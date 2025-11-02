ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Adobe είναι 341.56 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ADBEON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ADBEON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Adobe είναι 341.56 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ADBEON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ADBEON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ADBEON

Πληροφορίες Τιμής ADBEON

Τι είναι το ADBEON

Επίσημος Ιστότοπος ADBEON

Tokenomics ADBEON

Προβλέψεις Τιμών ADBEON

Ιστορικό ADBEON

Οδηγός Αγοράς ADBEON

Μετατροπέας νομίσματος ADBEON-σε-Fiat

Spot ADBEON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Adobe Λογότ.

Τιμή Adobe(ADBEON)

Live Τιμή 1 ADBEON σε USD

$341.56
$341.56$341.56
-0.71%1D
USD
Adobe (ADBEON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:38 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 341.07
$ 341.07$ 341.07
Κατώτ. 24H
$ 346.21
$ 346.21$ 346.21
Υψηλ. 24H

$ 341.07
$ 341.07$ 341.07

$ 346.21
$ 346.21$ 346.21

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

-0.75%

-0.71%

-3.19%

-3.19%

Adobe (ADBEON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 341.56. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ADBEON μεταξύ ενός χαμηλού $ 341.07 και ενός υψηλού $ 346.21, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ADBEON είναι $ 371.1141984128537, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 318.17256046762486.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ADBEON έχει αλλάξει κατά -0.75% την τελευταία ώρα, -0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Adobe (ADBEON) Πληροφορίες αγοράς

No.2200

$ 940.88K
$ 940.88K$ 940.88K

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 940.88K
$ 940.88K$ 940.88K

2.75K
2.75K 2.75K

2,754.66356283
2,754.66356283 2,754.66356283

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Adobe είναι $ 940.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.14K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ADBEON είναι 2.75K, με συνολική προσφορά 2754.66356283. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 940.88K

Adobe (ADBEON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Adobe για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -2.4424-0.71%
30 ημέρες$ -11.11-3.16%
60 Ημέρες$ +41.56+13.85%
90 Ημέρες$ +41.56+13.85%
Adobe Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ADBEON κατέγραψε μια αλλαγή $ -2.4424 (-0.71%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Adobe Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -11.11 (-3.16%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Adobe Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ADBEON άλλαξε κατά $ +41.56 (+13.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Adobe Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +41.56 (+13.85%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Adobe (ADBEON);

Ελέγξτε τώρα τη Adobe σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Adobe (ADBEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Adobeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεADBEON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAdobe ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Adobe ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Adobe Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Adobe (ADBEON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Adobe (ADBEON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Adobe.

Ελέγξτε την Adobe πρόβλεψη τιμής τώρα!

Adobe (ADBEON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Adobe (ADBEON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ADBEON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Adobe (ADBEON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Adobe? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Adobe στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ADBEON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Adobe(ADBEON) σε VND
8,988,151.4
1 Adobe(ADBEON) σε AUD
A$519.1712
1 Adobe(ADBEON) σε GBP
259.5856
1 Adobe(ADBEON) σε EUR
293.7416
1 Adobe(ADBEON) σε USD
$341.56
1 Adobe(ADBEON) σε MYR
RM1,431.1364
1 Adobe(ADBEON) σε TRY
14,345.52
1 Adobe(ADBEON) σε JPY
¥52,258.68
1 Adobe(ADBEON) σε ARS
ARS$490,042.9632
1 Adobe(ADBEON) σε RUB
27,458.0084
1 Adobe(ADBEON) σε INR
30,320.2812
1 Adobe(ADBEON) σε IDR
Rp5,692,664.3896
1 Adobe(ADBEON) σε PHP
20,046.1564
1 Adobe(ADBEON) σε EGP
￡E.16,053.32
1 Adobe(ADBEON) σε BRL
R$1,834.1772
1 Adobe(ADBEON) σε CAD
C$478.184
1 Adobe(ADBEON) σε BDT
41,622.5016
1 Adobe(ADBEON) σε NGN
493,581.5248
1 Adobe(ADBEON) σε COP
$1,313,690.994
1 Adobe(ADBEON) σε ZAR
R.5,932.8972
1 Adobe(ADBEON) σε UAH
14,273.7924
1 Adobe(ADBEON) σε TZS
T.Sh.837,156.7288
1 Adobe(ADBEON) σε VES
Bs75,484.76
1 Adobe(ADBEON) σε CLP
$321,066.4
1 Adobe(ADBEON) σε PKR
Rs96,456.544
1 Adobe(ADBEON) σε KZT
180,336.8488
1 Adobe(ADBEON) σε THB
฿11,005.0632
1 Adobe(ADBEON) σε TWD
NT$10,516.6324
1 Adobe(ADBEON) σε AED
د.إ1,253.5252
1 Adobe(ADBEON) σε CHF
Fr273.248
1 Adobe(ADBEON) σε HKD
HK$2,653.9212
1 Adobe(ADBEON) σε AMD
֏130,264.1528
1 Adobe(ADBEON) σε MAD
.د.م3,152.5988
1 Adobe(ADBEON) σε MXN
$6,339.3536
1 Adobe(ADBEON) σε SAR
ريال1,280.85
1 Adobe(ADBEON) σε ETB
Br52,473.8628
1 Adobe(ADBEON) σε KES
KSh44,006.5904
1 Adobe(ADBEON) σε JOD
د.أ242.16604
1 Adobe(ADBEON) σε PLN
1,256.9408
1 Adobe(ADBEON) σε RON
лв1,506.2796
1 Adobe(ADBEON) σε SEK
kr3,241.4044
1 Adobe(ADBEON) σε BGN
лв577.2364
1 Adobe(ADBEON) σε HUF
Ft114,156.1832
1 Adobe(ADBEON) σε CZK
7,203.5004
1 Adobe(ADBEON) σε KWD
د.ك104.1758
1 Adobe(ADBEON) σε ILS
1,110.07
1 Adobe(ADBEON) σε BOB
Bs2,353.3484
1 Adobe(ADBEON) σε AZN
580.652
1 Adobe(ADBEON) σε TJS
SM3,135.5208
1 Adobe(ADBEON) σε GEL
925.6276
1 Adobe(ADBEON) σε AOA
Kz313,070.4804
1 Adobe(ADBEON) σε BHD
.د.ب128.085
1 Adobe(ADBEON) σε BMD
$341.56
1 Adobe(ADBEON) σε DKK
kr2,209.8932
1 Adobe(ADBEON) σε HNL
L8,955.7032
1 Adobe(ADBEON) σε MUR
15,622.9544
1 Adobe(ADBEON) σε NAD
$5,905.5724
1 Adobe(ADBEON) σε NOK
kr3,456.5872
1 Adobe(ADBEON) σε NZD
$594.3144
1 Adobe(ADBEON) σε PAB
B/.341.56
1 Adobe(ADBEON) σε PGK
K1,434.552
1 Adobe(ADBEON) σε QAR
ر.ق1,239.8628
1 Adobe(ADBEON) σε RSD
дин.34,518.0536
1 Adobe(ADBEON) σε UZS
soʻm4,066,189.8256
1 Adobe(ADBEON) σε ALL
L28,516.8444
1 Adobe(ADBEON) σε ANG
ƒ611.3924
1 Adobe(ADBEON) σε AWG
ƒ611.3924
1 Adobe(ADBEON) σε BBD
$683.12
1 Adobe(ADBEON) σε BAM
KM573.8208
1 Adobe(ADBEON) σε BIF
Fr998,379.88
1 Adobe(ADBEON) σε BND
$440.6124
1 Adobe(ADBEON) σε BSD
$341.56
1 Adobe(ADBEON) σε JMD
$54,666.678
1 Adobe(ADBEON) σε KHR
1,366,240
1 Adobe(ADBEON) σε KMF
Fr145,504.56
1 Adobe(ADBEON) σε LAK
7,425,217.2428
1 Adobe(ADBEON) σε LKR
රු103,690.7848
1 Adobe(ADBEON) σε MDL
L5,796.2732
1 Adobe(ADBEON) σε MGA
Ar1,531,657.508
1 Adobe(ADBEON) σε MOP
P2,725.6488
1 Adobe(ADBEON) σε MVR
5,225.868
1 Adobe(ADBEON) σε MWK
MK590,932.956
1 Adobe(ADBEON) σε MZN
MT21,825.684
1 Adobe(ADBEON) σε NPR
रु48,310.2464
1 Adobe(ADBEON) σε PYG
2,405,265.52
1 Adobe(ADBEON) σε RWF
Fr494,920.44
1 Adobe(ADBEON) σε SBD
$2,811.0388
1 Adobe(ADBEON) σε SCR
5,000.4384
1 Adobe(ADBEON) σε SRD
$13,150.06
1 Adobe(ADBEON) σε SVC
$2,978.4032
1 Adobe(ADBEON) σε SZL
L5,905.5724
1 Adobe(ADBEON) σε TMT
m1,195.46
1 Adobe(ADBEON) σε TND
د.ت1,005.55264
1 Adobe(ADBEON) σε TTD
$2,305.53
1 Adobe(ADBEON) σε UGX
Sh1,185,896.32
1 Adobe(ADBEON) σε XAF
Fr192,981.4
1 Adobe(ADBEON) σε XCD
$922.212
1 Adobe(ADBEON) σε XOF
Fr192,981.4
1 Adobe(ADBEON) σε XPF
Fr34,839.12
1 Adobe(ADBEON) σε BWP
P4,573.4884
1 Adobe(ADBEON) σε BZD
$683.12
1 Adobe(ADBEON) σε CVE
$32,465.278
1 Adobe(ADBEON) σε DJF
Fr60,456.12
1 Adobe(ADBEON) σε DOP
$21,880.3336
1 Adobe(ADBEON) σε DZD
د.ج44,392.5532
1 Adobe(ADBEON) σε FJD
$782.1724
1 Adobe(ADBEON) σε GNF
Fr2,944,247.2
1 Adobe(ADBEON) σε GTQ
Q2,609.5184
1 Adobe(ADBEON) σε GYD
$71,259.6628
1 Adobe(ADBEON) σε ISK
kr42,353.44

Adobe Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Adobe, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Adobe
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Adobe

Πόσο αξίζει το Adobe (ADBEON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ADBEON στο USD είναι 341.56 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ADBEON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ADBEON σε USD είναι $ 341.56. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Adobe;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ADBEON είναι $ 940.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ADBEON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ADBEON είναι 2.75K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ADBEON;
Το ADBEON πέτυχε τιμή ATH ύψους 371.1141984128537 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ADBEON;
Το ADBEON είχε τιμή ATL ύψους 318.17256046762486 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ADBEON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ADBEON είναι $ 56.14K USD.
Θα ανέβει το ADBEON υψηλότερα φέτος;
Το ADBEON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ADBEON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:38 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ADBEON-σε-USD

Ποσό

ADBEON
ADBEON
USD
USD

1 ADBEON = 341.56 USD

Συναλλαγή ADBEON

ADBEON/USDT
$341.56
$341.56$341.56
-0.72%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,355.07
$110,355.07$110,355.07

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.36
$3,858.36$3,858.36

-0.95%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03043
$0.03043$0.03043

+1.26%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,355.07
$110,355.07$110,355.07

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.36
$3,858.36$3,858.36

-0.95%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.51
$92.51$92.51

+30.46%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5131
$2.5131$2.5131

+0.48%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.5679
$1.5679$1.5679

+3,035.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05553
$0.05553$0.05553

+177.65%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07466
$0.07466$0.07466

-11.48%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.5679
$1.5679$1.5679

+3,035.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0043654
$0.0043654$0.0043654

+114.02%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07345
$0.07345$0.07345

+68.61%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.339671
$2.339671$2.339671

+63.01%