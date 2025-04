STEPN Green Satoshi Token on ETH Ιστορική Τιμή

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής STEPN Green Satoshi Token on ETH, η τρέχουσα τιμή του STEPN Green Satoshi Token on ETH είναι 0.0129018USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) είναι 84.33M GST-ETH, φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $1.09M.

Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.13% $ -- $ 0.012903 $ 0.012882

7 ημέρες 2.19% $ 0.000282 $ 0.012901 $ 0.012361

30 ημέρες 3.35% $ 0.000431 $ 0.012901 $ 0.012361