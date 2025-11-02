0xy (0XY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0234922 $ 0.0234922 $ 0.0234922 Κατώτ. 24H $ 0.0244736 $ 0.0244736 $ 0.0244736 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0234922$ 0.0234922 $ 0.0234922 Υψηλ. 24H $ 0.0244736$ 0.0244736 $ 0.0244736 Υψηλή συνέχεια $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.94%

0xy (0XY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02398751. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 0XY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0234922 και ενός υψηλού $ 0.0244736, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 0XY είναι $ 0.108905, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 0XY έχει αλλάξει κατά +0.15% την τελευταία ώρα, +1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

0xy (0XY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 24.14M$ 24.14M $ 24.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.14M$ 24.14M $ 24.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 0xy είναι $ 24.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 0XY είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999997.467258. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.14M