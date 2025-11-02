401jK (401JK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00544059 $ 0.00544059 $ 0.00544059 Κατώτ. 24H $ 0.0061971 $ 0.0061971 $ 0.0061971 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00544059$ 0.00544059 $ 0.00544059 Υψηλ. 24H $ 0.0061971$ 0.0061971 $ 0.0061971 Υψηλή συνέχεια $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +42.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +42.65%

401jK (401JK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00558984. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 401JK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00544059 και ενός υψηλού $ 0.0061971, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 401JK είναι $ 0.01195204, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 401JK έχει αλλάξει κατά +1.69% την τελευταία ώρα, -1.31% τις τελευταίες 24 ώρες και +42.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

401jK (401JK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.34M 999.34M 999.34M Συνολικός Όγκος 999,343,170.450098 999,343,170.450098 999,343,170.450098

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 401jK είναι $ 5.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 401JK είναι 999.34M, με συνολική προσφορά 999343170.450098. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.59M