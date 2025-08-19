2025-08-21 Thursday

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Bitcoin heeft de afgelopen maanden indrukwekkende stijgingen laten zien en noteert momenteel ruim boven de $100.000. De opmars lijkt op het eerste gezicht krachtig, met een reeks hogere toppen en bodems die een gezonde stijgende trend suggereren. Toch beginnen er steeds meer signalen te verschijnen dat de huidige bullmarkt op zijn laatste benen loopt. Eén van de belangrijkste waarschuwingssignalen is de negatieve divergentie in de RSI-indicator, die wijst op afnemend momentum ondanks de recente nieuwe records. Technische signalen wijzen op verzwakkend momentum Bitcoin De Bitcoin koers bevindt zich momenteel rond de $115.000, terwijl de koers 4 dagen geleden nog een nieuwe all-time high bereikte vlak onder de $125.000. In de grafiek was de afgelopen maanden duidelijk een patroon zichtbaar van hogere toppen en hogere bodems, wat normaal gesproken kenmerkend is voor een gezonde stijgende trend. Toch beginnen er barstjes te ontstaan in dit beeld. Een belangrijk signaal hiervoor is de negatieve divergentie die zichtbaar is in de RSI-indicator (Relative Strength Index). Waar de koers vorige week een nieuwe top heeft gevormd, blijft de RSI achter en maakte deze juist een lagere top. Dit wijst erop dat het momentum achter de stijging afneemt en dat we mogelijk op een kantelpunt staan Daggrafiek Bitcoin (BTC/USDT): TradingView Analyse jusstinb Wat is negatieve divergentie? Negatieve divergentie treedt op wanneer de koers hogere toppen neerzet, maar een indicator zoals de RSI juist lagere toppen maakt. Dit verschil duidt erop dat de kracht achter de trend afneemt, ondanks dat de prijs nog stijgt. Het is vaak een voorteken van een correctie of zelfs een trend omkering. Historisch gezien heeft dit patroon bij Bitcoin vaker geleid tot forse dalingen: Begin 2025 zorgde een vergelijkbare negatieve divergentie voor een correctie van circa 30%. In 2021 was een negatieve divergentie zelfs de voorbode van het einde van de bullmarkt en de start van een meerjarige bear market. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Als de koers dan ook nog onder de steun op $111.980 zakt, dan worden lagere koersen waarschijnlijker. De EMA200, die rond de $103.000 ligt, heeft de afgelopen maanden meerdere correcties opgevangen en geldt als een cruciaal langetermijnsteunniveau. Een doorbraak onder dit niveau zou de stijgende trend definitief breken. Zolang de koers boven deze gemiddelden noteert, blijft de trend technisch gezien stijgend. Maar de negatieve divergentie suggereert dat een correctie richting deze zones steeds waarschijnlijker wordt. Stijgende trend en mogelijk einde bullmarkt Het patroon van hogere toppen en bodems is nog steeds intact. Toch is het belangrijk te beseffen dat trends vaak eindigen wanneer: De koers er niet meer in slaagt (fors) hogere toppen te vormen (wat nu zichtbaar begint te worden). Belangrijke steunniveaus zoals de EMA55 of EMA200 worden doorbroken. Een eerste serieuze waarschuwing zou komen bij een slotkoers onder $111.980, een belangrijk horizontaal steunniveau. Mocht ook de $103.000 (EMA200) breken, dan is de kans groot dat de bullmarkt ten einde is. Een daling richting $90k, $73k en vervolgens nog lager mag dan niet worden uitgesloten. Alleen bij een overtuigende uitbraak boven de $124.000 kan de stijgende trend nieuw momentum vinden. De volgende koersdoelen zouden dan liggen richting $135.000 – $140.000. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Conclusie De Bitcoin koers bevindt zich op een kantelpunt. Hoewel de stijgende trend nog intact is, geeft de negatieve divergentie in de RSI een duidelijk waarschuwingssignaal. Historisch gezien hebben dit soort signalen vaak geleid tot forse correcties. Zolang de koers boven de EMA55 en EMA200 blijft, is er technisch gezien nog geen sprake van een bearmarkt, maar de kans op een correctie neemt aanzienlijk toe. Beleggers doen er goed aan de komende weken extra alert te zijn op de genoemde steunniveaus en signalen van een trendbreuk.
Did you watch Dogecoin soar and think, “If only I had gotten in earlier”? Many crypto enthusiasts have felt that sting. The crypto universe is vast, and opportunities are always on the horizon. If you missed the Dogecoin wave, don’t worry. The next big meme coin is here, and it’s called MoonBull. Time is limited […]
The post Bitcoin Hits $124K: Why Penguins Are the Hottest Meme Trend appeared first on Coinpedia Fintech News Bitcoin recently surpassed $124,000 for the first time, reaching $124,496 before sliding back below $120,000.  However, Bitcoin’s current market cap of $2.2 trillion means that percentage gains become increasingly challenging—doubling from $124k means reaching $248k, a difficult but not impossible task. That’s when smart money starts flowing toward projects that can still multiply quickly. Penguin-themed …
Plume Network (PLUME) gains over 30% after listing on a major exchange. Investor sell-off leads to a significant price drop, raising concerns. Continue Reading:Plume Network Soars on Exchange Listing but Faces Rising Challenges The post Plume Network Soars on Exchange Listing but Faces Rising Challenges appeared first on COINTURK NEWS.
BlockchainFX presale nears close with $5.6M raised, daily staking rewards, and a unified platform for 500+ assets, making it 2025’s top presale pick.
Shiba Inu hits fundamental milestone that shows one thing: Network and asset behind it are alive
Read the full article at coingape.com.
The post Former Biopharma CEO Shares Leadership Lessons Learned Off The Beaten Path appeared on BitcoinEthereumNews.com. Paul Perreault releases “The Detour CEO” with Forbes Books. FORBES BOOKS NEW YORK (August 19, 2025)—The Detour CEO: 9 Unexpected Turns on the Road to Leadership Success by Paul Perreault is now available on Amazon and at major booksellers. The book is published with Forbes Books, the exclusive business book publishing imprint of Forbes. Leadership rarely goes according to plan. In The Detour CEO Paul Perreault proves that’s exactly what makes great leaders. A veteran executive and the former CEO of a global biopharmaceutical company, Perreault unpacks the formative detours that led to his unconventional rise. From his early start in sales to leading one of the world’s most respected healthcare companies, he shares nine principles that every leader can use to navigate career crossroads with purpose and confidence. Having spent decades in the highly regulated and mission-driven world of biopharma, Perreault’s strategies for identifying top talent, focusing on what matters most, and staying values-driven define what it means to lead from the front. With a blend of candid storytelling and strategic insight, he invites readers to embrace unexpected opportunities and rethink what success really looks like. “No matter where you are in your career trajectory, you have a choice to make,” Perreault said. “You have a choice to take a chance. To take risks. You can choose to work harder than anyone else. You can choose to make the lateral move when everyone else is fixated on the upward climb. Because your greatest opportunities will come when you can repeatedly ask yourself one question: ‘Where can I add value?’” Whether you’re a new manager, seasoned executive, or someone at a professional crossroads, The Detour CEO delivers hard-earned wisdom on making smart decisions, building resilient teams, and staying true to your mission—even when the road gets messy. This release is…
PANews reported on August 19th that SharpLink announced it had increased its ETH holdings by 143,593 at an average price of approximately $4,648, bringing its total holdings to 740,760. As
Ethena ranks among the hardest-hit by recent market headwinds – ENA price prediction now faces a collapse of its recent uptrend. 
