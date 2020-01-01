Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aimonica Brands (AIMONICA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aimonica Brands (AIMONICA) Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Block Explorer: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Αγοράστε AIMONICA τώρα!

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aimonica Brands (AIMONICA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Συνολική προμήθεια: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001875 $ 0.001875 $ 0.001875 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aimonica Brands (AIMONICA)

Tokenomics Aimonica Brands (AIMONICA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aimonica Brands (AIMONICA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AIMONICA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AIMONICA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AIMONICA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AIMONICA token!

Aimonica Brands (AIMONICA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AIMONICA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AIMONICA τώρα!

