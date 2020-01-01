1INCH (1INCH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το 1INCH (1INCH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Επίσημη ιστοσελίδα: https://1inch.linktr.sh/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://1inch.linktr.sh/documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Αγοράστε 1INCH τώρα!

1INCH (1INCH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για 1INCH (1INCH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 352.84M $ 352.84M $ 352.84M Συνολική προμήθεια: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 379.20M $ 379.20M $ 379.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Τρέχουσα τιμή: $ 0.2528 $ 0.2528 $ 0.2528 Μάθετε περισσότερα για την τιμή 1INCH (1INCH)

Tokenomics 1INCH (1INCH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του 1INCH (1INCH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός 1INCH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα 1INCH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του 1INCH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του 1INCH token!

1INCH (1INCH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών 1INCH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών 1INCH τώρα!

