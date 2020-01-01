AiRight (AIRI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AiRight (AIRI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AiRight (AIRI) AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.airight.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.airight.io/whitepaper/introduction Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f Αγοράστε AIRI τώρα!

AiRight (AIRI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AiRight (AIRI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 49.46K $ 49.46K $ 49.46K Συνολική προμήθεια: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 256.26M $ 256.26M $ 256.26M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 366.70K $ 366.70K $ 366.70K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.016499 $ 0.016499 $ 0.016499 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000130302896071541 $ 0.000130302896071541 $ 0.000130302896071541 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000193 $ 0.000193 $ 0.000193 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AiRight (AIRI)

Tokenomics AiRight (AIRI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AiRight (AIRI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AIRI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AIRI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AIRI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AIRI token!

Πώς να Αγοράσετε AIRI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AiRight (AIRI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AIRI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AIRI στη MEXC τώρα!

AiRight (AIRI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AIRI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AIRI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AIRI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AIRI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AIRI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AIRI Token τώρα!

