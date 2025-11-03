League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το League of Kingdoms για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το LOKA τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του League of Kingdoms % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. -- -- -- 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη League of Kingdoms Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το League of Kingdoms θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.09741 το 2025. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το League of Kingdoms θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.102280 το 2026. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του LOKA το 2027 είναι $ 0.107394 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του LOKA το 2028 είναι $ 0.112764 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του LOKA το 2029 είναι $ 0.118402 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του LOKA το 2030 είναι $ 0.124322 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του League of Kingdoms θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.202508. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του League of Kingdoms θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.329864. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.09741 0.00%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.097810 0.41% League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το LOKA στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.09741 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το LOKA, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.097423 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το LOKA, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.097503 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. League of Kingdoms (LOKA) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για LOKA είναι $0.097810 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών League of Kingdoms Τρέχουσα Τιμή ---- -- Αλλαγή τιμής (24ω) -- Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 45.17M 45.17M 45.17M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του LOKA είναι --. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των --. Επιπλέον, το LOKA έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 45.17Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 4.40M. Προβολή ζωντανής τιμής LOKA

League of Kingdoms Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής League of Kingdoms, η τρέχουσα τιμή του League of Kingdoms είναι 0.09741USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του League of Kingdoms(LOKA) είναι 45.17M LOKA , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $4,399,761 . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.83% $ -0.000823 $ 0.101219 $ 0.09259

7 ημέρες -14.17% $ -0.013809 $ 0.145690 $ 0.095363

30 ημέρες -33.05% $ -0.032197 $ 0.145690 $ 0.095363 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το League of Kingdoms έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.000823 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.83% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το League of Kingdoms ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.145690 και κατώτατη $0.095363 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -14.17% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του LOKA για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το League of Kingdoms παρουσίασε μια μεταβολή κατά -33.05% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.032197 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το LOKA θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον.

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής League of Kingdoms (LOKA ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής League of Kingdoms είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του LOKA με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το League of Kingdoms για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του LOKA, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του League of Kingdoms. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του LOKA. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του LOKA για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του League of Kingdoms.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής LOKA;

LOKA Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε LOKA τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το LOKA θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του LOKA τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής League of Kingdoms (LOKA), η προβλεπόμενη τιμή του LOKA θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 LOKA το 2026; Η τιμή του 1 League of Kingdoms (LOKA) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το LOKA θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του LOKA το 2027; Το League of Kingdoms (LOKA) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 LOKA έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του LOKA για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το League of Kingdoms (LOKA) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του LOKA για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το League of Kingdoms (LOKA) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 LOKA το 2030; Η τιμή του 1 League of Kingdoms (LOKA) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το LOKA θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του LOKA για το 2040; Το League of Kingdoms (LOKA) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 LOKA έως το 2040.