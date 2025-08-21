2025-08-21 Thursday

Crypto News

Απολαύστε τα πιο δημοφιλή νέα σχετικά με τα κρύπτο, καθώς και ενημερώσεις της αγοράς
‘Culpa Nuestra’ Trilogy Finale Gets October Global Premiere Date

‘Culpa Nuestra’ Trilogy Finale Gets October Global Premiere Date

The post ‘Culpa Nuestra’ Trilogy Finale Gets October Global Premiere Date appeared on BitcoinEthereumNews.com. Nicole Wallace and Gabriel Guevara return as Noah and Nick in the conclusion of the “Culpables” trilogy. Prime Video/Pablo Ricciardulli The grand finale of Noah and Nick’s passionate saga now has a release date. Prime Video announced today that its Spanish Original film Culpa Nuestra (Our Fault), the highly anticipated conclusion to Mercedes Ron’s Culpables YA trilogy, will have its global premiere in October. The streamer also unveiled the final film’s official poster, featuring the film’s stars. Fans of the record-breaking whirlwind romance, set in a world of wealth, fast cars, street racing, secrets, and personal trauma, will welcome finding out what the future holds for the young lovers. Nicole Wallace (Skam España, Parot) and Gabriel Guevara (Mañana es Hoy, Hit) return as Noah and Nick for the final time. The trilogy’s first two installments — Culpa Mía and Culpa Tuya — were a massive success. The first film debuted in June 2023. The second was released in December 2024, becoming the most-watched international original film on Prime Video at launch, cementing the franchise as a global phenomenon. So much so that Ron’s story also spawned a hit English-language version: My Fault: London​, which debuted in January 2025, also on Prime Video. Prime Video unveils the poster for “Culpa Nuestra,” the final installment of the “Culpables” trilogy. Prime Video In this final chapter, the wedding of ​their friends Jenna ​(Eva Ruiz) and Lion​ (Víctor Varona) sets the stage for Noah and Nick’s long-awaited reunion after their painful breakup. Nick’s inability to forgive Noah creates what appears to be an insurmountable barrier between them. He’s now focused on his future as heir to his grandfather’s business empire, while she’s just beginning to build her professional life. Noah and Nick are both determined to resist rekindling a flame that still burns, but…
BRC20.COM
COM$0.022079+0.21%
Life Crypto
LIFE$0.00004609+8.67%
SAGA
SAGA$0.2544+2.49%
Κοινοποίηση
BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:09
Κοινοποίηση
Crypto Shrugs at Fed Minutes as Trump’s Tariffs Take Center Stage

Crypto Shrugs at Fed Minutes as Trump’s Tariffs Take Center Stage

The post Crypto Shrugs at Fed Minutes as Trump’s Tariffs Take Center Stage appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin and Ethereum traded flat on Wednesday after the Federal Reserve released its July meeting minutes. Markets expected volatility, but the crypto market showed little reaction. The Federal Open Market Committee (FOMC) left rates unchanged at 4.25%–4.5% in July. The minutes confirmed that Fed Governors Christopher Waller and Michelle Bowman dissented, preferring a 25 bps cut. FOMC Minutes Fail to Move Crypto Markets The Fed described inflation as “somewhat elevated” and noted growth had “moderated” in the first half of 2025. Officials reaffirmed the 2% inflation target and pledged flexibility if risks emerge. JULY FOMC MINUTES: INFLATION RISKS SEEN OUTWEIGHING JOBS & OFFICIALS WARN ON ASSET VALUATIONS Polymarket odds now favor 2 rate cuts in 2025 — with +140 as the most likely scenario this year. pic.twitter.com/es1l2mPyjy — Shay Boloor (@StockSavvyShay) August 20, 2025 Markets had already priced in an 83% chance of a September rate cut. With no fresh signals in the minutes, crypto traders saw little reason to reprice risk. Attention now shifts to Jerome Powell’s upcoming speech at Jackson Hole. However, the silence in crypto markets reflects a bigger shift. Traders are watching Donald Trump’s escalating tariff measures, which now dominate inflation expectations. Recent tariffs on semiconductors, electronics, and steel have raised costs for global producers. Sony, for example, raised PlayStation prices by $50 after tariffs on Japanese electronics. Brazil and India also face US trade penalties, fueling global tensions. Tariffs complicate the Fed’s path. They add inflationary pressure, but also weigh on growth and exports. This leaves policymakers balancing two opposing forces—much harder to address than a standard economic slowdown. While FOMC minutes are prepared to reflect the meeting in question, they are also undoubtedly used as a signalling tool…inflation risk > employment risk is the key takeaway…this is a Fed where, the majority at least,…
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.699-1.18%
Movement
MOVE$0.1282+0.70%
BRC20.COM
COM$0.022079+0.21%
Κοινοποίηση
BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:08
Κοινοποίηση
Bitcoin, Ethereum Rise After Fed Minutes Shed Light on Rate Cut Dissent

Bitcoin, Ethereum Rise After Fed Minutes Shed Light on Rate Cut Dissent

Bitcoin and Ethereum were well into positive territory on a strong day for crypto markets.
Light
LIGHT$0.2235+8.23%
WELL3
WELL$0.0001831+44.85%
Κοινοποίηση
Coinstats2025/08/21 04:07
Κοινοποίηση
To remain sideways ahead of Powell’s Jackson Hole speech

To remain sideways ahead of Powell’s Jackson Hole speech

The post To remain sideways ahead of Powell’s Jackson Hole speech appeared on BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY consolidates, failing to reclaim 20-day SMA after rebound from recent lows. Resistance at 148.00 and 148.51; break higher targets 200-day SMA near 149.15. Support lies at 147.50 and 147.00, with further downside toward 50-day SMA if selling resumes. USD/JPY consolidated during Tuesday’s session, ending the day with minimal losses of 0.14%, with the pair trading near familiar levels, below the 20-day Simple Moving Average (SMA) at 147.86. At the time of writing, the pair trades at 147.61, virtually unchanged as Wednesday’s Asian session begins. From a daily chart standpoint, the pair is set to remain sideways trading with market players waiting for a fresh catalyst, which would come on Friday, with Federal Reserve Chief Jerome Powell’s speech at Jackson Hole. Although there is pressure on the Fed by the Trump administration, the chances of Powell turning dovish are slim, following mixed inflation reports last week. USD/JPY Price Forecast: Technical outlook The USD/JPY trades below the 20-day SMA, after bouncing off multi-week lows of 146.21, set on August 14. It should be said that the pair has climbed three times straight, unable to conquer 148.00, seen as the first key resistance level. From a momentum standpoint, the Relative Strength Index (RSI) hints that buyers remain in control, but the index is headed towards bearish territory. With that said, the USD/JPY first resistance would be the 20-day SMA and 148.00. If surpassed, the next stop would be August’s 12 peak at 148.51, before traders challenge the 200-day SMA at 149.15. On the flip side, if the pair slides below 147.50, the immediate support would be 147.00, followed by the 50-day SMA at 146.63. USD/JPY Price Chart – Daily  Japanese Yen PRICE This week The table below shows the percentage change of Japanese Yen (JPY) against listed major currencies this week. Japanese…
NEAR
NEAR$2.504+1.00%
LETSTOP
STOP$0.13033-6.08%
SOLANIUM
SLIM$0.04083+2.95%
Κοινοποίηση
BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:06
Κοινοποίηση
“Project Crypto” opens to on‑chain markets

“Project Crypto” opens to on‑chain markets

The post “Project Crypto” opens to on‑chain markets appeared on BitcoinEthereumNews.com. Project Crypto is the initiative presented by the SEC at the end of July 2025 to modernize the US crypto regulation: a framework that defines rules on tokens and on‑chain infrastructures, with rapid consultations and an operational roadmap already scheduled. The declared objective is to make possible listing, exchange, and custody directly on blockchain with protections comparable to those of traditional markets (CNBC). What is Project Crypto and what changes immediately According to the official statement, https://www.sec.gov/about/sec-launches-project-crypto is a regulatory project dedicated to digital assets, with the aim of aligning securities regulations with digital finance and integrating on-chain processes within the perimeter of regulated markets. In this context, the goal is to achieve an infrastructure compatible with the standards already in use. Key points in brief Start: end of July 2025, with an initial phase of listening and gathering comments. Objective: define standards for on‑chain markets (trading, settlement, custody) and a token classification consistent with securities law. Approach: distinction between token and “contractual package” of the offer, where the sales context and the promised rights are decisive. Next step: publication of request for comment on various technical dossiers, followed by the presentation of standard proposals. According to the data collected by our regulatory analysis team and from discussions with market operators, in the first weeks after the announcement, technical tables on custody and interoperability have intensified. Industry analysts observe that the pilot adoption could initially focus on a few large custodians and institutional venues, with regulatory sandbox experiences that will last several quarters before a wider spread. The position on tokens: “the token is not (always) a security” In his speech at the Wyoming Blockchain Symposium, Paul Atkins reiterated that “many tokens are not securities”, highlighting how the offering context and profit expectations remain key factors for legal qualification. An…
TokenFi
TOKEN$0.01365-1.93%
BRC20.COM
COM$0.022079+0.21%
Notcoin
NOT$0.001857+0.70%
Κοινοποίηση
BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:05
Κοινοποίηση
This Altcoin is Entering the US Markets – They Have Taken the First Step, Here Are the Details

This Altcoin is Entering the US Markets – They Have Taken the First Step, Here Are the Details

The altcoin, which recently changed its name from Fantom to Sonic (S), is now opening up to the US markets. Continue Reading: This Altcoin is Entering the US Markets – They Have Taken the First Step, Here Are the Details
Sonic SVM
SONIC$0.19902+1.17%
Altcoin
ALTCOIN$0.0006108-5.81%
SphereX
HERE$0.000356-12.53%
Κοινοποίηση
Coinstats2025/08/21 04:04
Κοινοποίηση
Google Searches for ‘Privacy Coins’ Reach an All-Time High; Price Follows

Google Searches for ‘Privacy Coins’ Reach an All-Time High; Price Follows

Global searches for "privacy coins" reached an all-time high of 98 points according to Google Trends, while Zcash's shielded supply peaked at over $140 million, indicating surging worldwide demand for financial privacy solutions. The post Google Searches for ‘Privacy Coins’ Reach an All-Time High; Price Follows appeared first on Coinspeaker.
Κοινοποίηση
Coinspeaker2025/08/21 04:03
Κοινοποίηση
Bu Altcoin ABD Piyasalarına Açılıyor! İlk Adımı Attılar, İşte Detaylar

Bu Altcoin ABD Piyasalarına Açılıyor! İlk Adımı Attılar, İşte Detaylar

Sonic (S) Labs, ABD finansal piyasalarına açılmayı hedefleyen ilk yönetim teklifini duyurdu. Plan, düzenlenmiş bir S ETP/ETF ürünü, NASDAQ Private Investment in Public Equity (PIPE) aracı, Sonic USA yapılanması ve hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için yasal uyumlu erişim kanallarını içeriyor. Teklif kapsamında finansal ürünlerin saklama hizmeti BitGo tarafından üstlenecek. Şirketin açıklamasına göre öne […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
Sonic SVM
SONIC$0.19902+1.17%
Altcoin
ALTCOIN$0.0006108-5.81%
BRC20.COM
COM$0.022079+0.21%
Κοινοποίηση
Coinstats2025/08/21 04:03
Κοινοποίηση
3 Tokens Priced Below $0.30 That Could Rally to $3 Faster Than Cardano (ADA)

3 Tokens Priced Below $0.30 That Could Rally to $3 Faster Than Cardano (ADA)

The post 3 Tokens Priced Below $0.30 That Could Rally to $3 Faster Than Cardano (ADA) appeared on BitcoinEthereumNews.com. There are numerous opportunities in the cryptocurrency market, especially for people who want tokens that will grow quickly. Cardano (ADA) and Ethereum (ETH) are well-known cryptocurrencies that are still getting much attention; however, several lesser-known tokens priced below $0.30 could see even faster rallies.  People who missed out on the early gains of Bitcoin and Ethereum are now looking at coins with significant room for growth. Little Pepe (LILPEPE), Dogecoin (DOGE), and Hedera (HBAR) are all set to rise to $3 faster than Cardano (ADA), which will give early investors significant returns. As the market heats up, these three tokens are worth watching. Little Pepe (LILPEPE): The Meme Coin With Real Utility Little Pepe (LILPEPE) has quickly become a top meme coin because it combines the fun of meme culture with the usefulness of a strong blockchain. LILPEPE differs from many meme coins because it is built on an Ethereum-compatible Layer-2 blockchain, which can be used in the real world. This means it can handle more transactions, charge lower fees, and work with decentralised finance (DeFi) apps, making it much more than a speculative asset. LILPEPE is currently priced at only $0.0020 during its presale, making it a good investment with much room to grow. Analysts say that LILPEPE could become very valuable, possibly reaching $3 by the end of 2025. This would give early investors a 150,000% return. Given its considerable community backing, a booming developer ecosystem, and a Certik audit confirming its safety, LILPEPE is poised to advance more quickly than Cardano (ADA), despite its smaller market cap and earlier stage of development. LILPEPE is a great meme coin to keep an eye on if you’re an investor looking for coins that have real value. Dogecoin (DOGE): The Meme Coin That Will Last The beginning of Dogecoin (DOGE)…
FUNToken
FUN$0.009467-0.01%
RealLink
REAL$0.05173+0.29%
Moonveil
MORE$0.10151+1.46%
Κοινοποίηση
BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:03
Κοινοποίηση
Strategy is geen Bitcoin: koersval toont het verschil tussen aandelen en digitale valuta

Strategy is geen Bitcoin: koersval toont het verschil tussen aandelen en digitale valuta

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het aandeel van Strategy (voorheen MicroStrategy) is deze week gedaald naar het laagste punt in vier maanden. Toch is die daling niet één op één te verklaren door de prijsbeweging van Bitcoin. Strategy is namelijk géén belegging in Bitcoin zelf, maar een beursgenoteerd bedrijf dat Bitcoin koopt. Wie aandelen Strategy bezit, koopt geen BTC, maar een aandeel in een onderneming met een eigen beleid, risico’s en strategie. Strategy werd deze week verhandeld rond de $336, het laagste niveau sinds april. Daarmee verloor het aandeel ruim 21% in een maand tijd. Ter vergelijking: Bitcoin zelf daalde in diezelfde periode met 8,6%. De extra druk op het aandeel komt vooral voort uit recente wijzigingen in het aandelenbeleid van het bedrijf, waarbij CEO Michael Saylor de voorwaarden voor het uitgeven van nieuwe aandelen heeft versoepeld. Recentelijk kocht het bedrijf weer voor miljoenen aan BTC. Strategy versoepelt aandelenuitgifte Michael Saylor maakte deze week via sociale media bekend dat Strategy zijn richtlijnen voor het uitgeven van aandelen via het zogenaamde ‘At-the-Market’-programma (ATM) heeft aangepast. Voorheen beloofde het bedrijf geen nieuwe aandelen uit te geven zolang de koers onder 2,5 keer de netto Bitcoin-waarde (mNAV) noteerde. Nu mag het bedrijf die limiet negeren als het ‘strategisch voordelig’ is. Ook mag Strategy aandelen verkopen om renteverplichtingen en dividenden op preferente aandelen te betalen. Die wijziging kwam onverwacht en stuitte op kritiek van aandeelhouders. Tijdens de vorige kwartaalpresentatie werd nog expliciet gesteld dat de 2,5 mNAV-grens gerespecteerd zou worden. Door hier nu van af te wijken, ontstaat het beeld dat eerdere toezeggingen worden losgelaten, wat het vertrouwen van beleggers schaadt en het aandeel onder druk zet. Bitcoin in de kas is géén Bitcoin op jouw naam Strategy bezit momenteel ruim 629.000 BTC, met een geschatte marktwaarde van meer dan $71 miljard. Daarmee is het wereldwijd het grootste beursgenoteerde bedrijf met een Bitcoin-reserve. Toch is er een belangrijk verschil: beleggers in Strategy bezitten geen Bitcoin. Ze bezitten aandelen in een bedrijf dat Bitcoin bezit. Daartussen zitten bestuursbesluiten, balansen, schulden, kasstromen en bedrijfsrisico’s. Die structuur maakt het aandeel gevoelig voor zowel de prijs van Bitcoin als interne bedrijfsfactoren. Het mNAV-cijfer – de verhouding tussen marktprijs van het aandeel en de onderliggende BTC-waarde – laat zien hoe beleggers de waarde van Strategy inschatten. Waar dat eerder ruim boven de 2,5 lag, is het inmiddels gedaald naar 1,55. Beleggers waarderen het aandeel dus aanzienlijk lager dan de theoretische waarde van de Bitcoin die het bedrijf bezit. Strategy is geen tracker: de hefboom werkt twee kanten op Sommige beleggers zien Strategy als een manier om via traditionele beurzen blootstelling te krijgen aan Bitcoin. Maar wie dat doet, neemt ook bedrijfsrisico’s. Strategy werkt met schulden, geeft aandelen uit, en maakt strategische keuzes die losstaan van de Bitcoinprijs. In goede tijden kan dat een hefboomwerking geven – maar in correcties werkt die hefboom ook de andere kant op. Het verschil in prestaties is duidelijk zichtbaar. Terwijl Bitcoin in augustus iets terugzakte van zijn recordhoogte, kelderde Strategy met meer dan 20%. De aanpassing van het aandelenbeleid heeft die daling versterkt. Andere beursgenoteerde cryptobedrijven, zoals Coinbase (COIN) en Marathon Digital (MARA), noteerden eveneens forse verliezen in dezelfde periode, wat wijst op een bredere correctie onder ‘Bitcoin-gerelateerde’ aandelen. $MSTR Fundamentals are incredibly strong. Thesis is unchanged. I’d continue to argue that risk is mispriced globally with the introduction of digital capital, and BTC backed securities BTC could fall another 50% from here, and $MSTR would be less leveraged than a typical S&P… pic.twitter.com/hrtToYde2p — Jeff Walton (@PunterJeff) August 20, 2025 Conclusie: aandelen zijn geen Bitcoin De verwarring tussen Bitcoin en bedrijven die Bitcoin bezitten is hardnekkig, maar risicovol. Strategy is geen Bitcoin. Het is een bedrijf met een sterke visie op Bitcoin, een grote reserve, maar ook met aandeelhouders, schulden en een CEO met een uitgesproken strategie. Wie belegt in Strategy, belegt in het bedrijf en diens beslissingen – niet in het digitale bezit zelf. Dat onderscheid is cruciaal, zeker in tijden van koersschommelingen en beleidswijzigingen. De recente koersval maakt dat verschil opnieuw pijnlijk duidelijk. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Strategy is geen Bitcoin: koersval toont het verschil tussen aandelen en digitale valuta is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
DAR Open Network
D$0.03263-1.33%
Kaspa
KAS$0.085669+0.12%
Bitcoin
BTC$113,558.59-0.34%
Κοινοποίηση
Coinstats2025/08/21 04:01
Κοινοποίηση

Νέες τάσεις

Περισσότερα

Impersonating UK Police in Crypto Scam, Scammer Steals $2.8M Bitcoin from Victim

Stablecoins in opmars: China werkt aan eigen digitale yuan versie

Windtree Therapeutics’ Shares Dive 77% After Nasdaq Delisting News

Toyota Unveils $10.8M Vehicle Blockchain Network on Avalanche to Reshape Mobility Trust

Meta freezes AI hiring amid team reshuffle