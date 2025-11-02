ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή 24K Gold PEPE είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOLDPEPE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOLDPEPE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GOLDPEPE

Πληροφορίες Τιμής GOLDPEPE

Τι είναι το GOLDPEPE

Tokenomics GOLDPEPE

Προβλέψεις Τιμών GOLDPEPE

24K Gold PEPE Λογότ.

24K Gold PEPE Τιμή (GOLDPEPE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GOLDPEPE σε USD

--
----
0.00%1D
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:38:54 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.66%

-2.66%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOLDPEPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOLDPEPE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOLDPEPE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Πληροφορίες αγοράς

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

--
----

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 24K Gold PEPE είναι $ 91.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOLDPEPE είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999959785.275677. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 91.69K

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από 24K Gold PEPE σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από 24K Gold PEPE σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από 24K Gold PEPE σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από 24K Gold PEPE σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-29.73%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

24K Gold PEPE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το 24K Gold PEPE.

Ελέγξτε την 24K Gold PEPE πρόβλεψη τιμής τώρα!

GOLDPEPE σε Τοπικά Νομίσματα

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GOLDPEPE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Πόσο αξίζει το 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GOLDPEPE στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GOLDPEPE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GOLDPEPE σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του 24K Gold PEPE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GOLDPEPE είναι $ 91.69K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOLDPEPE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOLDPEPE είναι 999.96M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GOLDPEPE;
Το GOLDPEPE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GOLDPEPE;
Το GOLDPEPE είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GOLDPEPE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GOLDPEPE είναι -- USD.
Θα ανέβει το GOLDPEPE υψηλότερα φέτος;
Το GOLDPEPE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GOLDPEPE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:38:54 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

