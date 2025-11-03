Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Delabs Games για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το DELABS τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Αγορά DELABS

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Delabs Games % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.006533 $0.006533 $0.006533 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Delabs Games Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Delabs Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.006533 το 2025. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Delabs Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.006859 το 2026. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του DELABS το 2027 είναι $ 0.007202 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του DELABS το 2028 είναι $ 0.007562 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του DELABS το 2029 είναι $ 0.007940 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του DELABS το 2030 είναι $ 0.008337 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Delabs Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.013581. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Delabs Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.022123. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.006533 0.00%

2026 $ 0.006859 5.00%

2027 $ 0.007202 10.25%

2028 $ 0.007562 15.76%

2029 $ 0.007940 21.55%

2030 $ 0.008337 27.63%

2031 $ 0.008754 34.01%

2032 $ 0.009192 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.009652 47.75%

2034 $ 0.010134 55.13%

2035 $ 0.010641 62.89%

2036 $ 0.011173 71.03%

2037 $ 0.011732 79.59%

2038 $ 0.012318 88.56%

2039 $ 0.012934 97.99%

2040 $ 0.013581 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Delabs Games για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.006533 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.006533 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.006539 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.006559 0.41% Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το DELABS στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.006533 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το DELABS, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.006533 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το DELABS, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.006539 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Delabs Games (DELABS) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για DELABS είναι $0.006559 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Delabs Games Τρέχουσα Τιμή $ 0.006533$ 0.006533 $ 0.006533 Αλλαγή τιμής (24ω) 0.00% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 750.30M 750.30M 750.30M Όγκος (24 ώρες) $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του DELABS είναι $ 0.006533. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 54.05K. Επιπλέον, το DELABS έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 750.30Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 4.90M. Προβολή ζωντανής τιμής DELABS

Πώς να αγοράσετε Delabs Games (DELABS) Προσπαθείτε να αγοράσετε DELABS; Τώρα μπορείτε να αγοράσετε DELABS μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, P2P και πολλών άλλων μεθόδων πληρωμής. Μάθετε πώς να αγοράσετε Delabs Games και να ξεκινήσετε στη MEXC τώρα! Μάθετε πώς να αγοράσετε DELABS τώρα

Delabs Games Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Delabs Games, η τρέχουσα τιμή του Delabs Games είναι 0.006533USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Delabs Games(DELABS) είναι 0.00 DELABS , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $4.90M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.00% $ -0.000044 $ 0.006589 $ 0.006369

7 ημέρες -0.10% $ -0.000750 $ 0.007326 $ 0.006327

30 ημέρες -0.22% $ -0.001899 $ 0.009436 $ 0.006327 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Delabs Games έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.000044 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.00% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Delabs Games ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.007326 και κατώτατη $0.006327 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.10% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του DELABS για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Delabs Games παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.22% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.001899 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το DELABS θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Delabs Games για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του DELABS

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Delabs Games (DELABS ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Delabs Games είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του DELABS με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Delabs Games για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του DELABS, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Delabs Games. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του DELABS. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του DELABS για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Delabs Games.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής DELABS;

DELABS Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε DELABS τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το DELABS θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του DELABS τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Delabs Games (DELABS), η προβλεπόμενη τιμή του DELABS θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 DELABS το 2026; Η τιμή του 1 Delabs Games (DELABS) σήμερα είναι $0.006533 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το DELABS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του DELABS το 2027; Το Delabs Games (DELABS) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 DELABS έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του DELABS για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Delabs Games (DELABS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του DELABS για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Delabs Games (DELABS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 DELABS το 2030; Η τιμή του 1 Delabs Games (DELABS) σήμερα είναι $0.006533 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το DELABS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του DELABS για το 2040; Το Delabs Games (DELABS) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 DELABS έως το 2040. Εγγραφή Τώρα