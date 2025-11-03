MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το MetaMask USD για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το MUSD τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του MetaMask USD % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. -- -- -- 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη MetaMask USD Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το MetaMask USD θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.999647 το 2025. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το MetaMask USD θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 1.0496 το 2026. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του MUSD το 2027 είναι $ 1.1021 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του MUSD το 2028 είναι $ 1.1572 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του MUSD το 2029 είναι $ 1.2150 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του MUSD το 2030 είναι $ 1.2758 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του MetaMask USD θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 2.0781. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του MetaMask USD θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 3.3851. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.999647 0.00%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 1.0037 0.41% MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το MUSD στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.999647 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το MUSD, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.999783 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το MUSD, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $1.0006 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. MetaMask USD (MUSD) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για MUSD είναι $1.0037 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών MetaMask USD Τρέχουσα Τιμή ---- -- Αλλαγή τιμής (24ω) -- Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.73M$ 48.73M $ 48.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 48.72M 48.72M 48.72M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του MUSD είναι --. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των --. Επιπλέον, το MUSD έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 48.72Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 48.73M. Προβολή ζωντανής τιμής MUSD

MetaMask USD Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής MetaMask USD, η τρέχουσα τιμή του MetaMask USD είναι 0.999647USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MetaMask USD(MUSD) είναι 48.72M MUSD , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $48,725,639 . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.03% $ -0.000375 $ 1.004 $ 0.998247

7 ημέρες -0.08% $ -0.000808 $ 1.0059 $ 0.996883

30 ημέρες -0.01% $ -0.000178 $ 1.0059 $ 0.996883 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το MetaMask USD έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.000375 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.03% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το MetaMask USD ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $1.0059 και κατώτατη $0.996883 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.08% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του MUSD για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το MetaMask USD παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.01% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.000178 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το MUSD θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον.

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής MetaMask USD (MUSD ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής MetaMask USD είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του MUSD με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το MetaMask USD για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του MUSD, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του MetaMask USD. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του MUSD. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του MUSD για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του MetaMask USD.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής MUSD;

MUSD Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε MUSD τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το MUSD θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του MUSD τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής MetaMask USD (MUSD), η προβλεπόμενη τιμή του MUSD θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 MUSD το 2026; Η τιμή του 1 MetaMask USD (MUSD) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το MUSD θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του MUSD το 2027; Το MetaMask USD (MUSD) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 MUSD έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του MUSD για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το MetaMask USD (MUSD) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του MUSD για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το MetaMask USD (MUSD) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 MUSD το 2030; Η τιμή του 1 MetaMask USD (MUSD) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το MUSD θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του MUSD για το 2040; Το MetaMask USD (MUSD) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 MUSD έως το 2040.