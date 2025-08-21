2025-08-21 Thursday

Pump.fun Regains Leadership on Solana as Memecoin Craze Resurges

After a difficult month marked by a drop in revenue and the breakthrough of LetsBonk, Pump.fun regains its leadership. The memecoin platform recaptured 73% market share, generating 13.48 million in one week, a record performance. This rebound is part of the broader recovery of the crypto sector, driven by renewed interest in memecoins. L’article Pump.fun Regains Leadership on Solana as Memecoin Craze Resurges est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/08/21 01:05
BlockDAG’s $378M Silent Ascent Hints at a Future Top 50 Breakthrough

The post BlockDAG’s $378M Silent Ascent Hints at a Future Top 50 Breakthrough appeared on BitcoinEthereumNews.com. Is BlockDAG The New Underdog? $378M Presale & 2660% ROI Could Push It Into the Top 50 In a market where flashy campaigns often overshadow real progress, many Layer 1 projects chase attention through big partnerships, celebrity nods, or nonstop promotion. BlockDAG has chosen a different route. Instead of chasing noise, it is building quietly, securing funding, users, and infrastructure before stepping fully into the spotlight. That approach has already pulled in more than $378 million, placing it past the halfway mark toward its $600 million presale goal. Batch 29 coins are selling at $0.0276, a sharp rise from Batch 1, where gains now stand at 2,660%. Momentum has not slowed despite its lack of loud announcements. By staying under the radar while making real progress, BlockDAG shows that strength can grow without constant hype. Analysts watching closely see signs that this quiet approach may pay off once it breaks into wider market attention.   Building Strength Before Spotlight BlockDAG’s strategy has been careful and structured. Rather than rushing for quick exchange listings or price surges, it has focused on depth. More than 4,500 developers are shaping over 300 dApps, giving it one of the strongest pre-launch pipelines in the sector. Its hybrid Proof-of-Work and DAG design lets it process up to 10 blocks per second, which is faster than many rivals even after launch. These features are not promoted with daily press updates. They are tested and refined with the belief that real performance will speak louder than marketing when the time comes. This steady approach has gained trust from a growing base that values solid groundwork over short-term buzz. BlockDAG’s X1 mobile miner app has already attracted more than 2.5 million people, making it one of the largest user networks built before a mainnet launch in crypto history.…
BitcoinEthereumNews2025/08/21 01:03
Dogecoin koers beweegt in symmetrische driehoek: wat volgt nu voor DOGE?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Dogecoin koers beweegt momenteel rond $0,211 na een kleine prijsdaling in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis verloor de munt ruim 10%, terwijl de daling over de afgelopen maand zelfs meer dan 21% bedroeg. Het huidige beeld laat zien dat de kopers en verkopers elkaar binnen een smalle bandbreedte in balans houden. Kan de Dogecoin koers binnenkort uit dit patroon breken? Technische indicatoren rond de Dogecoin koers Technische analyses laten zien dat de Dogecoin koers een periode van spanning doormaakt. De Relative Strength Index (RSI) stond recent op 79,5. Een waarde boven 70 duidt meestal op een overbought situatie, wat betekent dat de kans groot is dat eerdere koersstijgingen tijdelijk niet houdbaar zijn. Na een korte opleving richting $0,227 kwamen de verkopers in actie en duwden de DOGE koers terug. Dit zorgde ervoor dat de munt opnieuw richting lagere niveaus bewoog. De snelle afwisselingen tussen korte oplevingen en prijsdalingen wijzen op een zwakke koopkracht. Herstelpogingen boven $0,22 hielden nooit lang stand, waardoor de bears de overhand hielden zodra de koers deze weerstand naderde. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Dogecoin koers beweegt in symmetrische driehoek: wat volgt nu voor DOGE? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Er vormt zich een symmetrische driehoek op de koersgrafiek Er tekent zich een symmetrische driehoek op de koersgrafiek af. Dit patroon ontstaat wanneer de toppen en bodems steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Het geeft aan dat de volatiliteit afneemt en dat de markt zich klaarmaakt voor een grotere uitbraak. Historisch gezien wordt een symmetrische driehoek vaak gevolgd door een beweging van betekenis, omdat de opgebouwde spanning in de markt vrijkomt. Cryptoanalisten schatten dat de omvang van een mogelijke koersbeweging bij dit patroon rond de 40% kan liggen. De richting hiervan hangt volledig af van welke zijde van de driehoek doorbroken wordt. Boven $0,227 ligt ruimte richting de regio van $0,27 tot $0,30. Als de Dogecoin koers verder wegzakt, kan een terugval richting $0,17 volgen. Dit maakt de huidige fase belangrijk voor traders die de volatiliteit van Dogecoin benutten. Dogecoin $DOGE consolidates in a triangle, preparing for a 40% price move! pic.twitter.com/Xgd1Y0qzoP — Ali (@ali_charts) August 19, 2025 Marktbalans tussen de bulls en bears Het prijsverloop laat zien dat de strijd tussen de bulls en bears gelijk opgaat. De kopers slagen erin de koers meerdere keren boven de steun te houden, terwijl de verkopers bij iedere stijging rond de $0,227 resoluut ingrijpen. Deze balans duwt de koers steeds verder een smalle driehoek in. Sommige cryptoanalisten zien dit type beweging als een fase van accumulatie. Dat betekent dat de orders zich ophopen binnen een nauwe prijsvork, voordat een scherpe koersbeweging volgt. Voor Dogecoin is dat duidelijk zichtbaar: telkens wanneer de DOGE koers richting lagere niveaus beweegt, ontstaat er koopinteresse. Maar zodra de weerstand wordt bereikt, nemen de verkopers de controle weer over. Belangrijke DOGE prijsniveaus voor op korte termijn De Dogecoin koers bevindt zich in een fase van consolidatie binnen een symmetrische driehoek. Zijn steun- en weerstandsniveaus zijn scherp afgebakend, terwijl de RSI een signaal van oververhitte marktcondities afgeeft. Voor de korte termijn zijn twee zones het meest relevant voor de Dogecoin koers: steun rond $0,216 en weerstand bij $0,227. Dit zijn de niveaus die in de afgelopen sessies meerdere keren getest zijn en daarom richtinggevend blijven. Een doorbraak boven $0,227 kan ruimte creëren richting hogere niveaus, waarbij de zone van $0,27 tot $0,30 in beeld komt. Bij een neerwaartse beweging onder $0,216 ligt het eerstvolgende belangrijke niveau voor DOGE in de buurt van $0,17. Naast deze prijsniveaus blijft de RSI ook een belangrijk aandachtspunt. Met de waarde dicht bij een overbought gebied wijst dit erop dat de opwaartse kracht beperkt kan zijn, tenzij er een nieuw momentum ontstaat. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Dogecoin koers beweegt in symmetrische driehoek: wat volgt nu voor DOGE? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/21 01:02
Stablecoins Should Not Be Exempt From New York Crypto Tax, Lawmaker Says

The lawmaker described cryptocurrencies as a form of entertainment.
Coinstats2025/08/21 01:02
US Treasury Seeking ‘Innovative Methods’ to Detect Illicit Crypto Activity

Treasury seeks comment on innovative crypto monitoring tech as industry pushes privacy-preserving compliance solutions, like ZK proofs.
Coinstats2025/08/21 01:01
40% of UK crypto users report blocked payments amid rise in ‘anti-consumer’ practices

Nearly half of UK crypto investors face blocked or delayed payments from their banks, raising concerns that Britain is falling behind global rivals in digital assets. A growing share of the United Kingdom’s cryptocurrency investors are struggling to fund their accounts, highlighting the regulatory and banking hurdles facing the digital asset sector.An IG Group survey of 500 UK crypto investors and a broader sample of 2,000 adults found that 40% of users said their bank had either blocked or delayed payments to a crypto provider. Among those affected, 29% lodged complaints with their banks, while 35% said they switched lenders in response.When the broader sample was asked about banks intervening in crypto transactions, 42% said they opposed such measures, while 33% expressed support.Read more
Coinstats2025/08/21 01:01
Can a New Token Turn Your Memes into a Fortune?

Memes dictate trends and serve as a currency of culture in the digital world. They are a multi-billion dollar business […] The post Can a New Token Turn Your Memes into a Fortune? appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/08/21 01:00
Thumzup Acquires Dogehash to Build Dogecoin Mining Giant

Thumzup acquires Dogehash, raising $50M to build a leading Dogecoin mining platform powered by green energy and advanced infrastructure. Thumzup Media Corporation announced it will acquire Dogehash Technologies to create a major Dogecoin mining platform. This move marks a big step for the social media and crypto firm, which Donald Trump Jr backs. The transaction […] The post Thumzup Acquires Dogehash to Build Dogecoin Mining Giant appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/08/21 01:00
Bitcoin and Altcoins Slide as Powell’s Jackson Hole Speech Looms

Waning hopes for a September rate cut have triggered profit-taking, liquidations, and broader caution across risk assets. Bitcoin Nears 6-Week […] The post Bitcoin and Altcoins Slide as Powell’s Jackson Hole Speech Looms appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/08/21 01:00
Ethereum prediction: ‘Pullback to $4,150’ before $5.1K – Analyst

Top traders increased their ETH longs positions by nearly 5% in the past three days.
Coinstats2025/08/21 01:00
