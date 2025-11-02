100xDarren (100X) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0006474 $ 0.0006474 $ 0.0006474 Κατώτ. 24H $ 0.00076878 $ 0.00076878 $ 0.00076878 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0006474$ 0.0006474 $ 0.0006474 Υψηλ. 24H $ 0.00076878$ 0.00076878 $ 0.00076878 Υψηλή συνέχεια $ 0.00093919$ 0.00093919 $ 0.00093919 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00014753$ 0.00014753 $ 0.00014753 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.97% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +83.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +83.59%

100xDarren (100X) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00070475. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 100X μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0006474 και ενός υψηλού $ 0.00076878, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 100X είναι $ 0.00093919, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00014753.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 100X έχει αλλάξει κατά +0.97% την τελευταία ώρα, -3.77% τις τελευταίες 24 ώρες και +83.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

100xDarren (100X) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 704.72K$ 704.72K $ 704.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 704.72K$ 704.72K $ 704.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M 999.97M 999.97M Συνολικός Όγκος 999,969,477.41632 999,969,477.41632 999,969,477.41632

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 100xDarren είναι $ 704.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 100X είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999969477.41632. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 704.72K