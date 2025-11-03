Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Swarm Network για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το TRUTH τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Swarm Network % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.01342 $0.01342 $0.01342 -0.07% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Swarm Network Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Swarm Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.01342 το 2025. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Swarm Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.014091 το 2026. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του TRUTH το 2027 είναι $ 0.014795 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του TRUTH το 2028 είναι $ 0.015535 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του TRUTH το 2029 είναι $ 0.016312 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του TRUTH το 2030 είναι $ 0.017127 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Swarm Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.027899. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Swarm Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.045444. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.01342 0.00%

2026 $ 0.014091 5.00%

2027 $ 0.014795 10.25%

2028 $ 0.015535 15.76%

2029 $ 0.016312 21.55%

2030 $ 0.017127 27.63%

2031 $ 0.017984 34.01%

2032 $ 0.018883 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.019827 47.75%

2034 $ 0.020818 55.13%

2035 $ 0.021859 62.89%

2036 $ 0.022952 71.03%

2037 $ 0.024100 79.59%

2038 $ 0.025305 88.56%

2039 $ 0.026570 97.99%

2040 $ 0.027899 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Swarm Network για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.01342 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.013421 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.013432 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.013475 0.41% Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το TRUTH στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.01342 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το TRUTH, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.013421 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το TRUTH, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.013432 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Swarm Network (TRUTH) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για TRUTH είναι $0.013475 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Swarm Network Τρέχουσα Τιμή $ 0.01342$ 0.01342 $ 0.01342 Αλλαγή τιμής (24ω) -0.06% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.94M$ 27.94M $ 27.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.09B 2.09B 2.09B Όγκος (24 ώρες) $ 72.75K$ 72.75K $ 72.75K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του TRUTH είναι $ 0.01342. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των -0.07%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 72.75K. Επιπλέον, το TRUTH έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 2.09Bκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 27.94M. Προβολή ζωντανής τιμής TRUTH

Swarm Network Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Swarm Network, η τρέχουσα τιμή του Swarm Network είναι 0.0134USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Swarm Network(TRUTH) είναι 0.00 TRUTH , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $27.94M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.02% $ 0.000280 $ 0.0137 $ 0.01301

7 ημέρες -0.08% $ -0.001279 $ 0.017 $ 0.01247

30 ημέρες -0.09% $ -0.001369 $ 0.01861 $ 0.00891 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Swarm Network έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $0.000280 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά 0.02% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Swarm Network ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.017 και κατώτατη $0.01247 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.08% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του TRUTH για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Swarm Network παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.09% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.001369 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το TRUTH θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Swarm Network για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του TRUTH

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Swarm Network (TRUTH ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Swarm Network είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του TRUTH με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Swarm Network για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του TRUTH, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Swarm Network. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του TRUTH. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του TRUTH για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Swarm Network.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής TRUTH;

TRUTH Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε TRUTH τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το TRUTH θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του TRUTH τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Swarm Network (TRUTH), η προβλεπόμενη τιμή του TRUTH θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 TRUTH το 2026; Η τιμή του 1 Swarm Network (TRUTH) σήμερα είναι $0.01342 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το TRUTH θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του TRUTH το 2027; Το Swarm Network (TRUTH) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 TRUTH έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του TRUTH για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Swarm Network (TRUTH) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του TRUTH για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Swarm Network (TRUTH) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 TRUTH το 2030; Η τιμή του 1 Swarm Network (TRUTH) σήμερα είναι $0.01342 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το TRUTH θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του TRUTH για το 2040; Το Swarm Network (TRUTH) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 TRUTH έως το 2040.