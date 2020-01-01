ApeBond (ABOND) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ApeBond (ABOND), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ApeBond (ABOND) ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ape.bond/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ape.bond Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Αγοράστε ABOND τώρα!

ApeBond (ABOND) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ApeBond (ABOND), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 650.50K $ 650.50K $ 650.50K Συνολική προμήθεια: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0018923 $ 0.0018923 $ 0.0018923 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ApeBond (ABOND)

Tokenomics ApeBond (ABOND): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ApeBond (ABOND) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ABOND token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ABOND token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ABOND, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ABOND token!

Πώς να Αγοράσετε ABOND Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ApeBond (ABOND) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ABOND, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ABOND στη MEXC τώρα!

ApeBond (ABOND) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ABOND βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ABOND τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ABOND Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ABOND; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ABOND συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ABOND Token τώρα!

