ 0.00579

$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584

--
----

--
----

+0.34%

-0.16%

-3.81%

-3.81%

Amped Finance (AMPED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00582. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMPED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00579 και ενός υψηλού $ 0.00584, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMPED είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMPED έχει αλλάξει κατά +0.34% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Amped Finance (AMPED) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

$ 582.00K
$ 582.00K$ 582.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Amped Finance είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 6.15K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMPED είναι --, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 582.00K

Amped Finance (AMPED) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Amped Finance για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000099-0.16%
30 ημέρες$ -0.00085-12.75%
60 Ημέρες$ -0.00099-14.54%
90 Ημέρες$ -0.0135-69.88%
Amped Finance Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AMPED κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000099 (-0.16%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Amped Finance Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00085 (-12.75%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Amped Finance Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AMPED άλλαξε κατά $ -0.00099 (-14.54%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Amped Finance Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0135 (-69.88%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Amped Finance (AMPED);

Ελέγξτε τώρα τη Amped Finance σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Amped Financeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAMPED τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAmped Finance ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Amped Finance ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Amped Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Amped Finance (AMPED) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Amped Finance (AMPED) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Amped Finance.

Ελέγξτε την Amped Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

Amped Finance (AMPED) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Amped Finance (AMPED) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AMPED token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Amped Finance (AMPED)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Amped Finance? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Amped Finance στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AMPED σε Τοπικά Νομίσματα

1 Amped Finance(AMPED) σε VND
153.1533
1 Amped Finance(AMPED) σε AUD
A$0.0088464
1 Amped Finance(AMPED) σε GBP
0.0044232
1 Amped Finance(AMPED) σε EUR
0.0050052
1 Amped Finance(AMPED) σε USD
$0.00582
1 Amped Finance(AMPED) σε MYR
RM0.0243858
1 Amped Finance(AMPED) σε TRY
0.24444
1 Amped Finance(AMPED) σε JPY
¥0.89046
1 Amped Finance(AMPED) σε ARS
ARS$8.3500704
1 Amped Finance(AMPED) σε RUB
0.4678698
1 Amped Finance(AMPED) σε INR
0.5166414
1 Amped Finance(AMPED) σε IDR
Rp96.9999612
1 Amped Finance(AMPED) σε PHP
0.3415758
1 Amped Finance(AMPED) σε EGP
￡E.0.27354
1 Amped Finance(AMPED) σε BRL
R$0.0312534
1 Amped Finance(AMPED) σε CAD
C$0.008148
1 Amped Finance(AMPED) σε BDT
0.7092252
1 Amped Finance(AMPED) σε NGN
8.4103656
1 Amped Finance(AMPED) σε COP
$22.384593
1 Amped Finance(AMPED) σε ZAR
R.0.1010934
1 Amped Finance(AMPED) σε UAH
0.2432178
1 Amped Finance(AMPED) σε TZS
T.Sh.14.2647036
1 Amped Finance(AMPED) σε VES
Bs1.28622
1 Amped Finance(AMPED) σε CLP
$5.4708
1 Amped Finance(AMPED) σε PKR
Rs1.643568
1 Amped Finance(AMPED) σε KZT
3.0728436
1 Amped Finance(AMPED) σε THB
฿0.1875204
1 Amped Finance(AMPED) σε TWD
NT$0.1791978
1 Amped Finance(AMPED) σε AED
د.إ0.0213594
1 Amped Finance(AMPED) σε CHF
Fr0.004656
1 Amped Finance(AMPED) σε HKD
HK$0.0452214
1 Amped Finance(AMPED) σε AMD
֏2.2196316
1 Amped Finance(AMPED) σε MAD
.د.م0.0537186
1 Amped Finance(AMPED) σε MXN
$0.1080192
1 Amped Finance(AMPED) σε SAR
ريال0.021825
1 Amped Finance(AMPED) σε ETB
Br0.8941266
1 Amped Finance(AMPED) σε KES
KSh0.7498488
1 Amped Finance(AMPED) σε JOD
د.أ0.00412638
1 Amped Finance(AMPED) σε PLN
0.0214176
1 Amped Finance(AMPED) σε RON
лв0.0256662
1 Amped Finance(AMPED) σε SEK
kr0.0552318
1 Amped Finance(AMPED) σε BGN
лв0.0098358
1 Amped Finance(AMPED) σε HUF
Ft1.9451604
1 Amped Finance(AMPED) σε CZK
0.1227438
1 Amped Finance(AMPED) σε KWD
د.ك0.0017751
1 Amped Finance(AMPED) σε ILS
0.018915
1 Amped Finance(AMPED) σε BOB
Bs0.0400998
1 Amped Finance(AMPED) σε AZN
0.009894
1 Amped Finance(AMPED) σε TJS
SM0.0534276
1 Amped Finance(AMPED) σε GEL
0.0157722
1 Amped Finance(AMPED) σε AOA
Kz5.3345538
1 Amped Finance(AMPED) σε BHD
.د.ب0.0021825
1 Amped Finance(AMPED) σε BMD
$0.00582
1 Amped Finance(AMPED) σε DKK
kr0.0376554
1 Amped Finance(AMPED) σε HNL
L0.1526004
1 Amped Finance(AMPED) σε MUR
0.2662068
1 Amped Finance(AMPED) σε NAD
$0.1006278
1 Amped Finance(AMPED) σε NOK
kr0.0588984
1 Amped Finance(AMPED) σε NZD
$0.0101268
1 Amped Finance(AMPED) σε PAB
B/.0.00582
1 Amped Finance(AMPED) σε PGK
K0.024444
1 Amped Finance(AMPED) σε QAR
ر.ق0.0211266
1 Amped Finance(AMPED) σε RSD
дин.0.5881692
1 Amped Finance(AMPED) σε UZS
soʻm69.2857032
1 Amped Finance(AMPED) σε ALL
L0.4859118
1 Amped Finance(AMPED) σε ANG
ƒ0.0104178
1 Amped Finance(AMPED) σε AWG
ƒ0.0104178
1 Amped Finance(AMPED) σε BBD
$0.01164
1 Amped Finance(AMPED) σε BAM
KM0.0097776
1 Amped Finance(AMPED) σε BIF
Fr17.01186
1 Amped Finance(AMPED) σε BND
$0.0075078
1 Amped Finance(AMPED) σε BSD
$0.00582
1 Amped Finance(AMPED) σε JMD
$0.931491
1 Amped Finance(AMPED) σε KHR
23.28
1 Amped Finance(AMPED) σε KMF
Fr2.47932
1 Amped Finance(AMPED) σε LAK
126.5217366
1 Amped Finance(AMPED) σε LKR
රු1.7668356
1 Amped Finance(AMPED) σε MDL
L0.0987654
1 Amped Finance(AMPED) σε MGA
Ar26.098626
1 Amped Finance(AMPED) σε MOP
P0.0464436
1 Amped Finance(AMPED) σε MVR
0.089046
1 Amped Finance(AMPED) σε MWK
MK10.069182
1 Amped Finance(AMPED) σε MZN
MT0.371898
1 Amped Finance(AMPED) σε NPR
रु0.8231808
1 Amped Finance(AMPED) σε PYG
40.98444
1 Amped Finance(AMPED) σε RWF
Fr8.43318
1 Amped Finance(AMPED) σε SBD
$0.0478986
1 Amped Finance(AMPED) σε SCR
0.0852048
1 Amped Finance(AMPED) σε SRD
$0.22407
1 Amped Finance(AMPED) σε SVC
$0.0507504
1 Amped Finance(AMPED) σε SZL
L0.1006278
1 Amped Finance(AMPED) σε TMT
m0.02037
1 Amped Finance(AMPED) σε TND
د.ت0.01713408
1 Amped Finance(AMPED) σε TTD
$0.039285
1 Amped Finance(AMPED) σε UGX
Sh20.20704
1 Amped Finance(AMPED) σε XAF
Fr3.2883
1 Amped Finance(AMPED) σε XCD
$0.015714
1 Amped Finance(AMPED) σε XOF
Fr3.2883
1 Amped Finance(AMPED) σε XPF
Fr0.59364
1 Amped Finance(AMPED) σε BWP
P0.0779298
1 Amped Finance(AMPED) σε BZD
$0.01164
1 Amped Finance(AMPED) σε CVE
$0.553191
1 Amped Finance(AMPED) σε DJF
Fr1.03014
1 Amped Finance(AMPED) σε DOP
$0.3728292
1 Amped Finance(AMPED) σε DZD
د.ج0.7564254
1 Amped Finance(AMPED) σε FJD
$0.0133278
1 Amped Finance(AMPED) σε GNF
Fr50.1684
1 Amped Finance(AMPED) σε GTQ
Q0.0444648
1 Amped Finance(AMPED) σε GYD
$1.2142266
1 Amped Finance(AMPED) σε ISK
kr0.72168

Amped Finance Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Amped Finance, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Amped Finance
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Amped Finance

Πόσο αξίζει το Amped Finance (AMPED) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AMPED στο USD είναι 0.00582 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AMPED σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AMPED σε USD είναι $ 0.00582. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Amped Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AMPED είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMPED;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMPED είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AMPED;
Το AMPED πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AMPED;
Το AMPED είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AMPED;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AMPED είναι $ 6.15K USD.
Θα ανέβει το AMPED υψηλότερα φέτος;
Το AMPED μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AMPED πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:05 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής AMPED-σε-USD

Ποσό

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00582 USD

Συναλλαγή AMPED

AMPED/USDT
$0.00582
$0.00582$0.00582
-0.16%

