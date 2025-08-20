2025-08-21 Thursday

Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Bitcoin koers staat opnieuw onder druk. Voor het eerst sinds januari 2025 signaleren analisten dat de markt in de gevarenzone komt. Volgens data van CryptoQuant zijn het met name de short term holders die hun munten massaal van de hand doen. Deze groep, die hun Bitcoin korter dan 155 dagen in bezit heeft, lijkt geschrokken van de dalingen na de all-time high van ruim $124.000 eerder dit jaar. Short term holders capituleren Short term holders worden in de markt vaak omschreven als ‘toeristen’. Het zijn beleggers die instappen tijdens euforische periodes, wanneer de koers hard stijgt en Bitcoin volop in de media verschijnt. Zodra de markt tegenzit, drukken zij vaak als eersten op de verkoopknop. De afgelopen maanden konden deze holders hun posities nog met winst verkopen. Nu is de situatie anders: gemiddeld genomen leveren ze hun Bitcoin juist met verlies in. Daarmee herhaalt zich een patroon dat we voor het laatst in januari 2025 zagen, toen ook een correctie volgde na een periode van sterke stijging. Gevaarlijk patroon op de grafieken Uit de on-chain data van CryptoQuant blijkt dat de huidige verkoopdruk sterk lijkt op eerdere periodes waarin de koers fors terugviel. De zogenaamde Realized Price, de gemiddelde aankoopprijs van short term holders, ligt op dit moment hoger dan de actuele marktprijs. Dat betekent dat deze groep hun munten met verlies verkoopt, een teken van capitulatie. Dit soort fases zijn doorgaans pijnlijk voor de koers op de korte termijn. Het dumpen van munten kan immers leiden tot extra aanbod, waardoor de prijs verder wegzakt. Voor traders en investeerders die de markt volgen, is dit een duidelijk waarschuwingssignaal. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Zwakke handen vallen af Hoewel deze bewegingen de markt tijdelijk kunnen verzwakken, wijzen analisten erop dat dit proces de markt op de langere termijn juist gezonder maakt. Het fenomeen staat bekend als het ‘uitfilteren van zwakke handen’. Beleggers zonder overtuiging verlaten de markt, terwijl lange termijn investeerders of nieuwe kopers met meer vertrouwen hun plek innemen. Juist dit zijn vaak de momenten waarop ervaren beleggers kansen zien. Historisch gezien zijn de moeilijkste marktfases vaak de meest lucratieve instapmomenten gebleken voor wie een langere horizon aanhoudt. Psychologie van de markt Het menselijk brein speelt in deze dynamiek een grote rol. Instappen op een all-time high voelt comfortabel, omdat de markt positief is en de hype groot. Maar investeren tijdens een correctie vergt meer overtuiging. De huidige fase kan dus gezien worden als een test van vertrouwen in Bitcoin. De vraag is nu hoe snel de bulls erin slagen om de verkoopdruk te absorberen. Als zij de verkoopgolven van short term holders kunnen opvangen zonder dat de koers diep wegzakt, kan dit de basis vormen voor een nieuwe stijging. Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Consolidatie of nieuwe daling? De markt bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. Als het koopvolume sterk genoeg is, kan Bitcoin in een fase van consolidatie terechtkomen, waarbij de koers stabiliseert en langzaam weer opveert. Lukt dat niet, dan ligt een verdere daling voor de hand, zeker als het vertrouwen van beleggers verder afbrokkelt. Analisten blijven verdeeld: sommigen wijzen op de sterke fundamenten van Bitcoin en zien deze fase als een gezonde correctie in een opwaartse trend. Anderen vrezen dat een langere periode van neerwaartse druk nodig is om het sentiment volledig te resetten.
Ethereum is standing at an unprecedented "multi-narrative resonance" node. At the on-chain level, the scale of ETH staking continues to rise, gradually establishing a "risk-free interest rate anchor"; at the
Nasdaq-listed SharpLink Gaming continues to expand its Ethereum (ETH) reserves. In the latest development, the firm purchased 143,593 ETH over the past week, bringing its total digital asset holdings to over $3 billion. SharpLink Gaming Increases Ethereum Holdings, Again According to a statement issued today, Minneapolis-based SharpLink Gaming acquired 143,593 ETH between August 10 and […]
Capital rules need review as crypto risk management is now "more in line with traditional finance," Decrypt was told.
Whale accumulation and soaring network growth highlighted Chainlink's momentum.
Bitcoin has dipped in the last few days, but it is still having a strong year. At the time of writing, BTC trades around $113,600, not far from its all-time high of $124,400. Institutional money keeps flowing in through the new spot ETFs, and that support has helped Bitcoin hold up while the rest of
Morgan Stanley's chief information officer recently said that the April sell-off was actually the final capitulation of the previous bear market, marking the end of the down cycle. The market
The post Elon Musk Hits Pause on His 'America Party' Dream – But Is It Over? appeared first on Coinpedia Fintech News Elon Musk is known for surprising the world with bold announcements, from rockets to robots. But his latest political move, the launch of a new "America Party," seems to have taken an unexpected pause. Just months after declaring his intention to start a fresh political force, reports now suggest that Musk is quietly stepping back. …
The post Revolutionary Partnership Unlocks New Opportunities For BTC And CORE Holders appeared on BitcoinEthereumNews.com. Institutional Staking: Revolutionary Partnership Unlocks New Opportunities For BTC And CORE Holders
The post MicroStrategy Alters Stock Issuance Policy Amid Falling Bitcoin Prices appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: MicroStrategy updates stock issuance policy; Bitcoin and MSTR stock affected. MSTR stock drops 8% after policy announcement. Bitcoin price falls 8.6% from previous highs. Michael Saylor's MicroStrategy, also known as Strategy, saw its stock price plunge to a near four-month low following a revised stock issuance policy amidst Bitcoin's price decline. This move concerns shareholders due to potential dilution but suggests increased future Bitcoin purchases, impacting investor sentiment and market dynamics. MicroStrategy Stock Policy and Market Reaction MicroStrategy, led by Michael Saylor, updated its stock issuance guidelines, allowing greater flexibility. This move comes after Bitcoin's price fell, impacting the firm's trading strategy. Investors saw this as a divergence from the company's previous restrictions, prompting a reevaluation of stock value and issuance strategy. Michael Saylor stated, "Strategy today announced an update to its MSTR Equity ATM Guidance to provide greater flexibility in executing our capital markets strategy." The policy, which allows issuance when trading below 2.5 times net asset value, aims at facilitating debt repayment and operational funding. Market observers noted the shift's potential implications for shareholder value, sparking debates on its broader impacts. Michael Saylor's announcement stated that this change was necessary to maintain strategic flexibility, aligning with their capital allocation objectives. Bitcoin, trading at $113,602.39, continues to dominate the market with a market cap, according to CoinMarketCap, of over 2.26 trillion, accounting for 59.14% market dominance. The current trading volume exceeds 72 billion, experiencing a 7.05% 24-hour change. The supply sits at 19,908,840 with a max supply of 21 million, illustrating Bitcoin's robust yet volatile nature. Did you know? MicroStrategy's shift in stock issuance policy marks a notable move since it transformed into a major Bitcoin treasury, reflecting similar strategic shifts seen in 2021 amidst Bitcoin volatility. Bitcoin's Volatility and Strategic Response by MicroStrategy Did you know?…
