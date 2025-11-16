Εξερευνήστε τα tokenomics AKEDO (AKE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AKE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics AKEDO (AKE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AKE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!