VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το VIDT DAO για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το VIDT τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Αγορά VIDT

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του VIDT DAO % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. -- -- -- 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη VIDT DAO Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το VIDT DAO θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000387 το 2025. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το VIDT DAO θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000406 το 2026. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του VIDT το 2027 είναι $ 0.000427 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του VIDT το 2028 είναι $ 0.000448 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του VIDT το 2029 είναι $ 0.000470 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του VIDT το 2030 είναι $ 0.000494 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του VIDT DAO θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.000805. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του VIDT DAO θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.001312. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.000387 0.00%

2026 $ 0.000406 5.00%

2027 $ 0.000427 10.25%

2028 $ 0.000448 15.76%

2029 $ 0.000470 21.55%

2030 $ 0.000494 27.63%

2031 $ 0.000519 34.01%

2032 $ 0.000545 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.000572 47.75%

2034 $ 0.000601 55.13%

2035 $ 0.000631 62.89%

2036 $ 0.000662 71.03%

2037 $ 0.000695 79.59%

2038 $ 0.000730 88.56%

2039 $ 0.000767 97.99%

2040 $ 0.000805 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του VIDT DAO για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.000387 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.000387 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.000387 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.000389 0.41% VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το VIDT στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.000387 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το VIDT, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.000387 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το VIDT, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.000387 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. VIDT DAO (VIDT) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για VIDT είναι $0.000389 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών VIDT DAO Τρέχουσα Τιμή ---- -- Αλλαγή τιμής (24ω) -- Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 869.80M 869.80M 869.80M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του VIDT είναι --. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των --. Επιπλέον, το VIDT έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 869.80Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 337.03K. Προβολή ζωντανής τιμής VIDT

VIDT DAO Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής VIDT DAO, η τρέχουσα τιμή του VIDT DAO είναι 0.000387USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VIDT DAO(VIDT) είναι 869.80M VIDT , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $337,025 . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.70% $ 0 $ 0.000387 $ 0.000383

7 ημέρες 392.61% $ 0.001521 $ 0.000387 $ 0.000015

30 ημέρες 400.06% $ 0.001550 $ 0.000387 $ 0.000015 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το VIDT DAO έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $0 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά 0.70% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το VIDT DAO ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.000387 και κατώτατη $0.000015 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 392.61% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του VIDT για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το VIDT DAO παρουσίασε μια μεταβολή κατά 400.06% , η οποία αντανακλά περίπου το $0.001550 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το VIDT θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον.

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής VIDT DAO (VIDT ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής VIDT DAO είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του VIDT με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το VIDT DAO για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του VIDT, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του VIDT DAO. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του VIDT. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του VIDT για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του VIDT DAO.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής VIDT;

VIDT Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε VIDT τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το VIDT θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του VIDT τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής VIDT DAO (VIDT), η προβλεπόμενη τιμή του VIDT θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 VIDT το 2026; Η τιμή του 1 VIDT DAO (VIDT) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το VIDT θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του VIDT το 2027; Το VIDT DAO (VIDT) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 VIDT έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του VIDT για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το VIDT DAO (VIDT) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του VIDT για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το VIDT DAO (VIDT) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 VIDT το 2030; Η τιμή του 1 VIDT DAO (VIDT) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το VIDT θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του VIDT για το 2040; Το VIDT DAO (VIDT) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 VIDT έως το 2040. Εγγραφή Τώρα