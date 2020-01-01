Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Acolyte by Virtuals (ACOLYT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Επίσημη ιστοσελίδα: https://acolyt.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Αγοράστε ACOLYT τώρα!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Acolyte by Virtuals (ACOLYT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Συνολική προμήθεια: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002794 $ 0.002794 $ 0.002794 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Tokenomics Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Acolyte by Virtuals (ACOLYT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ACOLYT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ACOLYT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ACOLYT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ACOLYT token!

Πώς να Αγοράσετε ACOLYT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Acolyte by Virtuals (ACOLYT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ACOLYT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ACOLYT στη MEXC τώρα!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ACOLYT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ACOLYT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ACOLYT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ACOLYT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ACOLYT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ACOLYT Token τώρα!

