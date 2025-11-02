888Coin (發發發) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.00%

888Coin (發發發) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 發發發 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 發發發 είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 發發發 έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -13.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

888Coin (發發發) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 884.73M 884.73M 884.73M Συνολικός Όγκος 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 888Coin είναι $ 8.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 發發發 είναι 884.73M, με συνολική προσφορά 884730254.94. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.35K