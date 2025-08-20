2025-08-21 Thursday

The post API3 (API3) To Enhance The Capabilities Of Decentralized Applications Across Various Industries appeared on BitcoinEthereumNews.com. API3 is a cryptocurrency project that is focused on providing decentralized and blockchain-native APIs (Application Programming Interfaces) for the development of decentralized applications (dApps). APIs are essential for enabling communication between different software components, and API3 aims to make these interactions more secure, reliable, and decentralized. API3 is dedicated to creating decentralized APIs, which are crucial for dApps to interact with external data and services. These APIs are designed to be trustless, meaning they do not rely on a single central authority for data retrieval. The network relies on “Delegated Data Providers” (DDPs) to provide real-world data to dApps. DDPs are selected through a governance process and are compensated in API3 tokens. API3 is the native utility token of the API3 ecosystem. API3 token holders can stake their tokens to become part of the network’s “Airnode DAO,” which is responsible for maintaining and securing the decentralized APIs. API3 tokens can be used by node operators who provide data to the network’s decentralized APIs. Node operators receive rewards for their services. API3 token holders have governance rights within the API3 ecosystem, allowing them to participate in decision-making processes, such as protocol upgrades and changes. Disclaimer. This article is for informational purposes only and should not be viewed as an endorsement by CoinIdol. They are not a recommendation to buy or sell cryptocurrency. Readers should do their research before investing in funds. Source: https://coinidol.com/api3-api3-token/
A steady market can feel comforting until you realize comfort rarely builds fortunes. Recent projections indicate that Bitcoin is moving at a steady pace, which is ideal for a store of value. Meanwhile, a new engine is revving. Bitcoin Swift is designed to turn advanced protocol features into real wallet outcomes through PoY rewards. If […]
TLDR ALT5 Sigma denied reports that it is under investigation by the US Securities and Exchange Commission. The company stated that Jon Isaac is not its president or current adviser and is not involved in any regulatory probe. Jon Isaac confirmed that he left ALT5’s predecessor JanOne before it rebranded and went public in 2024. [...] The post ALT5 Sigma Denies SEC Probe as Trump-Linked Crypto Rumors Swirl appeared first on CoinCentral.
MetaMask, the wallet developed by Consensys and used by more than 100 million users worldwide, has just natively integrated the Tron blockchain. This long-awaited development confirms the crypto giant's expansion strategy beyond Ethereum. It follows the recent additions of Sei and Solana. L’article Crypto: MetaMask to Add Tron Support in Upcoming Integration est apparu en premier sur Cointribune.
The post Bitcoin Hyper Becomes Viral After Whales Buy $150K in Just 7 Days appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin may be cooling off after hitting record highs, but the real fireworks are happening elsewhere. A new crypto project, Bitcoin Hyper ($HYPER), is taking center stage with one of the most talked-about crypto presales in 2025. In just a short time, it has raised more than $10.8M at a token price of $0.012765. And the buzz isn’t just from retail buyers. Whales have piled in, with $150K worth of buys from ten big players in just seven days. For a project that promises to supercharge Bitcoin itself, it’s no wonder investors are calling Bitcoin Hyper one of the best presale tokens this year. The Problem: Bitcoin’s Growing Pains Bitcoin is the biggest name in crypto. It is the most secure blockchain, the most trusted brand, and still the number one digital asset by market cap. But it was never designed for the demands of today’s world. Transactions on Bitcoin can take minutes to confirm. During times of high demand, fees have shot up to $30 or even $50 per transfer. Imagine trying to send $20 worth of Bitcoin and watching half of it vanish into fees – that’s the reality during congestion. On top of that, Bitcoin can only handle around seven transactions per second. Compare that with Visa, which averages about 65K transactions per second in daily use. Source: Chainspect That gap makes it hard for Bitcoin to function as a payment system for billions of people, like TradFi systems do. Another issue is programmability. Unlike Ethereum or Solana, Bitcoin can’t run smart contracts natively. Developers who want to build decentralized apps have to rely on clunky workarounds or other blockchains. That’s why Bitcoin has been sidelined from the rise of DeFi, NFT markets, and even meme coins. It remains digital gold, but not digital cash. The Solution:…
Nasdaq slipped and Bitcoin fell ahead of Fed minutes
The post Investing $1000 in OZAK AI Will Flip to $100,000 on Exchange Listings appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto investors are constantly hunting for the following project, which could flip a small funding into life-changing profits. With Bitcoin consolidating above $100,000 and Ethereum climbing past $4,200, the highlight has shifted to more modern players that offer exponential upside.  One assignment leading this narrative is Ozak AI (OZ), which has already raised over $2 million and bought out more than 150 million tokens during its presale. Backed via artificial intelligence-based technology, worldwide partnerships, and network hype, Ozak AI has analysts predicting that a $1,000 investment nowadays should probably grow into $100,000 inside the coming bull cycle. The Rise of Ozak AI’s Presale Ozak AI entered the crypto market at simply the proper time—whilst AI integration with blockchain is turning into one of the hottest narratives in the industry. Its presale fee of $0.005 in step with the token has attracted both retail and institutional interest, pushing the venture beyond the $2M milestone much quicker than predicted. This surge in demand indicates the self-belief investors have in Ozak AI’s imaginative and prescient vision of combining AI-powered predictive analytics, trading help, and blockchain application into one environment. With 150 million tokens already sold, momentum is not slowing down. The platform’s group has been proactive in building visibility through collaborating in roadshows throughout Bali and partnering with key gamers like Hive Intelligence, SINT, and Manta Network. This robust early-stage foundation suggests that Ozak AI isn’t simply using the hype of AI—it’s strategically positioning itself for long-term adoption. Why Analysts See 200x Growth Potential Price predictions for Ozak AI are fueling the buzz. Analysts expect the token to release at $1, marking a direct 200x leap from the 4th presale price of $0.005. If Ozak AI can maintain its momentum, projections of $2.50 to $3 by 2025 don’t look unrealistic. For early backers,…
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers is onder de 50 EMA gedaald, een gemiddelde dat maandenlang steun bood. Dit niveau werd sinds april telkens behouden, maar deze trend is nu gebroken. De BTC prijs zakte tot rond $113.000 en liet daarmee zien dat de kopers minder grip hebben dan eerder dit jaar. Deze breuk roept de vraag op of de neerwaartse koersbeweging zich zal doorzetten of dat er juist een herstel volgt richting hogere prijsniveaus. Bitcoin koers verliest belangrijke steunzone De 50 EMA is een technische indicator die het gemiddelde van de laatste 50 dagen weergeeft. Cryptohandelaren gebruiken dit niveau vaak om te beoordelen of de trend stijgend of dalend is. Sinds de lente lag de Bitcoin koers telkens boven dit gemiddelde en stuiterde de prijs meerdere keren terug omhoog zodra dit niveau werd getest. Dit patroon is nu echter doorbroken. Op de koersgrafieken is te zien dat eerdere candles hier een bodem vormden, maar bij de laatste prijsdaling lukte dat niet meer. Volgens cryptoanalisten is dat een teken dat de verkopers de overhand hebben. Zolang de koers niet snel boven de EMA 50 terugkeert, blijft de kans op verdere zwakte bestaan. #Bitcoin: For the first time since April this year, BTC is losing its EMA50 Daily as its breaking down like butter! The line I consider as golden line always played a key role in my predictions! This time, I have not even considered it as support, now you understand why pic.twitter.com/1TujZlFJsV — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) August 19, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken voor Bitcoin koers document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Franklin Templeton legt nadruk op blockchain Terwijl de handelaren zich vooral op technische analyses richten, ging de aandacht in de financiële wereld ook uit naar de opmerkingen van Jenny Johnson, de CEO van Franklin Templeton. Zij noemde Bitcoin in een recent interview vooral een afleiding van de werkelijke innovatie: blockchain technologie. Volgens Johnson biedt blockchain de mogelijkheid om financiële diensten ingrijpend te veranderen. Denk aan toepassingen zoals een efficiëntere verwerking, snellere transacties en een transparanter systeem voor administratie. Bitcoin blijft populair als digitale activa, maar voor Johnson ligt de echte waarde in de technologie erachter. Haar standpunt benadrukt een groeiende tweedeling. Enerzijds zijn er investeerders die zich op Bitcoin richten als digitaal bezit en schaarste instrument. Anderzijds zijn er partijen die vooral de technologische toepassingen voor ogen hebben. Deze spanning binnen de sector zorgt voor verschillende handelsstrategieën bij grote financiële instellingen. NEW: Jenny Johnson, President and CEO of Franklin Templeton, champions #Bitcoin and blockchain use. ️”Bitcoin is the greatest distraction from one of the greatest disruptions that is coming to financial services.” pic.twitter.com/qLBLbdXoJn — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 19, 2025 Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken Naast de technische analyses en institutionele visie speelt regelgeving ook een belangrijke rol. Caitlin Long zei in een gesprek met CNBC dat de Amerikaanse House of Representatives binnenkort instemt met een wet die de structuur van de cryptomarkt moet vastleggen. Zij benadrukte dat duidelijke regels onmisbaar zijn om grote beleggers toegang te geven. Analisten voegden daaraan toe dat een helder juridisch kader mogelijk biljoenen dollars aan kapitaal voor de sector kan losmaken. Tot nu toe hield de onduidelijkheid over toezicht en classificatie veel institutionele partijen tegen. Mocht deze wet worden aangenomen, dan kan dat volgens kenners een keerpunt betekenen. Het zal dan de basis leggen voor bredere integratie van digitale activa binnen het traditionele financiële systeem. CAITLIN LONG JUST CONFIRMED LIVE ON CNBC THAT THE HOUSE WILL PASS #BITCOIN CRYPTO MKT STRUCTURE BILL TRILLIONS INCOMING!!! pic.twitter.com/f1HxC05pLL — Vivek Sen (@Vivek4real_) August 19, 2025 De lange termijn trend blijft intact Ondanks de recente koersdaling zijn er ook positieve signalen. Cryptoanalist Quinten wees op de meerjarige trendlijn die jarenlang weerstand bood en inmiddels is doorbroken. Deze omkering bevestigt volgens hem dat er op de lange termijn nog altijd sprake is van een structurele verschuiving. In technische analyses geldt vaak dat het doorbreken van een oude weerstand en het omzetten naar steun een bevestiging is van een grotere trend. Zulke bewegingen gaan meestal vooraf aan langere periodes van stijging. Daarom zien sommige cryptoanalisten de huidige koersdaling niet als een einde van de opwaartse trend, maar als een tijdelijke correctie binnen een groter patroon. Imagine being bearish while Bitcoin is flipping an 8-year resistance into support pic.twitter.com/pFqhrf4M4J — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 19, 2025 Vooruitblik op het koersverloop De recente daling van BTC onder de 50 EMA laat zien dat de markt kwetsbaar blijft. Tegelijkertijd wijst de doorbraak van oude weerstanden op een mogelijk sterk fundament. De komende periode zal duidelijk maken welke kracht zwaarder weegt. De combinatie van technische factoren, de visie van grote vermogensbeheerders en mogelijke wetgeving in de VS zet het speelveld voor de Bitcoin koers in een nieuw licht. Als de steun overeind blijft en regelgeving een verdere instroom van nieuw kapitaal mogelijk maakt, dan kan dat de basis zijn voor een langere opwaartse BTC trend. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken voor Bitcoin koers is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
SEC grants Ripple new postponement, shifting focus to October for ETF approvals. Ripple acquires Rail, aligning with its strategic goal for payment infrastructure enhancement. Continue Reading:SEC Clears Path for Ripple’s Strategic Expansion The post SEC Clears Path for Ripple’s Strategic Expansion appeared first on COINTURK NEWS.
Celsius Starts $220M Creditor Payout

Celsius Starts $220M Creditor Payout

The post Celsius Starts $220M Creditor Payout appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Celsius Network has finally commenced the third phase of its payout. It is distributing approximately $220 million to affected creditors. As a result of this new development, the crypto lender has fulfilled 64.9% of creditor claims. Celsius Network, a crypto lender hit hard by the 2022 market crash, has begun the third phase of its creditor payouts. It intends to distribute approximately $220 million to affected creditors who have yet to receive a refund. Celsius Launches Third Creditor Payout Within a Year On August 20, Celsius Network announced that it had embarked on its third round of repayment as part of its reorganization plans. Celsius will begin a third distribution of $220.6 million to eligible creditors. More info here: https://t.co/A5VoaG7CCJ — Celsius (@CelsiusNetwork) August 19, 2025 As a result of this new development, the crypto lender has sorted out about 64.9% of creditor claims. The company confirmed that the repayment was done in both cryptocurrency and cash. Coinbase, PayPal, Venmo, and Hyperwallet were utilized for the distribution of the assets. Since February, when Celsius exited its 18-month bankruptcy, it has been trying to kick-start repayment to affected customers. At the time, it announced that it was ready to begin distributing over $3 billion in crypto and fiat currency to repay creditors. To boost the funds available for distribution, the firm generated funds from several operations, including $250 million obtained by unstaking its Ethereum ETH $4 146 24h volatility: 3.6% Market cap: $499.99 B Vol. 24h: $40.18 B holdings for redistribution. Almost a year ago, Celsius noted that its bankruptcy administrator had successfully distributed more than $2.53 billion to about 251,000 creditors. This represented two-thirds of its eligible creditors and 93% in terms of eligible value. Another $127 million was distributed to creditors in November 2024. Going forward, Celsius…
