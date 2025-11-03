Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Alliance Games για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το COA τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Alliance Games % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.00412 $0.00412 $0.00412 +6.18% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Alliance Games Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Alliance Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.00412 το 2025. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Alliance Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.004326 το 2026. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του COA το 2027 είναι $ 0.004542 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του COA το 2028 είναι $ 0.004769 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του COA το 2029 είναι $ 0.005007 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του COA το 2030 είναι $ 0.005258 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Alliance Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.008565. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Alliance Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.013951. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.00412 0.00%

2026 $ 0.004326 5.00%

2027 $ 0.004542 10.25%

2028 $ 0.004769 15.76%

2029 $ 0.005007 21.55%

2030 $ 0.005258 27.63%

2031 $ 0.005521 34.01%

2032 $ 0.005797 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.006087 47.75%

2034 $ 0.006391 55.13%

2035 $ 0.006711 62.89%

2036 $ 0.007046 71.03%

2037 $ 0.007398 79.59%

2038 $ 0.007768 88.56%

2039 $ 0.008157 97.99%

2040 $ 0.008565 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Alliance Games για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.00412 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.004120 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.004123 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.004136 0.41% Alliance Games (COA) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το COA στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.00412 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το COA, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.004120 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το COA, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.004123 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Alliance Games (COA) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για COA είναι $0.004136 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Alliance Games Τρέχουσα Τιμή $ 0.00412$ 0.00412 $ 0.00412 Αλλαγή τιμής (24ω) +6.18% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Προμήθεια Κυκλοφορίας 414.42M 414.42M 414.42M Όγκος (24 ώρες) $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του COA είναι $ 0.00412. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των +6.18%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 8.87K. Επιπλέον, το COA έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 414.42Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 1.71M. Προβολή ζωντανής τιμής COA

Alliance Games Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Alliance Games, η τρέχουσα τιμή του Alliance Games είναι 0.00412USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Alliance Games(COA) είναι 0.00 COA , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $1.71M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.06% $ -0.000309 $ 0.00444 $ 0.00387

7 ημέρες -0.20% $ -0.001069 $ 0.0068 $ 0.00387

30 ημέρες -0.26% $ -0.001459 $ 0.01704 $ 0.00387 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Alliance Games έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.000309 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.06% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Alliance Games ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.0068 και κατώτατη $0.00387 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.20% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του COA για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Alliance Games παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.26% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.001459 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το COA θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Alliance Games για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του COA

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Alliance Games (COA ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Alliance Games είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του COA με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Alliance Games για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του COA, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Alliance Games. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του COA. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του COA για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Alliance Games.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής COA;

COA Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

