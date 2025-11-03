Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Worthless Coin για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το WORTHLESS τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Worthless Coin % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. -- -- -- 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Worthless Coin Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Worthless Coin θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000226 το 2025. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Worthless Coin θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000238 το 2026. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του WORTHLESS το 2027 είναι $ 0.000250 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του WORTHLESS το 2028 είναι $ 0.000262 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του WORTHLESS το 2029 είναι $ 0.000275 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του WORTHLESS το 2030 είναι $ 0.000289 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Worthless Coin θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000471. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Worthless Coin θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000768. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.000226 0.00%

2026 $ 0.000238 5.00%

2027 $ 0.000250 10.25%

2028 $ 0.000262 15.76%

2029 $ 0.000275 21.55%

2030 $ 0.000289 27.63%

2031 $ 0.000304 34.01%

2032 $ 0.000319 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.000335 47.75%

2034 $ 0.000352 55.13%

2035 $ 0.000369 62.89%

2036 $ 0.000388 71.03%

2037 $ 0.000407 79.59%

2038 $ 0.000427 88.56%

2039 $ 0.000449 97.99%

2040 $ 0.000471 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Worthless Coin για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.000226 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.000226 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.000227 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.000227 0.41% Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το WORTHLESS στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.000226 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το WORTHLESS, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.000226 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το WORTHLESS, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.000227 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Worthless Coin (WORTHLESS) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για WORTHLESS είναι $0.000227 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Worthless Coin Τρέχουσα Τιμή ---- -- Αλλαγή τιμής (24ω) -- Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 225.09K$ 225.09K $ 225.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M 999.92M 999.92M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του WORTHLESS είναι --. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των --. Επιπλέον, το WORTHLESS έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 999.92Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 225.09K. Προβολή ζωντανής τιμής WORTHLESS

Worthless Coin Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Worthless Coin, η τρέχουσα τιμή του Worthless Coin είναι 0.000226USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Worthless Coin(WORTHLESS) είναι 999.92M WORTHLESS , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $225,085 . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.84% $ 0 $ 0.000232 $ 0.000216

7 ημέρες -13.70% $ -0.000031 $ 0.006075 $ 0.000212

30 ημέρες -96.37% $ -0.000218 $ 0.006075 $ 0.000212 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Worthless Coin έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $0 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά 0.84% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Worthless Coin ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.006075 και κατώτατη $0.000212 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -13.70% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του WORTHLESS για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Worthless Coin παρουσίασε μια μεταβολή κατά -96.37% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.000218 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το WORTHLESS θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον.

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Worthless Coin (WORTHLESS ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Worthless Coin είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του WORTHLESS με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Worthless Coin για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του WORTHLESS, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Worthless Coin. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του WORTHLESS. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του WORTHLESS για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Worthless Coin.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής WORTHLESS;

WORTHLESS Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε WORTHLESS τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το WORTHLESS θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του WORTHLESS τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Worthless Coin (WORTHLESS), η προβλεπόμενη τιμή του WORTHLESS θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 WORTHLESS το 2026; Η τιμή του 1 Worthless Coin (WORTHLESS) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το WORTHLESS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του WORTHLESS το 2027; Το Worthless Coin (WORTHLESS) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 WORTHLESS έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του WORTHLESS για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Worthless Coin (WORTHLESS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του WORTHLESS για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Worthless Coin (WORTHLESS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 WORTHLESS το 2030; Η τιμή του 1 Worthless Coin (WORTHLESS) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το WORTHLESS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του WORTHLESS για το 2040; Το Worthless Coin (WORTHLESS) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 WORTHLESS έως το 2040.