The Rise of Cardano Native Tokens: Why SNEK is Leading the CNT Revolution

The crypto world loves to chase the next big narrative. We’ve seen DeFi summer, NFT mania, and the Layer 2 explosion. But there’s a…Continue reading on Coinmonks »
Medium2025/08/20 17:24
Spot XRP ETFs Could See Approval in Two Months, Nate Geraci

TLDR Wealth manager Nate Geraci forecasts the approval of spot XRP ETFs by October 2025. SEC has postponed its decision on multiple spot XRP ETFs, including those from Grayscale and CoinShares. The CLARITY Act, passed by the U.S. House, could establish a favorable regulatory framework for crypto ETFs. Geraci also predicts approval for spot ETFs [...] The post Spot XRP ETFs Could See Approval in Two Months, Nate Geraci appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/08/20 17:23
Internet Computer Faces Fresh Selling as Support Zone Comes Under Pressure

The post Internet Computer Faces Fresh Selling as Support Zone Comes Under Pressure appeared on BitcoinEthereumNews.com. Internet Computer Protocol (ICP) drifted downward over the past 24 hours, shedding 2.35% to trade at $5.18. The token moved within a $0.23 band between $5.14 and $5.40, reflecting a 4% swing that underscored the persistent volatility shaping current market conditions, according to CoinDesk Research’s technical analysis data model. An advance to the resistance level of $5.40 was quickly met with distribution as ICP settled back toward its established support corridor around $5.17–$5.20. Trading saw substantial accumulation activity, with volumes surpassing 643,000 units at those levels. ICP subsequently slipped to $5.19 with repeated resistance at $5.24 forming a descending channel pattern. Short bursts of activity, such as the 34,000-unit spike at 13:54 UTC, were unable to reverse the momentum, leaving the token consolidating at its lows. ICP could remain under pressure if support at $5.17 fails to hold, which market participants will be observing for any rebound signals as institutional and retail traders reassess their positioning. Technical Analysis Price range spanned $5.14–$5.40, a 4% variance across the 24-hour session. Resistance emerged at $5.40 on August 18 at 22:00 UTC with volume of 294,177 units. Support consolidated at $5.17-$5.20, with early morning volumes exceeding 643,000 units. Repeated resistance at $5.24 during late-session trading confirmed a descending channel. Heavy selling occurred between 13:32–13:46 UTC, with a 34,396-unit spike at 13:54 UTC. Volume showed a declining pattern, suggesting market exhaustion. Disclaimer: Parts of this article were generated with the assistance from AI tools and reviewed by our editorial team to ensure accuracy and adherence to our standards. For more information, see CoinDesk’s full AI Policy. Source: https://www.coindesk.com/markets/2025/08/19/icp-weakens-as-selling-pressure-builds-near-critical-support
BitcoinEthereumNews2025/08/20 17:23
Futures Traders Bet Against MemeCore Rally Despite 14% Price Surge

The post Futures Traders Bet Against MemeCore Rally Despite 14% Price Surge appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market has extended its decline for another day, weighing on investor sentiment. Despite this, M, the native coin of MemeCore, the first Layer 1 blockchain for meme assets, has emerged as today’s standout gainer, noting 14% gains. However, on-chain and technical readings suggest that the momentum may not be sustainable. M’s Price Surge Meets Heavy Shorts Readings from M’s daily chart paint a concerning picture. While its price continues to climb, the Chaikin Money Flow (CMF), a key indicator that tracks capital inflows and outflows, has dropped below the zero line and is trending downward.  For token TA and market updates: Want more token insights like this? Sign up for Editor Harsh Notariya’s Daily Crypto Newsletter here. M CMF. Source: TradingView This creates a clear bearish divergence, where weakening liquidity cannot fuel further price gains. When such a divergence emerges, an asset’s price rally loses strength. It means that even though buyers are still pushing the price higher, capital inflow into the asset is declining steadily.  Moreover, the trend is no different among M’s futures traders, as reflected by its negative funding rate. According to Coinglass data, M’s funding rate has dropped to a 38-day low of -0.99%. M Funding Rate. Source: Coinglass The funding rate is used in perpetual futures contracts to keep the contract price aligned with the spot price. When the rate turns negative, short traders (those betting on price declines) dominate and are paid by long traders (those betting on a rally) to maintain their positions.  M’s low funding rate highlights strong bearish sentiment in the derivatives market. Despite the current rally, its futures traders are overwhelmingly positioned for a downside move. This shows a lack of confidence in M’s mid-to-long-term prospects.  Can Demand Save the Rally? Although M’s price has managed to defy the…
BitcoinEthereumNews2025/08/20 17:21
Robinhood Sues States in Showdown Over Event Contracts

The post Robinhood Sues States in Showdown Over Event Contracts appeared on BitcoinEthereumNews.com. Robinhood argued that rulings in favor of prediction market Kalshi should also extend to its own offerings. The company claims regulators’ refusal to honor those rulings leaves it at a competitive disadvantage and forces it to seek judicial protection. Meanwhile, Trump-affiliated investment partner ALT5 Sigma denied reports that venture capitalist Jon Isaac was under SEC investigation for earnings inflation and insider trading tied to a $1.5 billion deal. Although the firm and Isaac dismissed the rumors as factually inaccurate, the news triggered a sharp 10.5% plunge in ALT5’s share price. Robinhood Battles States on Event Contracts Robinhood’s derivatives arm launched legal action against regulators in Nevada and New Jersey in an attempt to prevent potential enforcement measures over its sports event contracts. In two separate complaints that were filed on Tuesday, the company argued that it should be able to offer these contracts after recent federal court rulings allowed prediction market Kalshi to do so. Robinhood claims that despite those rulings, regulators in both states continued to threaten enforcement action, which put it at a disadvantage compared to Kalshi. (Source: CourtListener) The dispute stems from event contracts, which allow users to speculate on outcomes of events like sports games or elections. These contracts have their roots in prediction markets and often rely on blockchain technology for transparency and accurate settlement.  Kalshi also previously sued regulators in Nevada and New Jersey, and argued that cease-and-desist letters from the states were invalid because the platform is regulated at the federal level by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Federal courts in both states sided with Kalshi, ruling that state regulators could not take enforcement actions against it, though the lawsuits are still ongoing. Robinhood said that if it is barred from offering the same contracts that Kalshi can, it risks losing market…
BitcoinEthereumNews2025/08/20 17:18
This Hacker Turned Stolen $53M into $103M, Now Buying ETH Again

The Radiant Capital hacker is buying Ethereum again as the price fell below $4,100. The post This Hacker Turned Stolen $53M into $103M, Now Buying ETH Again appeared first on Coinspeaker.
Coinspeaker2025/08/20 17:17
SoFi integrates Lightspark and the UMA: instant remittances on Bitcoin Lightning Network, launch in 2025, and transparent fees

SoFi will bring cross-border payments to the Bitcoin Lightning Network infrastructure thanks to Lightspark technology.
The Cryptonomist2025/08/20 17:17
Bitcoin Price Drops to $113,000 – Analysis Company Shares Report on What May Happen Next

The post Bitcoin Price Drops to $113,000 – Analysis Company Shares Report on What May Happen Next appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cryptocurrency analysis firm MakroVision published its latest technical assessment of Bitcoin, stating that the price is continuing its correction. According to the company’s updated chart analysis, BTC is currently trading just below $113,000. The analysis indicated that the price was struggling to hold onto the 0.382 Fibonacci level ($114,200) and the red trend channel in the short term. However, this barrier was recently broken to the downside. Weekly chart showing the decline in Bitcoin price. According to the report shared by the analysis company, the prominent levels in the BTC price are as follows: The $114,200 support (0.382 Fibonacci) was tested. Below this, the range of 111 thousand – 108 thousand dollars stands out. However, it is stated that a strong rise could be triggered again if it breaks above $120,300. MakroVision stated that the current correction is progressing quite rapidly and strongly from a technical perspective, and that the possibility of a pullback to the 0.5-0.618 Fibonacci retracement zone remains on the table. The company warned its followers that a deeper decline could jeopardize the medium- to long-term upward trend. *This is not investment advice. Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data! Source: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-price-drops-to-113000-analysis-company-shares-report-on-what-may-happen-next/
BitcoinEthereumNews2025/08/20 17:17
Nasdaq onderuit door tech-verkoop, ook Bitcoin in de problemen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is dinsdag 1,5 procent lager gesloten na een brede verkoopgolf in de technologiesector. Daarmee stond de index onder zware druk, terwijl de Dow Jones Industrial Average dankzij een koersstijging van Home Depot net boven nul eindigde. Bitcoin had het net als de techbeurs zwaar op dinsdag. Techbeurs en S&P 500 onderuit De bredere S&P 500 verloor 0,6 procent. Opvallend genoeg sloten de meeste sectoren in de plus, maar de verliezen bij zwaargewichten als Nvidia, Palantir en AMD trokken de index omlaag. Palantir daalde ruim 9 procent en Nvidia verloor 3,5 procent. Beleggers zoeken veiligheid Beleggers stapten deels uit technologie en kozen voor defensievere sectoren. Vastgoed, nutsbedrijven en consumentengoederen behoorden tot de winnaars. De vastgoedsector steeg 1,8 procent na cijfers die wezen op een sterker dan verwacht herstel van de huizenmarkt. Volgens marktstrateeg Art Hogan lijkt het erop dat beleggers vooruitlopen op een mogelijk minder strenge toon van Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in Jackson Hole. “Vandaag zagen we een duidelijke rotatie. Men hoopt dat Powell een konijn uit de hoge hoed tovert,” aldus Hogan.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Nasdaq onderuit door tech-verkoop, ook Bitcoin in de problemen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Home Depot verrast Winkelketen Home Depot wist te verrassen. Hoewel de kwartaalcijfers tegenvielen en klanten voorzichtig blijven met grotere verbouwingen, herhaalde het bedrijf zijn winstverwachting voor dit jaar. De aandelen stegen 3,2 procent. Ook concurrent Lowe’s profiteerde mee. Home Depot miss this morning a good example of how “real” economy earnings continue to lag. AI+Financials alone can’t deliver the double-digit earnings growth expected ahead. h/t @takis2910 pic.twitter.com/ZdnaqyPaWi — Bob Elliott (@BobEUnlimited) August 19, 2025 Later deze week rapporteren ook Target en Walmart. Hun resultaten worden gezien als belangrijke graadmeters voor de koopkracht van Amerikaanse consumenten. Vooruitblik Voor de rest van de week zijn er weinig andere aanjagers, waardoor de markten vooral uitkijken naar de speech van Powell. Beleggers verwachten dat de Federal Reserve in september de rente zal verlagen, al heeft Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, eerder juist gewaarschuwd voor te veel optimisme. The Jackson Hole is a yearly gathering for central bankers Since 2022 Jackson Hole has been a guaranteed volatility event for the S&P 500 Each year it we dip Then usually rebound 2022 Powell went full hawk → S&P dropped -3% in a day 2023 Still tough on inflation →… pic.twitter.com/ZTbrTnrBp3 — (@CryptoXpresso) August 19, 2025 De Amerikaanse economie toont zich tot nu toe veerkrachtig ondanks de importheffingen van president Trump, al is de arbeidsmarkt afgekoeld en loopt de inflatie licht op. Twee scenario’s voor de Bitcoin koers Positief scenario – zwakkere dollar, lagere rente Als Powell vrijdag aangeeft dat renteverlagingen waarschijnlijk zijn, kan dat zorgen voor een zwakkere dollar en meer liquiditeit in de markt. Dat zou beleggers richting alternatieve assets kunnen duwen, waaronder Bitcoin. In dit scenario kan de Bitcoin koers herstellen richting 120.000 dollar en mogelijk opnieuw proberen de recente top rond 124.000 dollar te doorbreken. Negatief scenario – teleurstelling bij Jackson Hole Mocht Powell de verwachtingen temperen en vasthouden aan een voorzichtig beleid, dan kan dat voor onrust zorgen. Risico-assets zoals technologieaandelen en crypto staan dan opnieuw onder druk. De Bitcoin koers kan in dat geval terugvallen naar het niveau van 110.000 dollar of lager, zeker als ook aandelen verder wegzakken. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Nasdaq onderuit door tech-verkoop, ook Bitcoin in de problemen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/20 17:16
APT Miner offers investors stable daily returns in BTC

Bitcoin’s price swings highlight the challenge for long-term investors, driving interest in stable cash flow options like APT Miner. #sponsored
Crypto.news2025/08/20 17:15
