De Dogecoin koers beweegt momenteel rond $0,211 na een kleine prijsdaling in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis verloor de munt ruim 10%, terwijl de daling over de afgelopen maand zelfs meer dan 21% bedroeg. Het huidige beeld laat zien dat de kopers en verkopers elkaar binnen een smalle bandbreedte in balans houden. Kan de Dogecoin koers binnenkort uit dit patroon breken? Technische indicatoren rond de Dogecoin koers Technische analyses laten zien dat de Dogecoin koers een periode van spanning doormaakt. De Relative Strength Index (RSI) stond recent op 79,5. Een waarde boven 70 duidt meestal op een overbought situatie, wat betekent dat de kans groot is dat eerdere koersstijgingen tijdelijk niet houdbaar zijn. Na een korte opleving richting $0,227 kwamen de verkopers in actie en duwden de DOGE koers terug. Dit zorgde ervoor dat de munt opnieuw richting lagere niveaus bewoog. De snelle afwisselingen tussen korte oplevingen en prijsdalingen wijzen op een zwakke koopkracht. Herstelpogingen boven $0,22 hielden nooit lang stand, waardoor de bears de overhand hielden zodra de koers deze weerstand naderde. Er vormt zich een symmetrische driehoek op de koersgrafiek Er tekent zich een symmetrische driehoek op de koersgrafiek af. Dit patroon ontstaat wanneer de toppen en bodems steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Het geeft aan dat de volatiliteit afneemt en dat de markt zich klaarmaakt voor een grotere uitbraak. Historisch gezien wordt een symmetrische driehoek vaak gevolgd door een beweging van betekenis, omdat de opgebouwde spanning in de markt vrijkomt. Cryptoanalisten schatten dat de omvang van een mogelijke koersbeweging bij dit patroon rond de 40% kan liggen. De richting hiervan hangt volledig af van welke zijde van de driehoek doorbroken wordt. Boven $0,227 ligt ruimte richting de regio van $0,27 tot $0,30. Als de Dogecoin koers verder wegzakt, kan een terugval richting $0,17 volgen. Dit maakt de huidige fase belangrijk voor traders die de volatiliteit van Dogecoin benutten. Dogecoin $DOGE consolidates in a triangle, preparing for a 40% price move! pic.twitter.com/Xgd1Y0qzoP — Ali (@ali_charts) August 19, 2025 Marktbalans tussen de bulls en bears Het prijsverloop laat zien dat de strijd tussen de bulls en bears gelijk opgaat. De kopers slagen erin de koers meerdere keren boven de steun te houden, terwijl de verkopers bij iedere stijging rond de $0,227 resoluut ingrijpen. Deze balans duwt de koers steeds verder een smalle driehoek in. Sommige cryptoanalisten zien dit type beweging als een fase van accumulatie. Dat betekent dat de orders zich ophopen binnen een nauwe prijsvork, voordat een scherpe koersbeweging volgt. Voor Dogecoin is dat duidelijk zichtbaar: telkens wanneer de DOGE koers richting lagere niveaus beweegt, ontstaat er koopinteresse. Maar zodra de weerstand wordt bereikt, nemen de verkopers de controle weer over. Belangrijke DOGE prijsniveaus voor op korte termijn De Dogecoin koers bevindt zich in een fase van consolidatie binnen een symmetrische driehoek. Zijn steun- en weerstandsniveaus zijn scherp afgebakend, terwijl de RSI een signaal van oververhitte marktcondities afgeeft. Voor de korte termijn zijn twee zones het meest relevant voor de Dogecoin koers: steun rond $0,216 en weerstand bij $0,227. Dit zijn de niveaus die in de afgelopen sessies meerdere keren getest zijn en daarom richtinggevend blijven. Een doorbraak boven $0,227 kan ruimte creëren richting hogere niveaus, waarbij de zone van $0,27 tot $0,30 in beeld komt. Bij een neerwaartse beweging onder $0,216 ligt het eerstvolgende belangrijke niveau voor DOGE in de buurt van $0,17. Naast deze prijsniveaus blijft de RSI ook een belangrijk aandachtspunt. Met de waarde dicht bij een overbought gebied wijst dit erop dat de opwaartse kracht beperkt kan zijn, tenzij er een nieuw momentum ontstaat. 