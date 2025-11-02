01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00227955 $ 0.00227955 $ 0.00227955 Κατώτ. 24H $ 0.00315867 $ 0.00315867 $ 0.00315867 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00227955$ 0.00227955 $ 0.00227955 Υψηλ. 24H $ 0.00315867$ 0.00315867 $ 0.00315867 Υψηλή συνέχεια $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.63%

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00241269. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 01111010011110000110001001110100 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00227955 και ενός υψηλού $ 0.00315867, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 01111010011110000110001001110100 είναι $ 0.01755527, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 01111010011110000110001001110100 έχει αλλάξει κατά -0.83% την τελευταία ώρα, -1.61% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 01111010011110000110001001110100 είναι $ 2.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 01111010011110000110001001110100 είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.42M