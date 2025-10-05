Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Hypha Staked AVAX για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το STAVAX τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Hypha Staked AVAX % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. -- -- -- 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Hypha Staked AVAX Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Hypha Staked AVAX θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 34.21 το 2025. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Hypha Staked AVAX θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 35.9205 το 2026. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του STAVAX το 2027 είναι $ 37.7165 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του STAVAX το 2028 είναι $ 39.6023 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του STAVAX το 2029 είναι $ 41.5824 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του STAVAX το 2030 είναι $ 43.6615 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Hypha Staked AVAX θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 71.1201. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Hypha Staked AVAX θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 115.8472. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 34.21 0.00%

2026 $ 35.9205 5.00%

2027 $ 37.7165 10.25%

2028 $ 39.6023 15.76%

2029 $ 41.5824 21.55%

2030 $ 43.6615 27.63%

2031 $ 45.8446 34.01%

2032 $ 48.1369 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 50.5437 47.75%

2034 $ 53.0709 55.13%

2035 $ 55.7244 62.89%

2036 $ 58.5107 71.03%

2037 $ 61.4362 79.59%

2038 $ 64.5080 88.56%

2039 $ 67.7334 97.99%

2040 $ 71.1201 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Hypha Staked AVAX για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη October 5, 2025(Σήμερα) $ 34.21 0.00%

October 6, 2025(Αύριο) $ 34.2146 0.01%

October 12, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 34.2428 0.10%

November 4, 2025(30 ημέρες) $ 34.3505 0.41% Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το STAVAX στις October 5, 2025(Σήμερα) , είναι $34.21 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το October 6, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το STAVAX, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $34.2146 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις October 12, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το STAVAX, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $34.2428 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για STAVAX είναι $34.3505 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Hypha Staked AVAX Τρέχουσα Τιμή ---- -- Αλλαγή τιμής (24ω) -- Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 858.79K 858.79K 858.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του STAVAX είναι --. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των --. Επιπλέον, το STAVAX έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 858.79Kκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 29.38M. Προβολή ζωντανής τιμής STAVAX

Hypha Staked AVAX Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Hypha Staked AVAX, η τρέχουσα τιμή του Hypha Staked AVAX είναι 34.21USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Hypha Staked AVAX(STAVAX) είναι 858.79K STAVAX , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $29,379,197 . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.21% $ -0.072435 $ 35.29 $ 33.88

7 ημέρες 6.61% $ 2.2616 $ 35.5928 $ 28.4483

30 ημέρες 21.67% $ 7.4138 $ 35.5928 $ 28.4483 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Hypha Staked AVAX έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.072435 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.21% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Hypha Staked AVAX ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $35.5928 και κατώτατη $28.4483 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 6.61% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του STAVAX για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Hypha Staked AVAX παρουσίασε μια μεταβολή κατά 21.67% , η οποία αντανακλά περίπου το $7.4138 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το STAVAX θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον.

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Hypha Staked AVAX (STAVAX ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Hypha Staked AVAX είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του STAVAX με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Hypha Staked AVAX για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του STAVAX, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Hypha Staked AVAX. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του STAVAX. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του STAVAX για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Hypha Staked AVAX.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής STAVAX;

STAVAX Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε STAVAX τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το STAVAX θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του STAVAX τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Hypha Staked AVAX (STAVAX), η προβλεπόμενη τιμή του STAVAX θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 STAVAX το 2026; Η τιμή του 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το STAVAX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του STAVAX το 2027; Το Hypha Staked AVAX (STAVAX) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 STAVAX έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του STAVAX για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Hypha Staked AVAX (STAVAX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του STAVAX για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Hypha Staked AVAX (STAVAX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 STAVAX το 2030; Η τιμή του 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) σήμερα είναι -- . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το STAVAX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του STAVAX για το 2040; Το Hypha Staked AVAX (STAVAX) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 STAVAX έως το 2040. Εγγραφή Τώρα