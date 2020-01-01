Αποποίηση ευθύνης ζώνης συναλλαγών Meme+

Η παρούσα Αποποίηση ευθύνης της ζώνης συναλλαγών MEXC Meme+ (εφεξής «Αποποίηση ευθύνης») εκδίδεται σε συνδυασμό με τη Δήλωση γνωστοποίησης κινδύνου της MEXC και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Συμμετέχοντας στη Ζώνη Συναλλαγών Meme+ και στα συναφή προϊόντα και εκδηλώσεις, επιβεβαιώνετε ότι έχετε συμβουλευτεί τους ανεξάρτητους νομικούς σας συμβούλους, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει και ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν.

Το προϊόν MEXC Meme+ Trading Zone (εφεξής αναφερόμενο ως το «προϊόν») είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο σχεδιασμένο για έμπειρους επενδυτές με μεγάλη εμπειρία στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Προϊόν ενέχει σημαντικά υψηλότερους κινδύνους σε σύγκριση με άλλους τύπους προϊόντων διαπραγμάτευσης που προσφέρει η MEXC. Για παράδειγμα, τα tokens που είναι εισηγμένα στο Προϊόν είναι πιο ευμετάβλητα από τα παραδοσιακά κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να διαγράφονται ταχύτερα ή/και συχνότερα από τα παραδοσιακά κρυπτονομίσματα και ενδέχεται να συντηρούνται ανεπαρκώς σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κρυπτονομίσματα. Μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αυτή ή/και μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες εάν δεν είστε σε θέση να αναλάβετε τον πλήρη κίνδυνο απώλειας της επένδυσης.

Προσφέροντας το Προϊόν, η MEXC ενεργεί ως πλατφόρμα για σκοπούς προβολής πληροφοριών και μόνο. Όλα τα υλικά και οι πληροφορίες που εμφανίζονται προέρχονται και αποδίδονται σε ιστότοπους τρίτων. Η MEXC σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει ή εγγυάται την ακρίβεια ή/και την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών, είτε υπονοοώντας το είτε εκφράζοντάς το ρητά. Με τη χρήση του Προϊόντος, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να έχετε προβεί σε δική σας δέουσα επιμέλεια και έρευνα σχετικά με την επενδυτική σας απόφαση και να έχετε συμβουλευτεί τους οικονομικούς, νομικούς ή φορολογικούς σας συμβούλους, όπου είναι απαραίτητο. Η MEXC και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επενδυτικών σας δραστηριοτήτων.