IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το IShares Gold Trust για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το IAUON τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Αγορά IAUON

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του IShares Gold Trust % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $75.44 $75.44 $75.44 -0.03% USD Πραγματικό Πρόβλεψη IShares Gold Trust Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το IShares Gold Trust θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 75.44 το 2025. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το IShares Gold Trust θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 79.212 το 2026. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του IAUON το 2027 είναι $ 83.1726 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του IAUON το 2028 είναι $ 87.3312 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του IAUON το 2029 είναι $ 91.6977 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του IAUON το 2030 είναι $ 96.2826 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του IShares Gold Trust θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 156.8343. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του IShares Gold Trust θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 255.4666. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 75.44 0.00%

2026 $ 79.212 5.00%

2027 $ 83.1726 10.25%

2028 $ 87.3312 15.76%

2029 $ 91.6977 21.55%

2030 $ 96.2826 27.63%

2031 $ 101.0968 34.01%

2032 $ 106.1516 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 111.4592 47.75%

2034 $ 117.0322 55.13%

2035 $ 122.8838 62.89%

2036 $ 129.0280 71.03%

2037 $ 135.4794 79.59%

2038 $ 142.2533 88.56%

2039 $ 149.3660 97.99%

2040 $ 156.8343 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του IShares Gold Trust για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 75.44 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 75.4503 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 75.5123 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 75.7500 0.41% IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το IAUON στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $75.44 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το IAUON, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $75.4503 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το IAUON, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $75.5123 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. IShares Gold Trust (IAUON) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για IAUON είναι $75.7500 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών IShares Gold Trust Τρέχουσα Τιμή $ 75.44$ 75.44 $ 75.44 Αλλαγή τιμής (24ω) -0.03% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Προμήθεια Κυκλοφορίας 119.51K 119.51K 119.51K Όγκος (24 ώρες) $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του IAUON είναι $ 75.44. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των -0.03%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 53.59K. Επιπλέον, το IAUON έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 119.51Kκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 9.02M. Προβολή ζωντανής τιμής IAUON

Πώς να αγοράσετε IShares Gold Trust (IAUON) Προσπαθείτε να αγοράσετε IAUON; Τώρα μπορείτε να αγοράσετε IAUON μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, P2P και πολλών άλλων μεθόδων πληρωμής. Μάθετε πώς να αγοράσετε IShares Gold Trust και να ξεκινήσετε στη MEXC τώρα! Μάθετε πώς να αγοράσετε IAUON τώρα

IShares Gold Trust Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής IShares Gold Trust, η τρέχουσα τιμή του IShares Gold Trust είναι 75.44USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IShares Gold Trust(IAUON) είναι 0.00 IAUON , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $9.02M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.00% $ -0.579999 $ 76.24 $ 74.97

7 ημέρες -0.03% $ -2.6000 $ 79.32 $ 73.23

30 ημέρες 0.03% $ 2.2199 $ 82.59 $ 72.83 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το IShares Gold Trust έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.579999 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.00% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το IShares Gold Trust ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $79.32 και κατώτατη $73.23 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.03% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του IAUON για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το IShares Gold Trust παρουσίασε μια μεταβολή κατά 0.03% , η οποία αντανακλά περίπου το $2.2199 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το IAUON θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του IShares Gold Trust για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του IAUON

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής IShares Gold Trust (IAUON ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής IShares Gold Trust είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του IAUON με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το IShares Gold Trust για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του IAUON, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του IShares Gold Trust. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του IAUON. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του IAUON για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του IShares Gold Trust.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής IAUON;

IAUON Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε IAUON τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το IAUON θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του IAUON τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής IShares Gold Trust (IAUON), η προβλεπόμενη τιμή του IAUON θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 IAUON το 2026; Η τιμή του 1 IShares Gold Trust (IAUON) σήμερα είναι $75.44 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το IAUON θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του IAUON το 2027; Το IShares Gold Trust (IAUON) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 IAUON έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του IAUON για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το IShares Gold Trust (IAUON) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του IAUON για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το IShares Gold Trust (IAUON) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 IAUON το 2030; Η τιμή του 1 IShares Gold Trust (IAUON) σήμερα είναι $75.44 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το IAUON θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του IAUON για το 2040; Το IShares Gold Trust (IAUON) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 IAUON έως το 2040. Εγγραφή Τώρα