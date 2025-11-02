ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Cherry AI είναι 0.0009261 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AIBOT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AIBOT εύκολα στη MEXC τώρα.

Cherry AI Λογότ.

Τιμή Cherry AI(AIBOT)

$0.000939
+5.26%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:35:12 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0008534
Κατώτ. 24H
$ 0.0010331
Υψηλ. 24H

$ 0.0008534
$ 0.0010331
$ 0.07284724455622164
$ 0.000877768654702069
+1.43%

+5.26%

-32.06%

-32.06%

Cherry AI (AIBOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0009261. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIBOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0008534 και ενός υψηλού $ 0.0010331, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIBOT είναι $ 0.07284724455622164, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000877768654702069.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIBOT έχει αλλάξει κατά +1.43% την τελευταία ώρα, +5.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cherry AI (AIBOT) Πληροφορίες αγοράς

No.2865

$ 205.13K
$ 63.66K
$ 926.10K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cherry AI είναι $ 205.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 63.66K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIBOT είναι 221.50M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 926.10K

Cherry AI (AIBOT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Cherry AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000046923+5.26%
30 ημέρες$ -0.0003969-30.00%
60 Ημέρες$ -0.0039529-81.02%
90 Ημέρες$ -0.0190739-95.37%
Cherry AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AIBOT κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000046923 (+5.26%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Cherry AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0003969 (-30.00%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Cherry AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AIBOT άλλαξε κατά $ -0.0039529 (-81.02%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Cherry AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0190739 (-95.37%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Cherry AI (AIBOT);

Ελέγξτε τώρα τη Cherry AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Cherry AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAIBOT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCherry AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Cherry AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Cherry AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Cherry AI (AIBOT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Cherry AI (AIBOT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Cherry AI.

Ελέγξτε την Cherry AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Cherry AI (AIBOT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Cherry AI (AIBOT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AIBOT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Cherry AI (AIBOT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Cherry AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Cherry AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AIBOT σε Τοπικά Νομίσματα

1 Cherry AI(AIBOT) σε VND
24.3703215
1 Cherry AI(AIBOT) σε AUD
A$0.001407672
1 Cherry AI(AIBOT) σε GBP
0.000703836
1 Cherry AI(AIBOT) σε EUR
0.000796446
1 Cherry AI(AIBOT) σε USD
$0.0009261
1 Cherry AI(AIBOT) σε MYR
RM0.003880359
1 Cherry AI(AIBOT) σε TRY
0.0388962
1 Cherry AI(AIBOT) σε JPY
¥0.1416933
1 Cherry AI(AIBOT) σε ARS
ARS$1.328694192
1 Cherry AI(AIBOT) σε RUB
0.074449179
1 Cherry AI(AIBOT) σε INR
0.082209897
1 Cherry AI(AIBOT) σε IDR
Rp15.434993826
1 Cherry AI(AIBOT) σε PHP
0.054352809
1 Cherry AI(AIBOT) σε EGP
￡E.0.0435267
1 Cherry AI(AIBOT) σε BRL
R$0.004973157
1 Cherry AI(AIBOT) σε CAD
C$0.00129654
1 Cherry AI(AIBOT) σε BDT
0.112854546
1 Cherry AI(AIBOT) σε NGN
1.338288588
1 Cherry AI(AIBOT) σε COP
$3.561919515
1 Cherry AI(AIBOT) σε ZAR
R.0.016086357
1 Cherry AI(AIBOT) σε UAH
0.038701719
1 Cherry AI(AIBOT) σε TZS
T.Sh.2.269852578
1 Cherry AI(AIBOT) σε VES
Bs0.2046681
1 Cherry AI(AIBOT) σε CLP
$0.870534
1 Cherry AI(AIBOT) σε PKR
Rs0.26153064
1 Cherry AI(AIBOT) σε KZT
0.488962278
1 Cherry AI(AIBOT) σε THB
฿0.029838942
1 Cherry AI(AIBOT) σε TWD
NT$0.028514619
1 Cherry AI(AIBOT) σε AED
د.إ0.003398787
1 Cherry AI(AIBOT) σε CHF
Fr0.00074088
1 Cherry AI(AIBOT) σε HKD
HK$0.007195797
1 Cherry AI(AIBOT) σε AMD
֏0.353196018
1 Cherry AI(AIBOT) σε MAD
.د.م0.008547903
1 Cherry AI(AIBOT) σε MXN
$0.017188416
1 Cherry AI(AIBOT) σε SAR
ريال0.003472875
1 Cherry AI(AIBOT) σε ETB
Br0.142276743
1 Cherry AI(AIBOT) σε KES
KSh0.119318724
1 Cherry AI(AIBOT) σε JOD
د.أ0.0006566049
1 Cherry AI(AIBOT) σε PLN
0.003408048
1 Cherry AI(AIBOT) σε RON
лв0.004084101
1 Cherry AI(AIBOT) σε SEK
kr0.008788689
1 Cherry AI(AIBOT) σε BGN
лв0.001565109
1 Cherry AI(AIBOT) σε HUF
Ft0.309521142
1 Cherry AI(AIBOT) σε CZK
0.019531449
1 Cherry AI(AIBOT) σε KWD
د.ك0.0002824605
1 Cherry AI(AIBOT) σε ILS
0.003009825
1 Cherry AI(AIBOT) σε BOB
Bs0.006380829
1 Cherry AI(AIBOT) σε AZN
0.00157437
1 Cherry AI(AIBOT) σε TJS
SM0.008501598
1 Cherry AI(AIBOT) σε GEL
0.002509731
1 Cherry AI(AIBOT) σε AOA
Kz0.848853999
1 Cherry AI(AIBOT) σε BHD
.د.ب0.0003472875
1 Cherry AI(AIBOT) σε BMD
$0.0009261
1 Cherry AI(AIBOT) σε DKK
kr0.005991867
1 Cherry AI(AIBOT) σε HNL
L0.024282342
1 Cherry AI(AIBOT) σε MUR
0.042359814
1 Cherry AI(AIBOT) σε NAD
$0.016012269
1 Cherry AI(AIBOT) σε NOK
kr0.009372132
1 Cherry AI(AIBOT) σε NZD
$0.001611414
1 Cherry AI(AIBOT) σε PAB
B/.0.0009261
1 Cherry AI(AIBOT) σε PGK
K0.00388962
1 Cherry AI(AIBOT) σε QAR
ر.ق0.003361743
1 Cherry AI(AIBOT) σε RSD
дин.0.093591666
1 Cherry AI(AIBOT) σε UZS
soʻm11.024998236
1 Cherry AI(AIBOT) σε ALL
L0.077320089
1 Cherry AI(AIBOT) σε ANG
ƒ0.001657719
1 Cherry AI(AIBOT) σε AWG
ƒ0.001657719
1 Cherry AI(AIBOT) σε BBD
$0.0018522
1 Cherry AI(AIBOT) σε BAM
KM0.001555848
1 Cherry AI(AIBOT) σε BIF
Fr2.7069903
1 Cherry AI(AIBOT) σε BND
$0.001194669
1 Cherry AI(AIBOT) σε BSD
$0.0009261
1 Cherry AI(AIBOT) σε JMD
$0.148222305
1 Cherry AI(AIBOT) σε KHR
3.7044
1 Cherry AI(AIBOT) σε KMF
Fr0.3945186
1 Cherry AI(AIBOT) σε LAK
20.132608293
1 Cherry AI(AIBOT) σε LKR
රු0.281145438
1 Cherry AI(AIBOT) σε MDL
L0.015715917
1 Cherry AI(AIBOT) σε MGA
Ar4.15291023
1 Cherry AI(AIBOT) σε MOP
P0.007390278
1 Cherry AI(AIBOT) σε MVR
0.01416933
1 Cherry AI(AIBOT) σε MWK
MK1.60224561
1 Cherry AI(AIBOT) σε MZN
MT0.05917779
1 Cherry AI(AIBOT) σε NPR
रु0.130987584
1 Cherry AI(AIBOT) σε PYG
6.5215962
1 Cherry AI(AIBOT) σε RWF
Fr1.3419189
1 Cherry AI(AIBOT) σε SBD
$0.007621803
1 Cherry AI(AIBOT) σε SCR
0.013558104
1 Cherry AI(AIBOT) σε SRD
$0.03565485
1 Cherry AI(AIBOT) σε SVC
$0.008075592
1 Cherry AI(AIBOT) σε SZL
L0.016012269
1 Cherry AI(AIBOT) σε TMT
m0.00324135
1 Cherry AI(AIBOT) σε TND
د.ت0.0027264384
1 Cherry AI(AIBOT) σε TTD
$0.006251175
1 Cherry AI(AIBOT) σε UGX
Sh3.2154192
1 Cherry AI(AIBOT) σε XAF
Fr0.5232465
1 Cherry AI(AIBOT) σε XCD
$0.00250047
1 Cherry AI(AIBOT) σε XOF
Fr0.5232465
1 Cherry AI(AIBOT) σε XPF
Fr0.0944622
1 Cherry AI(AIBOT) σε BWP
P0.012400479
1 Cherry AI(AIBOT) σε BZD
$0.0018522
1 Cherry AI(AIBOT) σε CVE
$0.088025805
1 Cherry AI(AIBOT) σε DJF
Fr0.1639197
1 Cherry AI(AIBOT) σε DOP
$0.059325966
1 Cherry AI(AIBOT) σε DZD
د.ج0.120365217
1 Cherry AI(AIBOT) σε FJD
$0.002120769
1 Cherry AI(AIBOT) σε GNF
Fr7.982982
1 Cherry AI(AIBOT) σε GTQ
Q0.007075404
1 Cherry AI(AIBOT) σε GYD
$0.193212243
1 Cherry AI(AIBOT) σε ISK
kr0.1148364

Cherry AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Cherry AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Cherry AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Cherry AI

Πόσο αξίζει το Cherry AI (AIBOT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AIBOT στο USD είναι 0.0009261 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AIBOT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AIBOT σε USD είναι $ 0.0009261. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Cherry AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AIBOT είναι $ 205.13K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIBOT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIBOT είναι 221.50M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AIBOT;
Το AIBOT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.07284724455622164 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AIBOT;
Το AIBOT είχε τιμή ATL ύψους 0.000877768654702069 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AIBOT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AIBOT είναι $ 63.66K USD.
Θα ανέβει το AIBOT υψηλότερα φέτος;
Το AIBOT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AIBOT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:35:12 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

