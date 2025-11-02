ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή 200Million είναι 0.004305 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 200M σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 200M εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή 200Million είναι 0.004305 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 200M σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 200M εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το 200M

Πληροφορίες Τιμής 200M

Τι είναι το 200M

Επίσημος Ιστότοπος 200M

Tokenomics 200M

Προβλέψεις Τιμών 200M

Ιστορικό 200M

Οδηγός Αγοράς 200M

Μετατροπέας νομίσματος 200M-σε-Fiat

Spot 200M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

200Million Λογότ.

Τιμή 200Million(200M)

Live Τιμή 1 200M σε USD

$0.004305
$0.004305$0.004305
-2.79%1D
USD
200Million (200M) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:01:15 (UTC+8)

200Million (200M) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.004305
$ 0.004305$ 0.004305
Κατώτ. 24H
$ 0.004576
$ 0.004576$ 0.004576
Υψηλ. 24H

$ 0.004305
$ 0.004305$ 0.004305

$ 0.004576
$ 0.004576$ 0.004576

--
----

--
----

0.00%

-2.79%

-7.26%

-7.26%

200Million (200M) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.004305. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 200M μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.004305 και ενός υψηλού $ 0.004576, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 200M είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 200M έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -2.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

200Million (200M) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 200Million είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 12.74K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 200M είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.31M

200Million (200M) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών 200Million για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00012356-2.79%
30 ημέρες$ -0.000695-13.90%
60 Ημέρες$ -0.000695-13.90%
90 Ημέρες$ -0.000695-13.90%
200Million Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το 200M κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00012356 (-2.79%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

200Million Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000695 (-13.90%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

200Million Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το 200M άλλαξε κατά $ -0.000695 (-13.90%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

200Million Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.000695 (-13.90%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του 200Million (200M);

Ελέγξτε τώρα τη 200Million σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των 200Millionεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- Ελέγξετε200M τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στο200Million ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας 200Million ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

200Million Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το 200Million (200M) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία 200Million (200M) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το 200Million.

Ελέγξτε την 200Million πρόβλεψη τιμής τώρα!

200Million (200M) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του 200Million (200M) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του 200M token τώρα!

Πώς να αγοράσετε 200Million (200M)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε 200Million? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα 200Million στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

200M σε Τοπικά Νομίσματα

1 200Million(200M) σε VND
113.286075
1 200Million(200M) σε AUD
A$0.0065436
1 200Million(200M) σε GBP
0.0032718
1 200Million(200M) σε EUR
0.0037023
1 200Million(200M) σε USD
$0.004305
1 200Million(200M) σε MYR
RM0.01803795
1 200Million(200M) σε TRY
0.18081
1 200Million(200M) σε JPY
¥0.658665
1 200Million(200M) σε ARS
ARS$6.1764696
1 200Million(200M) σε RUB
0.34607895
1 200Million(200M) σε INR
0.38215485
1 200Million(200M) σε IDR
Rp71.7499713
1 200Million(200M) σε PHP
0.25266045
1 200Million(200M) σε EGP
￡E.0.202335
1 200Million(200M) σε BRL
R$0.02311785
1 200Million(200M) σε CAD
C$0.006027
1 200Million(200M) σε BDT
0.5246073
1 200Million(200M) σε NGN
6.2210694
1 200Million(200M) σε COP
$16.55767575
1 200Million(200M) σε ZAR
R.0.07477785
1 200Million(200M) σε UAH
0.17990595
1 200Million(200M) σε TZS
T.Sh.10.5514689
1 200Million(200M) σε VES
Bs0.951405
1 200Million(200M) σε CLP
$4.0467
1 200Million(200M) σε PKR
Rs1.215732
1 200Million(200M) σε KZT
2.2729539
1 200Million(200M) σε THB
฿0.1387071
1 200Million(200M) σε TWD
NT$0.13255095
1 200Million(200M) σε AED
د.إ0.01579935
1 200Million(200M) σε CHF
Fr0.003444
1 200Million(200M) σε HKD
HK$0.03344985
1 200Million(200M) σε AMD
֏1.6418409
1 200Million(200M) σε MAD
.د.م0.03973515
1 200Million(200M) σε MXN
$0.0799008
1 200Million(200M) σε SAR
ريال0.01614375
1 200Million(200M) σε ETB
Br0.66137715
1 200Million(200M) σε KES
KSh0.5546562
1 200Million(200M) σε JOD
د.أ0.003052245
1 200Million(200M) σε PLN
0.0158424
1 200Million(200M) σε RON
лв0.01898505
1 200Million(200M) σε SEK
kr0.04085445
1 200Million(200M) σε BGN
лв0.00727545
1 200Million(200M) σε HUF
Ft1.4388171
1 200Million(200M) σε CZK
0.09079245
1 200Million(200M) σε KWD
د.ك0.001313025
1 200Million(200M) σε ILS
0.01399125
1 200Million(200M) σε BOB
Bs0.02966145
1 200Million(200M) σε AZN
0.0073185
1 200Million(200M) σε TJS
SM0.0395199
1 200Million(200M) σε GEL
0.01166655
1 200Million(200M) σε AOA
Kz3.94591995
1 200Million(200M) σε BHD
.د.ب0.001614375
1 200Million(200M) σε BMD
$0.004305
1 200Million(200M) σε DKK
kr0.02785335
1 200Million(200M) σε HNL
L0.1128771
1 200Million(200M) σε MUR
0.1969107
1 200Million(200M) σε NAD
$0.07443345
1 200Million(200M) σε NOK
kr0.0435666
1 200Million(200M) σε NZD
$0.0074907
1 200Million(200M) σε PAB
B/.0.004305
1 200Million(200M) σε PGK
K0.018081
1 200Million(200M) σε QAR
ر.ق0.01562715
1 200Million(200M) σε RSD
дин.0.4350633
1 200Million(200M) σε UZS
soʻm51.2499918
1 200Million(200M) σε ALL
L0.35942445
1 200Million(200M) σε ANG
ƒ0.00770595
1 200Million(200M) σε AWG
ƒ0.00770595
1 200Million(200M) σε BBD
$0.00861
1 200Million(200M) σε BAM
KM0.0072324
1 200Million(200M) σε BIF
Fr12.583515
1 200Million(200M) σε BND
$0.00555345
1 200Million(200M) σε BSD
$0.004305
1 200Million(200M) σε JMD
$0.68901525
1 200Million(200M) σε KHR
17.22
1 200Million(200M) σε KMF
Fr1.83393
1 200Million(200M) σε LAK
93.58695465
1 200Million(200M) σε LKR
රු1.3069119
1 200Million(200M) σε MDL
L0.07305585
1 200Million(200M) σε MGA
Ar19.3049115
1 200Million(200M) σε MOP
P0.0343539
1 200Million(200M) σε MVR
0.0658665
1 200Million(200M) σε MWK
MK7.4480805
1 200Million(200M) σε MZN
MT0.2750895
1 200Million(200M) σε NPR
रु0.6088992
1 200Million(200M) σε PYG
30.31581
1 200Million(200M) σε RWF
Fr6.237945
1 200Million(200M) σε SBD
$0.03543015
1 200Million(200M) σε SCR
0.0630252
1 200Million(200M) σε SRD
$0.1657425
1 200Million(200M) σε SVC
$0.0375396
1 200Million(200M) σε SZL
L0.07443345
1 200Million(200M) σε TMT
m0.0150675
1 200Million(200M) σε TND
د.ت0.01267392
1 200Million(200M) σε TTD
$0.02905875
1 200Million(200M) σε UGX
Sh14.94696
1 200Million(200M) σε XAF
Fr2.432325
1 200Million(200M) σε XCD
$0.0116235
1 200Million(200M) σε XOF
Fr2.432325
1 200Million(200M) σε XPF
Fr0.43911
1 200Million(200M) σε BWP
P0.05764395
1 200Million(200M) σε BZD
$0.00861
1 200Million(200M) σε CVE
$0.40919025
1 200Million(200M) σε DJF
Fr0.761985
1 200Million(200M) σε DOP
$0.2757783
1 200Million(200M) σε DZD
د.ج0.55952085
1 200Million(200M) σε FJD
$0.00985845
1 200Million(200M) σε GNF
Fr37.1091
1 200Million(200M) σε GTQ
Q0.0328902
1 200Million(200M) σε GYD
$0.89815215
1 200Million(200M) σε ISK
kr0.53382

200Million Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του 200Million, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος 200Million
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με 200Million

Πόσο αξίζει το 200Million (200M) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή 200M στο USD είναι 0.004305 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή 200M σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του 200M σε USD είναι $ 0.004305. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του 200Million;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το 200M είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 200M;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 200M είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του 200M;
Το 200M πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του 200M;
Το 200M είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του 200M;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το 200M είναι $ 12.74K USD.
Θα ανέβει το 200M υψηλότερα φέτος;
Το 200M μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την 200M πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:01:15 (UTC+8)

200Million (200M) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής 200M-σε-USD

Ποσό

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.004305 USD

Συναλλαγή 200M

200M/USDT
$0.004305
$0.004305$0.004305
-2.79%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,379.97
$110,379.97$110,379.97

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,849.78
$3,849.78$3,849.78

-1.17%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02894
$0.02894$0.02894

-3.69%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.02
$184.02$184.02

-1.28%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.73
$1,454.73$1,454.73

+0.31%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,379.97
$110,379.97$110,379.97

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,849.78
$3,849.78$3,849.78

-1.17%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.02
$184.02$184.02

-1.28%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$84.02
$84.02$84.02

+18.48%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5121
$2.5121$2.5121

+0.44%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.3699
$0.3699$0.3699

+639.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05697
$0.05697$0.05697

+184.85%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07978
$0.07978$0.07978

-5.41%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.3699
$0.3699$0.3699

+639.80%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0053806
$0.0053806$0.0053806

+163.79%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.509699
$2.509699$2.509699

+74.85%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.05755
$0.05755$0.05755

+32.11%